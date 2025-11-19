Враг ударил по подразделению ДТЭК: ранены пять энергетиков, один в тяжелом состоянии

Коротко:
- Россия атаковали Днепропетровщину дронами
- Враг ударил по бригаде ДТЭК, которая находилась на объекте
- Пятеро энергетиков ранены, один из них - в тяжелом состоянии
Страна-агрессор Россия дронами атаковала одно из подразделений ДТЭК на Днепропетровщине.
В результате вражеской атаки пострадала бригада работников, находившаяся на объекте. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.
Один энергетик находится в тяжелом состоянии, еще четверо получили контузии и осколочные ранения, все они уже получают необходимую медицинскую помощь.
"Сделаем все возможное для скорейшего восстановления коллег. Продолжаем держать свет, несмотря на ежедневные обстрелы", - говорится в сообщении.
Атаки РФ по энергетике - последние новости
Как сообщал Главред, с ночи 19 ноября страна-агрессор Россия массированно атакует Украину ракетами и дронами. Под ударом вражеских воздушных целей оказалась и энергетическая инфраструктура страны. Из-за этого в ряде областей введены аварийные отключения электроэнергии.
Напомним, ранее российские оккупанты атаковали энергетику Украины ударными беспилотниками. Под ударом были объекты энергетики в Одесской области. Из-за вражеских ударов в области были серьезные перебои со светом.
Кроме того, россияне изменили тактику массированных ударов по объектам энергетики, пытаясь бить по генерации и системам распределения одновременно, отметили в Минэнерго. Об этом сообщил в эфире телемарафона первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.
Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
