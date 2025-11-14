Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Сотни дронов и новые типы ракет: Зеленский раскрыл детали атаки РФ на Украину

Анна Ярославская
14 ноября 2025, 09:29
207
Оккупационная армия применила около 430 дронов и 18 ракет, включая баллистические и аэробаллистические.
Удар по Киеву 14 ноября 2025
В Киеве — разрушения в десятках многоэтажек / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

  • РФ запустила около 430 дронов и 18 ракет
  • Погибли четыре человека, десятки ранены, среди пострадавших — дети и беременная женщина
  • Основной удар пришёлся на Киев, а также пострадали Киевская, Харьковская и Одесская области
  • В Сумской области Россия применила ракету "Циркон"

В ночь на 14 ноября российская армия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Известно о десятках раненых людей, среди них - дети и беременная женщина. Четыре человека погибли.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, оккупанты применили около 430 дронов и 18 ракет, в том числе баллистику и аэробалистику.

видео дня

"Только в Киеве есть разрушение в десятках многоэтажек. От обломков "Искандера" повреждено Посольство Азербайджана", - отметил он.

По словам главы государства, главное направление атаки – Киев. Также под вражеский удар попала Киевщина, а также Харьковская и Одесская области.

"По предварительным данным, утром россияне применили ракету "Циркон" в Сумской области. Уже докладывал министр внутренних дел Игорь Клименко о ходе спасательных работах на местах", - сообщил Зеленский.

Президент призвал ударить по России санкциями.

"Россия все еще может продавать нефть и строить свои схемы. Это все нужно прекратить. Много работы идет с партнерами ради усиления ПВО, но недостаточно. Требуется укрепление дополнительными системами и ракетами-перехватчиками. Европа и США могут помочь. Рассчитываем на реальные решения", - резюмировал Зеленский.

Инфографика циркон
Ракета Циркон - что о ней известно / Инфографика: Главред

Атака РФ на Украину 14 ноября 2025 - что известно

Как писал Главред, вечером 13 ноября российские войска снова совершили атаку на Украину.

Утром 14 ноября в ГосЧС рассказали о последствиях ночной атаки в Киеве. Зафиксированы многочисленные разрушения и пожары в жилых домах и объектах гражданской инфраструктуры почти во всех районах столицы.

Позже стало известно, что в Киеве выросло до трех число жертв ночной российской атаки. Пострадали 26 жителей города. Среди них двое детей 7 и 10 лет.

В столице погибла пожилая супружеская пара. О трагедии рассказал их сын Андрей. По словам мужчины, родители провели лето в селе и решили вернуться в Киев на отопительный сезон. Они приехали в столицу всего пять дней назад.

Родители погибли на месте. Квартира выходила на ту сторону дома, куда пришелся вражеский удар.

  • Последствия массированной комбинированной атаки на Киев 14 ноября 2025
    Последствия массированной комбинированной атаки на Киев 14 ноября 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия массированной комбинированной атаки на Киев 14 ноября 2025
    Последствия массированной комбинированной атаки на Киев 14 ноября 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия массированной комбинированной атаки на Киев 14 ноября 2025
    Последствия массированной комбинированной атаки на Киев 14 ноября 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия массированной комбинированной атаки на Киев 14 ноября 2025
    Последствия массированной комбинированной атаки на Киев 14 ноября 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия массированной комбинированной атаки на Киев 14 ноября 2025
    Последствия массированной комбинированной атаки на Киев 14 ноября 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия массированной комбинированной атаки на Киев 14 ноября 2025
    Последствия массированной комбинированной атаки на Киев 14 ноября 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия массированной комбинированной атаки на Киев 14 ноября 2025
    Последствия массированной комбинированной атаки на Киев 14 ноября 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия массированной комбинированной атаки на Киев 14 ноября 2025
    Последствия массированной комбинированной атаки на Киев 14 ноября 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия массированной комбинированной атаки на Киев 14 ноября 2025
    Последствия массированной комбинированной атаки на Киев 14 ноября 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия массированной комбинированной атаки на Киев 14 ноября 2025
    Последствия массированной комбинированной атаки на Киев 14 ноября 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия массированной комбинированной атаки на Киев 14 ноября 2025
    Последствия массированной комбинированной атаки на Киев 14 ноября 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия массированной комбинированной атаки на Киев 14 ноября 2025
    Последствия массированной комбинированной атаки на Киев 14 ноября 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия массированной комбинированной атаки на Киев 14 ноября 2025
    Последствия массированной комбинированной атаки на Киев 14 ноября 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия массированной комбинированной атаки на Киев 14 ноября 2025
    Последствия массированной комбинированной атаки на Киев 14 ноября 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия массированной комбинированной атаки на Киев 14 ноября 2025
    Последствия массированной комбинированной атаки на Киев 14 ноября 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия массированной комбинированной атаки на Киев 14 ноября 2025
    Последствия массированной комбинированной атаки на Киев 14 ноября 2025 Фото: ГосЧС

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева новости России война в Украине война России и Украины ракетный удар атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Как живет Киев после ночного удара РФ: свет по графику, отопление — с перебоями

Как живет Киев после ночного удара РФ: свет по графику, отопление — с перебоями

10:05Украина
Власти Украины готовят людей и экономику к "вечной войне" с РФ – Reuters

Власти Украины готовят людей и экономику к "вечной войне" с РФ – Reuters

09:51Украина
Сотни дронов и новые типы ракет: Зеленский раскрыл детали атаки РФ на Украину

Сотни дронов и новые типы ракет: Зеленский раскрыл детали атаки РФ на Украину

09:29Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня 14 ноября: Лошадям - срывы, Свиньям - обида

Китайский гороскоп на сегодня 14 ноября: Лошадям - срывы, Свиньям - обида

Сырые дрова будут гореть, как сухие: простой способ, который всегда работает

Сырые дрова будут гореть, как сухие: простой способ, который всегда работает

Пострадают малообеспеченные: стало известно, где правительство возьмет деньги для "тысячи Зеленского"

Пострадают малообеспеченные: стало известно, где правительство возьмет деньги для "тысячи Зеленского"

Страна под атакой сверхмощной магнитной бури: когда закончится недельный шторм

Страна под атакой сверхмощной магнитной бури: когда закончится недельный шторм

Россия готовится к открытию нового фронта: у Путина уже готовы документы

Россия готовится к открытию нового фронта: у Путина уже готовы документы

Последние новости

10:12

Когда празднуют Рождество 2025 в Украине: 25 декабря или 7 января

10:10

В Украине начал дорожать базовый продукт: эксперт предупредил, будет ли дефицит

10:10

После отказа от музыки: Адель начинает новую карьеру

10:05

Секрет раскрыт: зачем в поездах стучат по колесам и кто это делает

10:05

Как живет Киев после ночного удара РФ: свет по графику, отопление — с перебоямиФото

Цены на продукты в декабре взлетят вверх: Марчук – о новом ударе по кошелькам украинцевЦены на продукты в декабре взлетят вверх: Марчук – о новом ударе по кошелькам украинцев
09:51

Власти Украины готовят людей и экономику к "вечной войне" с РФ – Reuters

09:36

"Первые предатели": известная певица ошеломила признанием о Козловском

09:29

Сотни дронов и новые типы ракет: Зеленский раскрыл детали атаки РФ на УкраинуФото

09:05

Язык можно сломать: три самых длинных украинских слова

Реклама
08:52

Город содрогнулся от взрыва: оккупанты атаковали Сумщину ракетой Циркон

08:35

Приехали зимовать в Киев: удар РФ убил пожилую пару, сын обнаружил погибших родителейФотоВидео

08:18

Изолировать и окружить город: в ISW рассказали о новом плане оккупантов на фронте

08:15

Мы не можем упасть в финальном раундемнение

07:55

В Саратове и Новороссийске - "прилёты", повреждены важные объекты: что известно

06:43

Один человек погиб, 24 - ранены: в ГосЧС рассказали о последствиях атаки РФ на КиевФото

06:10

Как Путин забросил удочку с наживкой для большого глупого карасямнение

05:48

Гороскоп на завтра 15 ноября: Весам - новое знакомство, Близнецам - трудности

05:24

Начинает стресовать: ученые выяснили, на сколько можно оставлять кота одного

05:00

Мурата Налчаджиоглу обвинили в мошенничестве на миллион - детали

04:30

Мечты воплотятся в реальность: сразу трем знакам зодиака невероятно повезет

Реклама
04:05

Катастрофа в Солнечной системе: астероид-"убийца городов" может протаранить Луну

03:31

Бюджетно, но со вкусом: семь идей подарков на праздники из секонд-хенда

03:09

Трамп может отменить последние санкции против РФ - стоит ли ждать сюрпризов от США

03:02

Одна ошибка полностью портит вкус: повар рассказал, как правильно варить спагетти

02:35

Три знака зодиака получат приятные сюрпризы до конца осени: что их ждет

02:21

Обломки попали в дома, горят многоэтажки: последствия атаки Киев

01:30

Наукой доказано: названа самая красивая женщина в мире

01:04

Киев под массированной атакой ракет и дронов: в городе раздаются громкие взрывы

00:23

Новые горизонты: Могилевская заговорила о своем участии в Евровидении

00:21

"Кинжалы", "Калибры" и "Шахеды": враг массово атакует Украину

00:10

Одна дешевая специя спасает от боли в горле и даже ангины: химик удивил советомВидео

00:04

Украина разгромно проигрывает Франции в отборе ЧМ-2026: подробности матчаВидео

13 ноября, четверг
23:56

Пометка "7 кг" на стиральной машине: сколько белья на самом деле можно загружать

23:25

Елена Мозговая внезапно заговорила о драме: "Главное - не зависать"

23:13

Может повредить лак и краску за несколько моек: каким средством нельзя мыть авто

22:53

Жена Реброва раскрыла, какой была ее тайная беременность

22:53

Старая алюминиевая проводка представляет опасность: электрик рассказал, как уберечь технику

22:15

Угроза ракет всех типов и дронов: РФ готовит новый массированный удар, что известно

21:52

Время ограничено: Свириденко рассказала, когда и как оформить "зимнюю тысячу"

21:37

"Запугивание и манипуляции": Юлия Санина оказалась в опасности

Реклама
21:28

Живут в аду: раскрыта правда о жизни королевской семьи

21:12

Платят деньгами: раскрыто сколько стоит стать святым и канонизироваться в 21 векеВидео

20:52

Большинство водителей делают это неправильно: когда нажимать сцепление

20:49

Бывшая Мурата Налчаджиоглу рассказала о его зависимости от наркотиков

20:49

Ключевое направление на грани перемен: Сырский раскрыл новую расстановку сил

20:27

Самая опасная зима для Украины впереди: Politico предупреждает о трех ключевых угрозах

19:44

Враг нашел "слабое звено": эксперт объяснил новую тактику ударов РФ по Украине

19:43

Пожизненные сроки за коррупцию - у Зеленского сделали заявление на фоне скандала

19:37

Снегопады накроют половину страны: названа дата морозной холодины

19:24

В Украине пересчитали субсидии на отопительный сезон: как оформить выплаты

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруФилипп КиркоровОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять