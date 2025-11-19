Валит черный дым: блогерша Верба показала последствия удара РФ по Украине

Юлия Верба показала, как рядом с ее домом валит черный дым.

Блогерша Верба показала последствия обстрела РФ / Фото скриншот

Что показала Юлия Верба

Что случилось рядом с ее домом

Скандальная блогерша Юлия Верба, показала последствия удара террористической России по Украине.

На своей странице в Instagram, Верба поделилась фото из своего окна, на котором видно, как рядом валит черный густой дым.

Как РФ ударила по Украине / Фото Instagram/verbaaa

Судя по последним постам Юлии, она вместе с мужем и дочерью живет во Львове. Скорее всего, она показала прилет российского беспилотника, который наделал разрушений рядом с жильем блогерши.

Удар по Львовской области

В ночь на 19 ноября россияне били по критической инфраструктуре, энергетике Львовщины.

Кроме этого, ранен человек в Донецкой области. Под ударом врага оказались также Киевская, Николаевская, Черкасская, Черниговская и Днепропетровская области.

Ранее Главред писал о том, что некая скандальная блогерша Юлия Верба, которая также хвастается лакшери-покупками, угодила в скандал. Ее обвинили в том, что она передала на фронт непригодные автомобили.

Напомним, ранее молодая блогерша угодила в скандал с покупкой лакшери авто. На своей странице в Instagram молодая женщина хвасталась покупкой, которую многие ее подписчики посчитали не ко времени.

О персоне: Юлия Верба Юлия Верба - украинская блогерша из Ивано-Франковска, которая часто попадает в скандальные ситуации. Например, недавно Юлю захейтили за покупку третьей квартиры, дорогого Мерседеса. Кроме того, ее обвиняли в том, что она передала на фронт старые автомобили, не пригодные для службы. Верба часто постит фейки на своих страницах, в частности из последнего - фейк о шоу "Холостяк".

