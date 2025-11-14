Один человек погиб, 24 - ранены: в ГосЧС рассказали о последствиях атаки РФ на Киев

Зафиксированы многочисленные разрушения и пожары в жилых домах и объектах гражданской инфраструктуры почти во всех районах столицы.

https://glavred.info/ukraine/odin-chelovek-pogib-24-raneny-v-goschs-rasskazali-o-posledstviyah-ataki-rf-na-kiev-10715309.html Ссылка скопирована

Атака на Киев: в ГосЧС рассказали о последствиях / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

В ГосЧС рассказали о последствиях ночной атаки

Оккупанты били дронами и ракетами по столице

Один человек погиб, 24 - ранены

В ночь на пятницу, 14 ноября, российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Киев, используя различные типы ракет и ударные беспилотники.

В результате обстрела один человек погиб, еще 24 - получили ранения, среди них беременная женщина и ребенок. Более 40 человек были спасены. Зафиксированы многочисленные разрушения и пожары в жилых домах и объектах гражданской инфраструктуры почти во всех районах столицы. О последствиях вражеской атаки рассказали в ГосЧС.

видео дня

В Подольском районе - попадание в многоэтажку на уровне 15-го этажа. Спасены 13 человек.

В Днепровском районе ликвидировано возгорание двух квартир на первом этаже пятиэтажки площадью 50 кв. м. Спасены 17 человек.

По другому адресу ликвидирован пожар на площади 30 кв. м. Зафиксировано частичное разрушение на 19 и 21 этажах.

Также горели деревянные дома спортивной базы на площади 200 кв. м.

В Дарницком районе города зафиксировано возгорание на площади 5 кв.м на территории школы.

В Деснянском районе - возгорание в многоэтажке на уровне 7-го этажа. Пожар локализован. Во время тушения спасены 9 человек, еще 50 - эвакуированы.

По другому адресу возник пожар многоэтажки на уровне 5-8 этажей. 1 человек погиб. Спасены 14 человек, из них 1 ребенок, 1 человек деблокирован из-под завалов.

В Соломенском районе возгорание крыши и пятого этажа жилого дома. Во время тушения спасены 20 человек.

В Святошинском районе – попадание в жилой дом на уровне седьмого этажа.

Также ликвидировано возгорание в 22-этажном жилом доме на уровне 19 этажа.

В Голосеевском районе обломки упали на территории больницы.

По другому адресу ликвидировано возгорание в здании на площади 15 кв. м.

В Шевченковском - ликвидировано возгорание на открытой территории.

В Оболонском районе — попадание в 9-этажный жилой дом, в результате чего возникло возгорание квартир с 7 по 9 этажа на общей площади около 100 кв. м. Один человек спасен, пожар ликвидирован.

Информация уточняется и обновляется.

На месте вовлечены все экстренные службы.

Обновлено. В 7:20 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о 25 пострадавших в столице в результате массированной атаки врага. Среди них – ребенок 10 лет.

"9 человек медики госпитализировали, в частности, беременную женщину. Другим оказали помощь на месте", - говорится в сообщении.

Мониторинговый канал monitor пишет, что во время массированной ракетно-дроновой атаки в ночь на 14 ноября оккупанты запустили по Украине:

крылатые ракеты 3м14 комплекса "Калибр";

аэробалистические сверхзвуковые ракеты х-47м2 комплекса "Кинжал";

баллистические ракеты 9м723 ОТРК "Искандер-М"/KN-23;

ударные и имитационные БПЛА.

Атака была направлена ​​на объекты энергетики в столице и Киевской области. Также ударные БпЛА атаковали отдельные территориальные общины Днепропетровщины.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, вечером 13 ноября российские войска снова совершили атаку на Украину ударными беспилотниками. Воздушные силы ВСУ предупредили о приближении вражеских БПЛА к столице и призвали граждан реагировать на сигналы воздушной тревоги. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о работе систем противовоздушной обороны в городе.

Ранее мониторинговые каналы предупреждали, что российские оккупационные войска могут в ночь на 14 ноября нанести очередной массированный ракетно-дроновой удар по Украине. Враг вывел в море ракетоноситель, продолжается атака БпЛА по Украине.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред