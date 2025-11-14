Сотни дронов и новые типы ракет: Зеленский раскрыл детали атаки РФ на Украину

Оккупационная армия применила около 430 дронов и 18 ракет, включая баллистические и аэробаллистические.

В Киеве — разрушения в десятках многоэтажек / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

РФ запустила около 430 дронов и 18 ракет

Погибли четыре человека, десятки ранены, среди пострадавших — дети и беременная женщина

Основной удар пришёлся на Киев, а также пострадали Киевская, Харьковская и Одесская области

В Сумской области Россия применила ракету "Циркон"

В ночь на 14 ноября российская армия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Известно о десятках раненых людей, среди них - дети и беременная женщина. Четыре человека погибли.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, оккупанты применили около 430 дронов и 18 ракет, в том числе баллистику и аэробалистику.

"Только в Киеве есть разрушение в десятках многоэтажек. От обломков "Искандера" повреждено Посольство Азербайджана", - отметил он.

По словам главы государства, главное направление атаки – Киев. Также под вражеский удар попала Киевщина, а также Харьковская и Одесская области.

"По предварительным данным, утром россияне применили ракету "Циркон" в Сумской области. Уже докладывал министр внутренних дел Игорь Клименко о ходе спасательных работах на местах", - сообщил Зеленский.

Президент призвал ударить по России санкциями.

"Россия все еще может продавать нефть и строить свои схемы. Это все нужно прекратить. Много работы идет с партнерами ради усиления ПВО, но недостаточно. Требуется укрепление дополнительными системами и ракетами-перехватчиками. Европа и США могут помочь. Рассчитываем на реальные решения", - резюмировал Зеленский.

Ракета Циркон - что о ней известно / Инфографика: Главред

Атака РФ на Украину 14 ноября 2025 - что известно

Как писал Главред, вечером 13 ноября российские войска снова совершили атаку на Украину.

Утром 14 ноября в ГосЧС рассказали о последствиях ночной атаки в Киеве. Зафиксированы многочисленные разрушения и пожары в жилых домах и объектах гражданской инфраструктуры почти во всех районах столицы.

Позже стало известно, что в Киеве выросло до трех число жертв ночной российской атаки. Пострадали 26 жителей города. Среди них двое детей 7 и 10 лет.

В столице погибла пожилая супружеская пара. О трагедии рассказал их сын Андрей. По словам мужчины, родители провели лето в селе и решили вернуться в Киев на отопительный сезон. Они приехали в столицу всего пять дней назад.

Родители погибли на месте. Квартира выходила на ту сторону дома, куда пришелся вражеский удар.

