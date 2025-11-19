"Закройте окна": жителей Тернополя призвали не выходить из дома, что произошло

Даже после того, как угроза вражеского обстрела исчезла, в городе предупредили об опасности.

https://glavred.info/ukraine/zakroyte-okna-zhiteley-ternopolya-prizvali-ne-vyhodit-iz-doma-chto-proizoshlo-10716788.html Ссылка скопирована

В результате атаки на Тернополь в воздухе обнаружили превышение допустимого уровня токсичного газа / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Главное:

После атаки на Тернополь в городе зафиксировали повышение содержания хлора в воздухе

Тернополянам советуют пока не выходить на улицу

В ночь на 19 ноября страна-агрессор Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами. Под удар попал и Тернополь, где уже известно о разрушениях, погибших и раненых.

Но даже после отбоя воздушной тревоги для жителей города опасность не миновала. В Тернопольской ОВА предупредили, что по предварительной оперативной информации, содержание хлора в воздухе в Тернополе превышает в 6 раз.

видео дня

"По возможности не выходите из дома, закройте окна. Берегите себя и своих родных", - говорится в сообщении.

Чем опасно повышенное содержание хлора в воздухе

Главный санитарный врач Тернопольщины Оксана Чайчук после одного из масштабных обстрелов Тернополя в прошлом году уже объясняла, чем опасен хлор.

Повышенное содержание хлора в воздухе может угрожать отравлением при длительном пребывании на улице. Особенно опасны низменности и водоемы. Через сколько времени вещество рассеется - будет зависеть от ветра и осадков.

Атака на Украину 19 ноября – последние новости

Напомним, Главред писал, что утром 19 ноября на фоне российской ракетно-дроновой атаки в Хмельницкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Львовской и Днепропетровской областях прогремели взрывы.

Оккупационная армия атаковала большим количеством ударных БпЛА западные области. Также оккупанты применили более 24 крылатых ракет морского и воздушного базирования по направлениям Бурштын, Тернополь, Львов, Днепр и отдельные территориальные общины на западе.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате вражеского массированного удара известно о десятках пострадавших, еще девять человек погибли.

Другие новости:

Об источнике: Тернопольская ОГА (ОВА) Тернопольская областная государственная администрация - местный орган исполнительной власти в Тернопольской области, который действует на основе Закона Украины "О местных государственных администрациях" и Типового регламента и руководствуется Конституцией Украины, Законами Украины, Указами Президента Украины, распоряжениями КМ Украины, распоряжениями и поручениями председателя ОГА, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред