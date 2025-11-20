Доллар грозит рекордным скачком до конца года: украинцев предупредили о рисках

Инфляция в годовом измерении к декабрю не должна превысить 10%, считает Сергей Мамедов.

До конца 2025 года валютный рынок Украины может оставаться уязвимым

В этом году ситуация должна быть значительно стабильнее

Вице-президент Ассоциации украинских банков и глава "Глобус Банка" Сергей Мамедов рассказал, что до конца 2025 года валютный рынок Украины может оставаться уязвимым к внешнему давлению.

Однако, по его словам, активные действия Национального банка способны удержать ситуацию под контролем и не допустить резких скачков курса, рассказал он в комментарии УНИАН.

Мамедов напомнил, что повторение декабрьской ситуации 2024 года — маловероятно. Тогда НБУ пришлось потратить рекордные 5,3 млрд долларов, чтобы удовлетворить ажиотажный спрос на валюту. Обычно же объём интервенций вдвое меньше.

Банкир объясняет: в прошлом году рынок оказался под беспрецедентной нагрузкой. Масштабные российские атаки по инфраструктуре ударили по экономике, а в условиях неопределённости спрос на валюту временами превышал предложение на 30%. Поэтому регулятору пришлось активно вмешиваться, чтобы успокоить рынок, который был перегрет тревожными ожиданиями бизнеса и населения.

Эксперт уверен, что в этом году ситуация должна быть значительно стабильнее. Он отмечает, что инфляция в годовом измерении к декабрю не должна превысить 10%, а за ноябрь и декабрь составит около 1–1,5%.

По его словам, причин для паники нет: даже несмотря на войну и новые разрушения инфраструктуры, валютный рынок остаётся достаточно защищённым от серьёзных потрясений.

Курс доллара: прогноз эксперта

Аналитики инвестиционной компании ICU считают, что недавний рост курса гривны в начале месяца не был случайным. Это произошло благодаря целенаправленной политике Национального банка, который активно проводил валютные интервенции.

Эксперты полагают, что в будущем НБУ может позволять более существенные колебания курса, постепенно переходя к мягкой, управляемой девальвации.

Ранее сообщалось о том, когда курс доллара может подскочить до 46 гривен. В Украине ожидается сезонное увеличение спроса на иностранную валюту.

Как сообщал Главред, финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявил, что новое торговое соглашение между США и Евросоюзом накладывает существенные финансовые обязательства на ЕС и имеет негативный характер в отношении европейской валюты.

Напомним, обменять доллары больше не так легко - какие купюры конфискуют безвозвратно. За услугу инкассо банки взимают комиссию, которая обычно составляет 7-10% от суммы транспортируемой иностранной валюты.

