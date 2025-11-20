Доллар грозит рекордным скачком до конца года: украинцев предупредили о рисках

Главное:
- До конца 2025 года валютный рынок Украины может оставаться уязвимым
- В этом году ситуация должна быть значительно стабильнее
Вице-президент Ассоциации украинских банков и глава "Глобус Банка" Сергей Мамедов рассказал, что до конца 2025 года валютный рынок Украины может оставаться уязвимым к внешнему давлению.
Однако, по его словам, активные действия Национального банка способны удержать ситуацию под контролем и не допустить резких скачков курса, рассказал он в комментарии УНИАН.
Мамедов напомнил, что повторение декабрьской ситуации 2024 года — маловероятно. Тогда НБУ пришлось потратить рекордные 5,3 млрд долларов, чтобы удовлетворить ажиотажный спрос на валюту. Обычно же объём интервенций вдвое меньше.
Банкир объясняет: в прошлом году рынок оказался под беспрецедентной нагрузкой. Масштабные российские атаки по инфраструктуре ударили по экономике, а в условиях неопределённости спрос на валюту временами превышал предложение на 30%. Поэтому регулятору пришлось активно вмешиваться, чтобы успокоить рынок, который был перегрет тревожными ожиданиями бизнеса и населения.
Эксперт уверен, что в этом году ситуация должна быть значительно стабильнее. Он отмечает, что инфляция в годовом измерении к декабрю не должна превысить 10%, а за ноябрь и декабрь составит около 1–1,5%.
По его словам, причин для паники нет: даже несмотря на войну и новые разрушения инфраструктуры, валютный рынок остаётся достаточно защищённым от серьёзных потрясений.
Курс доллара: прогноз эксперта
Аналитики инвестиционной компании ICU считают, что недавний рост курса гривны в начале месяца не был случайным. Это произошло благодаря целенаправленной политике Национального банка, который активно проводил валютные интервенции.
Эксперты полагают, что в будущем НБУ может позволять более существенные колебания курса, постепенно переходя к мягкой, управляемой девальвации.
