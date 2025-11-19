"Закройте окна": жителей Тернополя призвали не выходить из дома, что произошло

Главное:
- После атаки на Тернополь в городе зафиксировали повышение содержания хлора в воздухе
- Тернополянам советуют пока не выходить на улицу
В ночь на 19 ноября страна-агрессор Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами. Под удар попал и Тернополь, где уже известно о разрушениях, погибших и раненых.
Но даже после отбоя воздушной тревоги для жителей города опасность не миновала. В Тернопольской ОВА предупредили, что по предварительной оперативной информации, содержание хлора в воздухе в Тернополе превышает в 6 раз.
"По возможности не выходите из дома, закройте окна. Берегите себя и своих родных", - говорится в сообщении.
Чем опасно повышенное содержание хлора в воздухе
Главный санитарный врач Тернопольщины Оксана Чайчук после одного из масштабных обстрелов Тернополя в прошлом году уже объясняла, чем опасен хлор.
Повышенное содержание хлора в воздухе может угрожать отравлением при длительном пребывании на улице. Особенно опасны низменности и водоемы. Через сколько времени вещество рассеется - будет зависеть от ветра и осадков.
Атака на Украину 19 ноября – последние новости
Напомним, Главред писал, что утром 19 ноября на фоне российской ракетно-дроновой атаки в Хмельницкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Львовской и Днепропетровской областях прогремели взрывы.
Оккупационная армия атаковала большим количеством ударных БпЛА западные области. Также оккупанты применили более 24 крылатых ракет морского и воздушного базирования по направлениям Бурштын, Тернополь, Львов, Днепр и отдельные территориальные общины на западе.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате вражеского массированного удара известно о десятках пострадавших, еще девять человек погибли.
