Враг ударил по подразделению ДТЭК: ранены пять энергетиков, один в тяжелом состоянии

Во время атаки РФ на Днепропетровщину, пострадала бригада работников ДТЭК, которая находилась на объекте.

https://glavred.info/ukraine/vrag-udaril-po-podrazdeleniyu-dtek-raneny-pyat-energetikov-odin-v-tyazhelom-sostoyanii-10716809.html Ссылка скопирована

РФ дронами атаковала подразделение ДТЭК / Коллаж: Главред, фото: ДТЭК

Коротко:

Россия атаковали Днепропетровщину дронами

Враг ударил по бригаде ДТЭК, которая находилась на объекте

Пятеро энергетиков ранены, один из них - в тяжелом состоянии

Страна-агрессор Россия дронами атаковала одно из подразделений ДТЭК на Днепропетровщине.

В результате вражеской атаки пострадала бригада работников, находившаяся на объекте. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

видео дня

Один энергетик находится в тяжелом состоянии, еще четверо получили контузии и осколочные ранения, все они уже получают необходимую медицинскую помощь.

"Сделаем все возможное для скорейшего восстановления коллег. Продолжаем держать свет, несмотря на ежедневные обстрелы", - говорится в сообщении.

Атаки РФ по энергетике - последние новости

Как сообщал Главред, с ночи 19 ноября страна-агрессор Россия массированно атакует Украину ракетами и дронами. Под ударом вражеских воздушных целей оказалась и энергетическая инфраструктура страны. Из-за этого в ряде областей введены аварийные отключения электроэнергии.

Напомним, ранее российские оккупанты атаковали энергетику Украины ударными беспилотниками. Под ударом были объекты энергетики в Одесской области. Из-за вражеских ударов в области были серьезные перебои со светом.

Кроме того, россияне изменили тактику массированных ударов по объектам энергетики, пытаясь бить по генерации и системам распределения одновременно, отметили в Минэнерго. Об этом сообщил в эфире телемарафона первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

Генерация электроэнергии / Главред

Читайте также:

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред