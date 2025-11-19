В небе более 20 ракет, РФ атакует Украину с воздуха: все подробности

Кратко:
- РФ подняла в небо Ту-95МС и МиГ-31К
- В небе Украины более 20 ракет
- Оккупанты также запустили дроны
Утром в среду, 19 ноября, российская армия наносит комбинированный удар по Украине. На украинские города летят ударные беспилотники и ракеты различных типов. По всей Украине объявлена воздушная тревога.
Ночью в 03:30 Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Они взлетели с аэродрома "Оленья" Мурманской области.
Примерно в 5 утра мониторинговые каналы сообщили о взлете самолетов МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".
По состоянию на 05:21 вся Украина была "красная" - объявлена тревога.
05:34 Враг вероятно выполнил пуск крылатых ракет воздушного базирования Х-101 из района Саратовской области, пишет monitor.
Крылатые ракеты вошли в воздушное пространство Украины, сообщили в 06:10 мониторы.
06:20 В небе Украины, по данным мониторинговых каналов, находятся более 20 крылатых ракет. Они движутся в направлении города Черкассы.
Воздушные силы ВСУ фиксируют ракеты на западе Полтавщины, мимо Кременчугского водохранилища, южнее Смели Черкасской области, а также в Сумской области (курс юго-западный).
Дроны замечены в направлении Львова с юга.
06:40 Взлет МиГ-31К ВВС РФ. Всего в небе 4 борта МиГ-31К.
МиГ-31К - носитель гиперзвуковой аэробалистической ракеты Х-47м2 комплекса "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов страны.
06:49 Крылатые ракеты уже на Киевщине. "Первая волна КРГ: 4 группы через Погребище → Хмельник. 6 групп через Белоцерковский район Киевской области. Курс Западный на Хмельницкую область" , - пишет monitor.
По данным канала ППО Радар, в небе фиксируются:
- Винниччина - 25 ракет;
- Черкасчина – 10 ракет;
- Киевщина – 5 ракет;
- Полтавщина - 2 ракеты;
- 10 ракет из Хмельнитчины на Тернопольщину.
06:58 Пуск аэробалистической ракеты "Кинжал" из истребителя МиГ-31К.
07:07 Крылатые ракеты взяли курс на Бурштын на Ивано-Франковщине.
07:12 В Днепре прогремели взрывы, было применено около четырех крылатых ракет.
Бурштын - под комбинированной массированной атакой ракет и ударных БПЛА. Известно о еще двух группах крылатых ракет, подлетающих в направлении Бурштына.
07:16 Несколько групп крылатых ракет на Львов.
07:35 Отбой угрозы МиГ-31К.
Как писал Главред, 18 ноября мониториноговые каналы сообщали, что российская оккупационная армия готовит новый ракетно-дроновый удар по Украине.
Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, вечером 17 ноября Днепр оказался под атакой дронов, а по Харьковщине оккупанты нанесли ракетный удар.
Оккупационная армия ударила ракетами по городу Берестин Харьковской области. Есть пострадавшие, погибла 17-летняя девушка.
Известно о 9 пострадавших, семеро из которых - госпитализированы со взрывными травмами. Среди пострадавших - 16-летний парень.
В ночь на 17 ноября российская армия нанесла два ракетных удара по Балаклее Харьковской области. Под обстрел попала жилая застройка в центральной части города. По предварительной информации, в результате ночного ракетного удара по Балаклее погибли три человека.
В ночь на 14 ноября Россия атаковала Украину при помощи 19 ракет и 430 беспилотников различных типов. Силам ПВО удалось обезвредить 419 воздушных целей, но есть попадания ракет и 23 дронов на 13 локациях.
Кроме того, утром 14 ноября россияне ударили ракетой "Циркон" по Сумской области.
