Жесткие графики отключения света на 20 ноября: часов с электроэнергией будет мало

Что известно:
- РФ атаковала Украину ракетами и дронами
- Под обстрелом были объекты энергетики
- Укрэнерго ввело графики отключения света
В Украине вводят графики отключения света на 20 ноября. Ситуация в энергосистеме остается сложной. Об этом отмечает Укрэнерго.
Графики отключения света будут действовать в течение всех суток в объеме от 2,5 до 4 очередей. Ограничения будут применяться для промышленных и бытовых потребителей.
"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - говорится в сообщении.
Отключение электроэнергии в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в Украине из-за сложной ситуации в энергосистеме продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии. Поэтому графики почасовых отключений запланированы и сегодня, 19 ноября.
Ранее сообщалось, что определяющим для энергосистемы остается фактор российских обстрелов, время и интенсивность которых невозможно предусмотреть. Если бы в нынешней ситуации ударили морозы, то "были бы более длительные отключения".
Накануне стало известно, что риски для украинской энергосистемы следующей зимы 2025-2026 годов остаются очень высокими из-за продолжения российских атак.
Другие новости:
- Сколько продлятся отключения света: в "Укрэнерго" дали прогноз на зиму
- Украина будет снова без света: Укрэнерго ввело графики на 19 ноября
- Россия коварно атакует энергетику: в Украине вводят аварийные отключения света
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред