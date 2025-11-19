В небе более 20 ракет, РФ атакует Украину с воздуха: все подробности

Кроме ракет на украинские города летят ударные беспилотники.

РФ атакует Украину дронами и ракетами/ Коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/alarmua

Кратко:

РФ подняла в небо Ту-95МС и МиГ-31К

В небе Украины более 20 ракет

Оккупанты также запустили дроны

Утром в среду, 19 ноября, российская армия наносит комбинированный удар по Украине. На украинские города летят ударные беспилотники и ракеты различных типов. По всей Украине объявлена воздушная тревога.

Ночью в 03:30 Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Они взлетели с аэродрома "Оленья" Мурманской области.

Примерно в 5 утра мониторинговые каналы сообщили о взлете самолетов МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

По состоянию на 05:21 вся Украина была "красная" - объявлена тревога.

Воздушная тревога / Фото: t.me/alarmua

05:34 Враг вероятно выполнил пуск крылатых ракет воздушного базирования Х-101 из района Саратовской области, пишет monitor.

Крылатые ракеты вошли в воздушное пространство Украины, сообщили в 06:10 мониторы.

06:20 В небе Украины, по данным мониторинговых каналов, находятся более 20 крылатых ракет. Они движутся в направлении города Черкассы.

Воздушные силы ВСУ фиксируют ракеты на западе Полтавщины, мимо Кременчугского водохранилища, южнее Смели Черкасской области, а также в Сумской области (курс юго-западный).

Дроны замечены в направлении Львова с юга.

06:40 Взлет МиГ-31К ВВС РФ. Всего в небе 4 борта МиГ-31К.

МиГ-31К - носитель гиперзвуковой аэробалистической ракеты Х-47м2 комплекса "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов страны.

06:49 Крылатые ракеты уже на Киевщине. "Первая волна КРГ: 4 группы через Погребище → Хмельник. 6 групп через Белоцерковский район Киевской области. Курс Западный на Хмельницкую область" , - пишет monitor.

По данным канала ППО Радар, в небе фиксируются:

Винниччина - 25 ракет;

Черкасчина – 10 ракет;

Киевщина – 5 ракет;

Полтавщина - 2 ракеты;

10 ракет из Хмельнитчины на Тернопольщину.

06:58 Пуск аэробалистической ракеты "Кинжал" из истребителя МиГ-31К.

07:07 Крылатые ракеты взяли курс на Бурштын на Ивано-Франковщине.

07:12 В Днепре прогремели взрывы, было применено около четырех крылатых ракет.

Бурштын - под комбинированной массированной атакой ракет и ударных БПЛА. Известно о еще двух группах крылатых ракет, подлетающих в направлении Бурштына.

07:16 Несколько групп крылатых ракет на Львов.

07:35 Отбой угрозы МиГ-31К.

Как писал Главред, 18 ноября мониториноговые каналы сообщали, что российская оккупационная армия готовит новый ракетно-дроновый удар по Украине.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, вечером 17 ноября Днепр оказался под атакой дронов, а по Харьковщине оккупанты нанесли ракетный удар.

Оккупационная армия ударила ракетами по городу Берестин Харьковской области. Есть пострадавшие, погибла 17-летняя девушка.

Известно о 9 пострадавших, семеро из которых - госпитализированы со взрывными травмами. Среди пострадавших - 16-летний парень.

В ночь на 17 ноября российская армия нанесла два ракетных удара по Балаклее Харьковской области. Под обстрел попала жилая застройка в центральной части города. По предварительной информации, в результате ночного ракетного удара по Балаклее погибли три человека.

В ночь на 14 ноября Россия атаковала Украину при помощи 19 ракет и 430 беспилотников различных типов. Силам ПВО удалось обезвредить 419 воздушных целей, но есть попадания ракет и 23 дронов на 13 локациях.

Кроме того, утром 14 ноября россияне ударили ракетой "Циркон" по Сумской области.

