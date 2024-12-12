Как не угробить повербанк: сколько времени и как правильно его заряжать

Как понять, заряжается повербанк или нет - сколько должен заряжаться внешний аккумулятор.

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Для чего кнопка на повербанке / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Lukas, Pexels/Steve Johnson

В условиях длительных отключений электрической энергии повербанк является незаменимым решением проблемы. Ведь он позволяет быстро и в любой момент зарядить гаджет и оставаться на связи.

Бытовой повербанк достаточно прост в использовании и главным условием его бесперебойной работы является поддержание уровня заряда на 100%. Об этом идет речь в материале Главреда.

Зарядить повербанк достаточно просто, для этого необходимо использовать кабель USB - micro USB, который обычно идет в комплекте. Если зарядка происходит от компьютера, тогда разъем micro USB подключаете к повербанку, а USB в свободный порт ПК.

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Как правильно заряжать повербанк

Новый повербанк рекомендуется сразу зарядить до ста процентов. А в процессе начальной эксплуатации первые 2-3 цикла лучше разряжать его до нуля, чтобы батарея работала эффективнее. Если есть возможность всегда заряжайте повербанк до максимума. Так вы предотвратите домашний блэкаут и сможете использовать его на все 100%. Рекомендуется следить за соответствием ампеража адаптера с повербанком в процессе его зарядки.

/ Инфографика: Главред

Как понять, заряжается повербанк или нет

Перед началом эксплуатации повербанка внимательно изучите инструкцию и его внешний вид. Даже если вы не найдете табло с информацией о степени зарядки, то наверняка на устройстве есть индикация.

При полной зарядке повербанка обычно сигнализируют соответствующие лампочки на его корпусе. В случае использования дополнительно капельной зарядки, то уровень заряда поможет определить USB-тестер.

Сколько времени должен заряжаться повербанк

Повербанк малой мощности (до 5000 мАч) – обычно заряжается за от одного до трех часов;

Повербанк средней можности (от 5000 до 15000 мАч) – заряжается обычно от трех до шести часов;

Повербанк большой мощности (более 15000 мАч) – заряжается от шести часов.

Для чего нужна кнопка на повербанке

Обычно производитель предусматривает возможность контроля уровня зарядки повербанка. Для этого нажмите на соответствующую кнопку на устройстве и сигнальные лампочки индикатора сообщат уровень заряда. При этом на отдельных устройствах эта кнопка отвечает за старт заряда (например, телефона) и лишь после ее нажатия гаджет начинает заряжаться от внешнего аккумулятора.

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Что такое павербанк Павербанк - это портативное устройство, которое хранит энергию во встроенном аккумуляторе. Павербанки бывают разных размеров и, как правило, базируются на литий-ионных аккумуляторах. Павербанк содержит элементы аккумулятора и схему преобразователя напряжения, сообщает Википедия. Некоторые павербанки способны передавать энергию беспроводным способом, некоторые оснащены светодиодным фонариком для случайного освещения с близкого расстояния, когда это необходимо, а некоторые имеют функцию сквозной зарядки, которая позволяет подавать энергию через свои USB-порты, одновременно заряжаясь сами. Некоторые крупные павербанки имеют разъемы постоянного тока (или разъемы "бочка") для более высоких требований к мощности, например, ноутбуков.

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