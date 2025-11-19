Жесткие графики отключения света на 20 ноября: часов с электроэнергией будет мало

Графики отключения света будут действовать в течение всех суток для промышленных и бытовых потребителей.

https://glavred.info/ukraine/chasov-s-elektroenergiey-budet-malo-zhestkie-grafiki-otklyucheniya-sveta-na-20-noyabrya-10716986.html Ссылка скопирована

Графики отключения света на 20 ноября / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Что известно:

РФ атаковала Украину ракетами и дронами

Под обстрелом были объекты энергетики

Укрэнерго ввело графики отключения света

В Украине вводят графики отключения света на 20 ноября. Ситуация в энергосистеме остается сложной. Об этом отмечает Укрэнерго.

Графики отключения света будут действовать в течение всех суток в объеме от 2,5 до 4 очередей. Ограничения будут применяться для промышленных и бытовых потребителей.

видео дня

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - говорится в сообщении.

Что означают очереди отключения света / Инфографика: Главред

Отключение электроэнергии в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине из-за сложной ситуации в энергосистеме продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии. Поэтому графики почасовых отключений запланированы и сегодня, 19 ноября.

Ранее сообщалось, что определяющим для энергосистемы остается фактор российских обстрелов, время и интенсивность которых невозможно предусмотреть. Если бы в нынешней ситуации ударили морозы, то "были бы более длительные отключения".

Накануне стало известно, что риски для украинской энергосистемы следующей зимы 2025-2026 годов остаются очень высокими из-за продолжения российских атак.

Другие новости:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред