Масштабная атака по Украине: две страны подняли истребители

Российский дрон залетел в воздушный простой Румынии примерно на 8 километров.

Румыния и Польша подняли авиацию во время атаки РФ по Украине / Коллаж: Главред, фото: Depositphotos

Кратко:

Румыния и Польша подняли свои истребители во время атаки РФ на Украину

Российский дрон залетел в воздушное пространство Румынии примерно на 8 километров

Авиацию поднимали для наблюдения за воздушной ситуацией

В ночь на 19 ноября, во время комбинированного ракетно-дронового удара по Украине, Румыния поднимала истребители после вторжения беспилотника в ее воздушное пространство. Польша также превентивно подняла авиацию в небо, в частности истребители и самолет раннего радиолокационного наблюдения.

Авицацию поднимали в связи с атакой РФ, которая была направлена преимущественно на западные области Украины. Об этом сообщают Министерство обороны Румынии и Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

В Румынии немецкие истребители Eurofighter Typhoon, дислоцирующиеся на авиабазе "Михайль Когелничану" взлетели в 00:25 для мониторинга ситуации на границе с Украиной.

В 00:20 в северных районах уезда Тульча прозвучало сообщение о воздушной тревоге. По данным Министерства обороны, радары зафиксировали дрон, который нарушил воздушное пространство Румынии примерно на 8 км. Он двигался от украинского Вилково в направлении румынских Периправы и Килии-Векэ, после чего сигнал исчез.

В течение следующих 12 минут дрон периодически появлялся на радарах: сначала в районе молдавского Колибаши, затем вблизи румынской коммуны Фолтешть, а затем - в зоне населенного пункта Оанча.

В 00:59 тревогу объявили уже и в северной части уезда Галац. После этого румынские ВВС подняли в воздух два истребителя F-16.

Около 01:50 истребители Eurofighter вернулись на базу, а F-16 - примерно в 02:30.

Поднимала свою авиацию во время массированной атаки и Польша.

"Внимание. В связи с нападением РФ, которая осуществляет удары по объектам, расположенным на территории Украины, в нашем воздушном пространстве действует польская и союзная авиация...Подняты в воздух очередные пары истребителей и самолет раннего радиолокационного наблюдения", - сообщили в польских вооруженных силах.

В пресс-службе польской армии отмечают, что эти действия "имеют превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и его защиту". Особенно это касается районов, прилегающих к регионам, которые под угрозой.

Комбинированная ракетно-дроновая атака РФ 19 ноября - что известно

В ночь на 19 ноября и утром в среду страна-агрессор Россия нанесла комбинированный ракетно-дроновой удар по Украине. Армия РФ большим количеством дронов атаковала преимущественно западные регионы Украины. акож оккупанты применили более 24 крылатых ракет морского и воздушного базирования по направлениям Бурштын, Тернополь, Львов, Днепр и отдельные территориальные общины на западе.

В результате вражеского удара известно о десятках пострадавших, еще девять человек погибли. Владимир Зеленский сообщил, что сейчас во многих регионах продолжается ликвидация последствий российской атаки. Враг запустил более 470 ударных дронов и 48 ракет различного типа.

Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что россияне ударили по городу ракетами и "шахедами". В Сети появились фото разрушенного дома в который захватчики попали ракетой.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты / Инфографика: Главред

Украинско-румынские отношения после вторжения России Отношения Украины и Румынии после распада СССР отметились тяжбами в международном суде ООН с 2004-го по 2009 год по территориальному спору - делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны между соседями в Черном море. С первых дней агрессии России против Украины в 2014 году Румыния осуждала действия Кремля и поддерживала территориальную целостность Украины. После начала полномасштабной войны Румыния одной из первых решительно осудила российскую агрессию и военные преступления россиян, а уже в марте 2022 года присоединилась к украинскому делу против РФ в Международном суде о совершении геноцида. Президент Румынии Клаус Йоханнис был среди первых лидеров стран, посетивших Украину в начале войны 2022 года. Чуть более чем через год визит в Румынию совершил президент Украины Владимир Зеленский. Румынская пресса назвала его приезд долгожданным и историческим, хотя и запоздалым. Тогда же лидеры обеих стран объявили о новом уровне отношений: стратегическое партнерство. Зеленский вспомнил тогда и о военной помощи, которую Украина получает от Румынии.

