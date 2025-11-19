Укр
Жесткие графики отключения света на 20 ноября: часов с электроэнергией будет мало

Ангелина Подвысоцкая
19 ноября 2025, 17:56обновлено 19 ноября, 18:42
Графики отключения света будут действовать в течение всех суток для промышленных и бытовых потребителей.
Графики отключения света на 20 ноября / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Что известно:

  • РФ атаковала Украину ракетами и дронами
  • Под обстрелом были объекты энергетики
  • Укрэнерго ввело графики отключения света

В Украине вводят графики отключения света на 20 ноября. Ситуация в энергосистеме остается сложной. Об этом отмечает Укрэнерго.

Графики отключения света будут действовать в течение всех суток в объеме от 2,5 до 4 очередей. Ограничения будут применяться для промышленных и бытовых потребителей.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - говорится в сообщении.

Что означают очереди отключения света / Инфографика: Главред

Отключение электроэнергии в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине из-за сложной ситуации в энергосистеме продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии. Поэтому графики почасовых отключений запланированы и сегодня, 19 ноября.

Ранее сообщалось, что определяющим для энергосистемы остается фактор российских обстрелов, время и интенсивность которых невозможно предусмотреть. Если бы в нынешней ситуации ударили морозы, то "были бы более длительные отключения".

Накануне стало известно, что риски для украинской энергосистемы следующей зимы 2025-2026 годов остаются очень высокими из-за продолжения российских атак.

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

