Сотни дронов и новые типы ракет: Зеленский раскрыл детали атаки РФ на Украину

Кратко:
- РФ запустила около 430 дронов и 18 ракет
- Погибли четыре человека, десятки ранены, среди пострадавших — дети и беременная женщина
- Основной удар пришёлся на Киев, а также пострадали Киевская, Харьковская и Одесская области
- В Сумской области Россия применила ракету "Циркон"
В ночь на 14 ноября российская армия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Известно о десятках раненых людей, среди них - дети и беременная женщина. Четыре человека погибли.
Как сообщил президент Владимир Зеленский, оккупанты применили около 430 дронов и 18 ракет, в том числе баллистику и аэробалистику.
"Только в Киеве есть разрушение в десятках многоэтажек. От обломков "Искандера" повреждено Посольство Азербайджана", - отметил он.
По словам главы государства, главное направление атаки – Киев. Также под вражеский удар попала Киевщина, а также Харьковская и Одесская области.
"По предварительным данным, утром россияне применили ракету "Циркон" в Сумской области. Уже докладывал министр внутренних дел Игорь Клименко о ходе спасательных работах на местах", - сообщил Зеленский.
Президент призвал ударить по России санкциями.
"Россия все еще может продавать нефть и строить свои схемы. Это все нужно прекратить. Много работы идет с партнерами ради усиления ПВО, но недостаточно. Требуется укрепление дополнительными системами и ракетами-перехватчиками. Европа и США могут помочь. Рассчитываем на реальные решения", - резюмировал Зеленский.
Атака РФ на Украину 14 ноября 2025 - что известно
Как писал Главред, вечером 13 ноября российские войска снова совершили атаку на Украину.
Утром 14 ноября в ГосЧС рассказали о последствиях ночной атаки в Киеве. Зафиксированы многочисленные разрушения и пожары в жилых домах и объектах гражданской инфраструктуры почти во всех районах столицы.
Позже стало известно, что в Киеве выросло до трех число жертв ночной российской атаки. Пострадали 26 жителей города. Среди них двое детей 7 и 10 лет.
В столице погибла пожилая супружеская пара. О трагедии рассказал их сын Андрей. По словам мужчины, родители провели лето в селе и решили вернуться в Киев на отопительный сезон. Они приехали в столицу всего пять дней назад.
Родители погибли на месте. Квартира выходила на ту сторону дома, куда пришелся вражеский удар.
