"Значительная часть идет на экспорт": на сколько подорожает масло до конца года

- В Украине стремительно дорожает подсолнечное масло
Ситуация с ценами на подсолнечное масло в Украине будет только ухудшаться - цена может вырасти на 10-15% уже до конца года.
Об этом в интервью Главреду рассказал заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.
В Украине не может быть дефицита масла, потому что даже при самых плохих условиях мы собираем достаточный урожай семян подсолнечника. Мы производим около 5,5 миллионов тонн масла, а бытовое потребление масла в Украине составляет около 500 тысяч тонн в год. То есть мы производим много масла, и значительная его часть идет на экспорт", - заявил эксперт.
Поэтому не отсутствие сырья влияет на цену на масло, а стоимость производства, пояснил Марчук.
"В частности расходы на электроэнергию, логистику, оплату труда, а отсутствие людей порождает большую автоматизацию. Поэтому цена на масло может вырасти на 10-15% до конца года, не более. Вероятнее всего – на 10%", - подытожил эксперт.
