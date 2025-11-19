Массовый взлет МиГов, могли быть пуски Кинжалов - мониторы

По всей стране объявлена воздушная тревога.

РФ подняла в воздух МиГ / Коллаж: Главред, фото: карта тревог, МО РФ

Что известно:

РФ подняла в воздух МиГи

Были пуски ракет "Кинжал"

Российские оккупанты подняли в воздух носители гиперзвуковых ракет - МиГ31К. Это подтверждают мониторинговые каналы.

Предварительно, РФ могла запустить ракеты "Кинжал". Известно, что в воздухе уже пять МиГов. Два самолета находится над Липецкой областью, 3 - над Тамбовской.

В 10:45 стало известно о том, что РФ все же запустила гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Она летит в направление Хмельницкой области, вероятно, на Староконстантинов.

Ракета Кинжал / Инфографика: Главред

"Николаевский Ванек" сообщил о том, что ракеты сместились и летят через Коростень (Житомирская область) в направлении Звягеля, Тернополя, Ивано-Франковска.

Воздушные силы ВСУ подтвердили, что ракеты летят в направлении Тернопольской области.

Позже мониторинговые каналы заявили, что локационное наблюдение было утрачено в пределах Хмельницкой области. Другие мониторы пишут, что взрывы прогремели в Тернопольской области.

Комбинированная ракетно-дроновая атака РФ 19 ноября - что известно

В ночь на 19 ноября и утром в среду страна-агрессор Россия нанесла комбинированный ракетно-дроновой удар по Украине. Армия РФ большим количеством дронов атаковала преимущественно западные регионы Украины. акож оккупанты применили более 24 крылатых ракет морского и воздушного базирования по направлениям Бурштын, Тернополь, Львов, Днепр и отдельные территориальные общины на западе.

В результате вражеского удара известно о десятках пострадавших, еще девять человек погибли. Владимир Зеленский сообщил, что сейчас во многих регионах продолжается ликвидация последствий российской атаки. Враг запустил более 470 ударных дронов и 48 ракет различного типа.

Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что россияне ударили по городу ракетами и "шахедами". В Сети появились фото разрушенного дома в который захватчики попали ракетой.

Что известно о ракете "Кинжал" Х-47М2 "Кинжал" - российская аэробаллистическая ракета с возможностью нести ядерный заряд. После успешных испытаний комплекс принят на вооружение и с 1 декабря 2017 года стал на боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа. Ракета, предположительно, создана на основе 9К720 "Искандер-М". Часто называют гиперзвуковой ракетной системой, что не совсем корректно, поскольку несмотря на то, что почти все баллистические ракеты достигают гиперзвуковой скорости на определенных этапах полета, эта система не является ни гиперзвуковым глайдером, ни гиперзвуковой крылатой ракетой, сообщает Википедия.

