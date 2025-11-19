Снесли несколько этажей: РФ ударила по жилым многоэтажкам в Тернополе

Взрывы в Тернополе прогремели на фоне российской ракетно-дроновой атаки.

РФ ударила по Тернополю дронами и ракетами / Коллаж: Главред, фото: t.me/zahid_golovne_ua

Кратко:

В Тернополе прогремели взрывы

РФ атаковала город дронами и ракетами

Повреждены жилые дома, есть пострадавшие

Утром 19 ноября на фоне российской ракетно-дроновой атаки в Хмельницкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Львовской и Днепропетровской областях прогремели взрывы.

Сначала появилась информация о взрывах в Хмельницкой области.

Впоследствии СМИ сообщили о взрывах в Бурштыне на Ивано-Франковщине.

В 6:39 Суспільне информировало о звуке взрыва в Тернополе и Львове, а после семи часов утра снова слышали взрывы в Бурштыне на Ивано-Франковщине и в Днепре.

Telegram-канал Захід головне сообщает о том, что оккупанты нанесли удары по многоэтажкам в Тернополе.

"Террористы ВС РФ нанесли и прямые удары ракетами по жилым домам в Тернополе. Просто снесли несколько этажей", - говорится в сообщении.

В Сети появились фото последствий вражеской атаки.

Атака РФ на Тернополь / Фото: Telegram

РФ ударила по Тернополю / Фото: t.me/zahid_golovne_ua

Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что россияне ударили по городу ракетами и "шахедами".

"Повреждены здания и жилые дома. Есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы. Более подробную информацию предоставим впоследствии", - написал он в Telegram.

В Тернополе - дым после атаки / Фото: Главред

Кадры из Тернополя / Фото: Главред

Обновлено. По данным Суспільне Тернопіль, на месте попадания в Тернополе работают спасатели. Предварительно известно о двух погибших.

Смотрите видео - Надал показал кадры разрушенной многоэтажки:

Атака РФ на Украину 19 ноября 2025 - последние новости

Как писал Главред, 18 ноября мониториноговые каналы сообщали, что российская оккупационная армия готовит новый ракетно-дроновый удар по Украине.

В ночь на 19 ноября Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Они взлетели с аэродрома "Оленья" Мурманской области.

Примерно в пять часов утра мониторинговые каналы сообщили о взлете самолетов МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

По состоянию на 05:21 вся Украина была "красная" - объявлена тревога. Детальнее читайте в материале: В небе более 20 ракет, РФ атакует Украину с воздуха: все подробности.

