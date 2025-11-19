Снесли несколько этажей: РФ ударила по жилым многоэтажкам в Тернополе

Кратко:
- В Тернополе прогремели взрывы
- РФ атаковала город дронами и ракетами
- Повреждены жилые дома, есть пострадавшие
Утром 19 ноября на фоне российской ракетно-дроновой атаки в Хмельницкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Львовской и Днепропетровской областях прогремели взрывы.
Сначала появилась информация о взрывах в Хмельницкой области.
Впоследствии СМИ сообщили о взрывах в Бурштыне на Ивано-Франковщине.
В 6:39 Суспільне информировало о звуке взрыва в Тернополе и Львове, а после семи часов утра снова слышали взрывы в Бурштыне на Ивано-Франковщине и в Днепре.
Telegram-канал Захід головне сообщает о том, что оккупанты нанесли удары по многоэтажкам в Тернополе.
"Террористы ВС РФ нанесли и прямые удары ракетами по жилым домам в Тернополе. Просто снесли несколько этажей", - говорится в сообщении.
В Сети появились фото последствий вражеской атаки.
Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что россияне ударили по городу ракетами и "шахедами".
"Повреждены здания и жилые дома. Есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы. Более подробную информацию предоставим впоследствии", - написал он в Telegram.
Обновлено. По данным Суспільне Тернопіль, на месте попадания в Тернополе работают спасатели. Предварительно известно о двух погибших.
Смотрите видео - Надал показал кадры разрушенной многоэтажки:
Атака РФ на Украину 19 ноября 2025 - последние новости
Как писал Главред, 18 ноября мониториноговые каналы сообщали, что российская оккупационная армия готовит новый ракетно-дроновый удар по Украине.
В ночь на 19 ноября Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Они взлетели с аэродрома "Оленья" Мурманской области.
Примерно в пять часов утра мониторинговые каналы сообщили о взлете самолетов МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".
По состоянию на 05:21 вся Украина была "красная" - объявлена тревога. Детальнее читайте в материале: В небе более 20 ракет, РФ атакует Украину с воздуха: все подробности.
