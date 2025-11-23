Лучше избавьтесь от них: какие купюры доллара и евро могут создать проблемы

Европейский центральный банк прекратил печать номинала 500 евро более пяти лет назад.

https://glavred.info/economics/luchshe-izbavtes-ot-nih-kakie-kupyury-dollara-i-evro-mogut-sozdat-problemy-10718153.html Ссылка скопирована

От каких купюр доллара и евро следует избавиться / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

Украинцам советуют избавиться от долларовых купюр 1996-2006 годов

Купюры по 500 евро все реже принимают за рубежом

Эксперты рекомендуют заменить старые и изношенные банкноты на новые доллары после 2013 года и евро номиналом 100-200

Финансовые специалисты предостерегают: не все купюры доллара и евро стоит хранить надолго. Некоторые банкноты могут создать проблемы при обмене или расчетах, поэтому их советуют заменить до конца 2025 года. Об этом пишет сайт Новости.Live.

Доллары старого образца

Хотя закон гарантирует, что все бумажные деньги, выпущенные после 1914 года, остаются платежеспособными, на практике возникают трудности с американскими купюрами 1996-2006 годов. Они имеют меньше защитных элементов, что затрудняет проверку подлинности. Из-за этого обменники нередко отказываются принимать такие банкноты или устанавливают двойной курс и дополнительные комиссии.

видео дня

Чтобы избежать рисков, эксперты советуют заранее избавиться от долларов старого образца и заменить их на банкноты выпуска после 2013 года. Аналогичный совет касается и изношенных купюр: лучше обменять их раньше, чем довести до состояния, когда они вообще не будут приниматься.

Купюры по 500 евро

Европейский центральный банк еще более пяти лет назад прекратил печать банкнот номиналом 500 евро, не включив их в серию "Европа". Причина - высокий уровень подделок. Хотя эти деньги остаются действующим платежным средством, все чаще их отказываются принимать за рубежом.

Специалисты советуют владельцам таких купюр постепенно заменять их на меньшие номиналы - 100 и 200 евро. Они уже входят во вторую серию банкнот и гарантированно останутся в обращении в следующих выпусках.

Другие новости по теме:

Об источнике: Новости.LIVE Новости.LIVE - это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network". До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева. Принципы работы журналистов Новости.LIVE, как говорится на официальной странице: уважение к читателю и его право на правду

объективность и беспристрастность

полнота и всесторонний анализ информации

простота и доступность

отсутствие скрытой рекламы

уникальность и оперативность

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред