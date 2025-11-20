Укр
Цены улетели в космос: за сколько можно сейчас купить павербанки в Украине

Виталий Кирсанов
20 ноября 2025, 12:39
344
Текущий сезон показал беспрецедентный рост спроса на технику для энергонезависимости.
Какие цены на павербанки и зарядные станции в Украине
Какие цены на павербанки и зарядные станции в Украине / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Зарядные станции и павербанки стали одними из главных товаров этой осени
  • С октября некоторые модели павербанков стали почти вдвое дороже

Цены на павербанки и зарядные станции в Украине существено выросли. Более того, из-за угрозы новых ударов по энергетике эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание устройств для автономного питания. Об этом пишет "РБК-Украина".

"Текущий сезон показал беспрецедентный рост спроса на технику для энергонезависимости. Зарядные станции и павербанки стали одними из главных товаров этой осени", - констатировал коммерческий директор сети магазинов электроники "Фокстрот" Вячеслав Склонный.

видео дня

В свою очередь представители сети магазинов бытовой техники и электроники COMFY сообщили о росте спроса на зарядные станции вырос более чем в 4 раза, а на павербанки - почти втрое.

Цены на павербанки

Вячеслав Склонный отметил, что с начала октября некоторые модели павербанков стали почти вдвое дороже. По его словам, в 2025 году эти гаджеты пользуются еще большей популярностью среди украинцев, чем в 2023-2024 годах.

По данным издания, самая популярная модель Hoco DB81A Apollo емкостью 50 тысяч мА-ч в начале октября можно было купить за 1 565 гривен. По состоянию на вторую половину ноября этот павербанк стоит около 2670 грн, что более чем на 70% дороже.

Тем временем второй по популярности в Украине павербанк Hoco DB03 Max Centurion емкостью 100 тысяч мА-ч подорожал более чем на 67%. С октября по ноябрь его цена выросла от около 2 665 до 4 465 грн.

Тройку самых популярных павербанков замыкает Baseus PPLG-A01 емкостью 30 тысяч мА-ч, который подорожал на 14%. Сейчас данная модель стоит около 3 320 грн, тогда как в желтые его можно было приобрести за 2 905 грн.

Цены на зарядные станции

Зарядные станции подорожали не настолько сильно, как павербанки, однако кое-где скачок цен ощутим. По сравнению с предыдущими годами интерес украинцев сместился в сторону более мощных моделей от тысячи ватт-часов и выше.

Так, самой популярной зарядной станцией сейчас является Hotline является EcoFlow DELTA 2 емкостью 1 024 ватт-часов и выходной мощностью 1 800 ватт. С начала октября стоимость этой модели выросла на 3% - с 33 200 до 34 420 грн.

Вторая по популярности EcoFlow DELTA 2 Max емкостью 2 048 ватт-часов и мощностью 2 400 ватт сегодня стоит около 63 525 грн, что на 11% дороже, чем в октябре, когда ее стоимость составляла в среднем 56 870 грн.

На третьем месте оказалась зарядная станция Fossibot F2400 емкостью 2 048 ватт-часов и мощность 2 400 ватт. Эта модель подорожала на 21%. Если в октябре она продавалась по цене около среднем 35 035 гривен, то сегодня за нее придется отдать 42 710 грн.

Дальнейший рост цен

Ритейлеры предполагают, что цены на павербанки и зарядные станции в Украине продолжат расти до конца года. По словам коммерческого директора сети "Фокстрот", некоторые поставщики уже исчерпали свои запасы на европейских складах, поэтому лучше не медлить с покупкой.

"Сейчас на рынке сохраняется риск локального дефицита из-за высокого спроса и задержки поставок. Большинство новых поступлений зарядных станций может быть в Украине не раньше середины января", - подчеркнул Вячеслав Склонный.

Отключение света в Украине - что известно

По состоянию на утро четверга, 20 ноября, более 30% сети крупнейшего мобильного оператора "Киевстар" осталось без питания из-за отключения электроэнергии.

Главред опубликовал графики отключения электроэнергии на 20 ноября. Они будут действовать в течение всех суток в объеме от 2,5 до 4 очередей. Ограничения будут применяться для промышленных и бытовых потребителей.

Кроме того, в этом году зима в Украине действительно может быть тяжелой из-за ударов России по энергетике, но россияне ограничены во времени. Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов. По его словам, оккупанты ограничиваются такими атаками только зимой, а Украина же может атаковать территорию страны-агрессора постоянно и влиять на ее способности.

Читайте также:

Что такое павербанк

Павербанк - это портативное устройство, которое хранит энергию во встроенном аккумуляторе. Павербанки бывают разных размеров и, как правило, базируются на литий-ионных аккумуляторах. Павербанк содержит элементы аккумулятора и схему преобразователя напряжения, сообщает Википедия.

Некоторые павербанки способны передавать энергию беспроводным способом, некоторые оснащены светодиодным фонариком для случайного освещения с близкого расстояния, когда это необходимо, а некоторые имеют функцию сквозной зарядки, которая позволяет подавать энергию через свои USB-порты, одновременно заряжаясь сами. Некоторые крупные павербанки имеют разъемы постоянного тока (или разъемы "бочка") для более высоких требований к мощности, например, ноутбуков.

энергетика отключения света повербанк
