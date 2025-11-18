Неожиданный фактор: исследование показало, почему продукты в Украине дороже, чем в Польше

В Украине цены на продуктовых полках часто выше, чем в некоторых странах ЕС.

Почему в Украине такие дорогие продукты / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Freepik

В Украине НДС на продукты - 20%, в ЕС действуют сниженные ставки 4-7%

Снижение НДС возможно только после системных реформ

На формирование цен влияет ряд факторов

В большинстве стран Евросоюза продукты питания облагаются налогом по сниженным ставкам НДС - от 4% в Италии до 7% в Германии. Это позволяет делать базовые товары более доступными для населения.

В Украине же на все продукты действует стандартная ставка в 20%, что часто приводит к более высоким ценам на полках магазинов, чем в некоторых государствах ЕС. Об этом 18 ноября сообщили аналитики Центра экономической стратегии в своем отчете.

Исследователи отмечают, что украинские налоговые льготы формировались неравномерно. Сниженные ставки действуют на аграрное сырье, но не на готовые продукты, которые покупает потребитель. В ЕС подход другой - поддержка направлена именно на конечного покупателя.

Дополнительно ситуацию осложняет то, что часть розничной торговли работает с НДС, а часть - на упрощенной системе, которая не является плательщиком этого налога. Это создает разрывы в цепи и неравные условия для различных сегментов рынка.

По мнению экспертов, чтобы Украина могла снизить НДС на продукты, необходимо сначала упорядочить систему: убрать устаревшие льготы, согласовать правила для различных режимов налогообложения и сделать НДС-цепи прозрачными.

Только после этого снижение ставки станет реальным инструментом уменьшения цен. Компенсация может происходить за счет подакцизных или "люксовых" товаров - это распространенная практика во многих странах ЕС.

"Украине важно продолжать активно двигаться к согласованию налогового законодательства с европейским. НДС здесь лишь показательный пример... Длительные реформы дают стабильный эффект, который люди будут чувствовать постоянно", - отметил экономист ЦЭС Богдан Слуцкий.

В то же время аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопка отмечает, что цены на продукты зависят от многих факторов: инфляции, стоимости логистики, цены на электроэнергию и колебаний валютного рынка. "На сегодня единого фактора, который бы влиял на повышение или уменьшение цен, нет. Это всегда совокупность факторов", - объясняет он.

По его словам, в ближайшее время могут вырасти цены на сезонные овощи, которые сейчас продаются по самой низкой цене, а под конец года - на молочные продукты из-за уменьшения надоев молока.

Вывод: высокие цены на продукты в Украине в значительной степени обусловлены налоговой политикой. Снижение НДС на продукты может стать реальным шагом к удешевлению, но только после системных реформ, которые сделают налоговую систему прозрачной и согласованной с европейскими стандартами.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Что подорожает перед праздниками - прогноз экономиста

Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии Главреду предупредил, что в этом году праздничный стол, вероятно, обойдется дороже, в частности из-за роста мяса. По его словам, мясо в Украине фактически стало продуктом премиум-сегмента, и позволить его себе могут далеко не все.

"Поэтому то, насколько подорожает мясо, мне предсказать трудно. Сейчас есть зимняя поддержка, и государство раздаст людям какие-то деньги. Но рост цен на мясо зависит от многих факторов. Так, например, если будет холодно, больше средств люди будут тратить на отопление, меньше станет покупательная способность", - пояснил он.

Пендзин добавил, что перед праздниками цены традиционно вырастут, а мясо подорожает вместе с мясопродуктами. Впрочем, это произойдет не раньше декабря.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что ситуация с ценами на подсолнечное масло в Украине будет только ухудшаться - цена в магазинах может вырасти на 10-15% уже до конца года.

Накануне сообщалось, что цены на основные овощи в Украине сейчас на 26-30% ниже, чем в аналогичный период прошлого года, однако уже зимой возможен заметный рост стоимости.

Ранее стало известно, что из-за уменьшения предложения молока цены на молочку растут. Так происходит традиционно каждый год, и эта традиция сохранится в этом году.

Об источнике: Центр экономических стратегий Центр экономических стратегий – украинский неправительственный исследовательский центр, который занимается вопросами экономической политики. Гражданская неправительственная организация. Основан в 2015 году. Центр проводит анализ самых важных аспектов государственной политики и работает над усилением поддержки населением экономических реформ. Задача Центра – поддержка реформ в Украине для достижения стойкого экономического роста, пишет Википедия.

