Под строгим запретом: что нельзя подключать к повербанку

Главная ошибка — попытка подключить бытовые приборы, работающие от розетки.

В условиях нестабильного электроснабжения, особенно в Украине, повербанк стал настоящим спасением. Он помогает оставаться на связи, заряжать смартфоны и планшеты во время отключений света.

Однако эксперты предупреждают: неправильное использование портативного аккумулятора может привести к его поломке или даже возгоранию.

По данным издания SlashGear, существует целый список устройств, которые категорически нельзя подключать к повербанку.

Бытовая техника — под запретом

Главная ошибка — попытка подключить бытовые приборы, работающие от розетки. Повербанки подают постоянный ток через USB-порты, а не переменный, как бытовые розетки. Поэтому тостер, кофеварка, чайник или даже фен не смогут работать — они просто "выжгут" схему аккумулятора.

Тостер: потребляет от 800 до 1800 Вт.

Кофеварка: 600–1500 Вт.

Фен или утюжок: до 2000 Вт.

Если прибор подключается к розетке — не подключайте его к повербанку.

Ноутбуки и консоли — только с мощными моделями

Некоторые ноутбуки действительно можно подзарядить от повербанка — но только при условии, что аккумулятор рассчитан на мощность не менее 100 Вт и поддерживает Power Delivery (PD).Игровые устройства вроде PlayStation, Xbox или Nintendo Switch, а также внешние мониторы требуют стабильного тока до 150 Вт и выше — для обычного повербанка это непосильная нагрузка.

Электроинструменты — категорическое "нет"

Дрели, шлифовальные машины, пилы и даже шуруповерты потребляют от 500 до 3000 Вт. Повербанк просто не способен обеспечить такой поток энергии. Более того, попытка подключения может привести к перегреву и короткому замыканию.

Автомобильные аксессуары — опасный эксперимент

Многие пытаются подключить к повербанку портативные насосы, видеорегистраторы или мини-холодильники через адаптер. Эксперты предостерегают: так делать нельзя. Эти устройства рассчитаны на 12-вольтовую автомобильную розетку, а не на USB-выход.В лучшем случае повербанк быстро разрядится, в худшем — начнет нагреваться и может загореться.

