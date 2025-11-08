Под строгим запретом: что нельзя подключать к повербанку

Вы узнаете:
- Какая техника может сломаться при подключении к повербанку
- Как правильно использовать повербанк
В условиях нестабильного электроснабжения, особенно в Украине, повербанк стал настоящим спасением. Он помогает оставаться на связи, заряжать смартфоны и планшеты во время отключений света.
Однако эксперты предупреждают: неправильное использование портативного аккумулятора может привести к его поломке или даже возгоранию.
По данным издания SlashGear, существует целый список устройств, которые категорически нельзя подключать к повербанку.
Бытовая техника — под запретом
Главная ошибка — попытка подключить бытовые приборы, работающие от розетки. Повербанки подают постоянный ток через USB-порты, а не переменный, как бытовые розетки. Поэтому тостер, кофеварка, чайник или даже фен не смогут работать — они просто "выжгут" схему аккумулятора.
- Тостер: потребляет от 800 до 1800 Вт.
- Кофеварка: 600–1500 Вт.
- Фен или утюжок: до 2000 Вт.
Если прибор подключается к розетке — не подключайте его к повербанку.
Ноутбуки и консоли — только с мощными моделями
Некоторые ноутбуки действительно можно подзарядить от повербанка — но только при условии, что аккумулятор рассчитан на мощность не менее 100 Вт и поддерживает Power Delivery (PD).Игровые устройства вроде PlayStation, Xbox или Nintendo Switch, а также внешние мониторы требуют стабильного тока до 150 Вт и выше — для обычного повербанка это непосильная нагрузка.
Электроинструменты — категорическое "нет"
Дрели, шлифовальные машины, пилы и даже шуруповерты потребляют от 500 до 3000 Вт. Повербанк просто не способен обеспечить такой поток энергии. Более того, попытка подключения может привести к перегреву и короткому замыканию.
Автомобильные аксессуары — опасный эксперимент
Многие пытаются подключить к повербанку портативные насосы, видеорегистраторы или мини-холодильники через адаптер. Эксперты предостерегают: так делать нельзя. Эти устройства рассчитаны на 12-вольтовую автомобильную розетку, а не на USB-выход.В лучшем случае повербанк быстро разрядится, в худшем — начнет нагреваться и может загореться.
О ресурсе: SlashGear
SlashGear — это популярный онлайн-ресурс, освещающий события в мире технологий и автомобильной индустрии.
Основан в 2005 году как блог, посвящённый мобильным технологиям. Впоследствии SlashGear быстро расширил тематику и вырос в площадку с широким охватом
В настоящее время издание входит в группу Static Media, и ежемесячно его читают более 5 миллионов человек.
