"Значительная часть идет на экспорт": на сколько подорожает масло до конца года

Не отсутствие сырья влияет на цену на масло.

На сколько подорожает масло до конца года / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

В Украине стремительно дорожает подсолнечное масло

С че это связано

Ситуация с ценами на подсолнечное масло в Украине будет только ухудшаться - цена может вырасти на 10-15% уже до конца года.

Об этом в интервью Главреду рассказал заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

В Украине не может быть дефицита масла, потому что даже при самых плохих условиях мы собираем достаточный урожай семян подсолнечника. Мы производим около 5,5 миллионов тонн масла, а бытовое потребление масла в Украине составляет около 500 тысяч тонн в год. То есть мы производим много масла, и значительная его часть идет на экспорт", - заявил эксперт.

Поэтому не отсутствие сырья влияет на цену на масло, а стоимость производства, пояснил Марчук.

"В частности расходы на электроэнергию, логистику, оплату труда, а отсутствие людей порождает большую автоматизацию. Поэтому цена на масло может вырасти на 10-15% до конца года, не более. Вероятнее всего – на 10%", - подытожил эксперт.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты в Украине

Ранее сообщалось о том, сколько придется платить украинцам за популярный продукт. Аналитик отметил, что цена будет зависеть от погодных условий и ситуации на рынке.

Напомним, ранее сообщалось о том, что цена на популярный продукт увеличилась. Если еще в прошлом месяце этот продукт можно было приобрести по более демократичным ценам, то с наступлением сезона пикников стоимость существенно выросла.

Напомним, как сообщал Главред, в связи с ухудшением качества прошлогодней белокочанной капусты вследствие длительного хранения на этой неделе цены на нее в Украине резко снизились.

О персоне: Денис Марчук Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

