Курс шаткий: эксперты объяснили украинцам, стоит ли сейчас скупать валюту

Дарья Пшеничник
18 ноября 2025, 19:45
Эксперты отмечают, что в период неопределенности следует осторожно относиться к гривневым инвестициям.
Доллары и евро
Что делать с долларом / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

  • Сейчас лучше покупать или продавать валюту
  • Какая валюта имеет наибольший потенциал роста в 2026 году
  • Какие альтернативные инструменты могут стать выгодными инвестициями

Неопределенность с объемами зарубежной финансовой помощи, которая критически нужна Украине для стабильного прохождения 2026 года в условиях войны, создает сложности для прогнозов относительно инвестиционной политики рядовых граждан. Об этом говорится в комментариях финансовых экспертов для ТСН.

Экономист Олег Пендзин отметил, что возможности для безрискового заработка на гривне постепенно исчезают. Самый простой вариант - депозиты, однако, по его словам, дедлайн наступит уже 18 декабря, когда ЕС будет принимать решение о новом кредите для Украины, а Верховная Рада будет утверждать госбюджет на 2026 год.

"Напомню: без зарубежной финансовой помощи у государства будут сложности с финансированием социальных расходов в следующем году. Поэтому мой совет - постепенно выходить из гривны...", - отметил он, советуя покупать валюту, инвестировать в необходимые товары или услуги или же подождать с новыми вложениями до конца года.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин подчеркнул, что продавать валюту сейчас нецелесообразно, ведь гривна находится под сильным девальвационным давлением. Зато покупка доллара выглядит наиболее выгодной стратегией.

"По моей оценке, в 2026 году самый высокий потенциал роста курса к гривне остается у доллара США, далее идет евро. Но евровалюту лучше покупать для расчета за рубежом, а не как способ сохранить средства", - пояснил он.

Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский советует смотреть шире: кроме доллара и евро, стоит обратить внимание на британский фунт и швейцарский франк. А вместо банковских металлов - инвестировать в коллекционные монеты НБУ из нейзильбера, которые могут принести больший доход, хотя и требуют опыта.

Он также отметил проблему низкой финансовой грамотности украинцев: "Годами люди для сохранения сбережений покупают доллары или несут деньги в банк и считают, что защитили свои средства от обесценивания. Но это не совсем так...".

Таким образом, эксперты сходятся во мнении: в период неопределенности стоит осторожно относиться к гривневым инвестициям, рассматривать валютные активы и повышать собственную финансовую грамотность, чтобы минимизировать риски и получить больший доход в будущем.

Курс валют в ноябре - прогноз эксперта

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак говорил, что курс доллара и евро относительно гривны в ноябре будет оставаться без существенных колебаний.

Он также прогнозирует, что небольшая "ползучая" девальвация гривны будет продолжаться и в дальнейшем из-за объективных условий военного времени, однако оснований для резких изменений пока нет.

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, на понедельник, 17 ноября, Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара. В то же время евро и злотый продолжил дорожать.

Кроме того, Главред писал, что по прогнозу Тараса Лесового, на следующей неделе курс доллара на наличном рынке будет находиться в рамках 41,8-42 грн/долл., а евро - 48-49,5 грн/евро.

Ранее сообщалось, что несмотря на осеннее затишье на валютном рынке, эксперты предупреждают: до конца года гривну может ждать новое давление. Причины - сезонный рост импорта, погашение гособлигаций, сокращение переводов из-за рубежа и дефицит валюты.

О персоне: Андрей Шевчишин

Андрей Шевчишин - украинский экономист, финансовый аналитик, эксперт фондового рынка и сельскохозяйственных активов, руководитель отдела аналитики в Forex club и Libertex.

Родился в Киеве. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "Экономическая кибернетика". Выпустился в 1995 году.

Шевчишин работал с 2007 по 2012 год в ИГ ТАСК на должности руководителя аналитического департамента.

В 2011 году вошел в состав индексного комитета при Украинской бирже. В обязанности комитета входила оценка и расчет индексов для ценных бумаг и принятие решения об изменении списка бумаг, по которым оценивают индекс.

Начиная с 2012 года в течение трех лет Шевчишин занимал должность менеджера и аналитика в ООО ДТЭК.

Сейчас Шевчишин работает в организации Forex Club в должности руководителя отдела аналитики. Также он руководит аналитическим отделом в Libertex.

Шевчишин публикует свои прогнозы на порталах, посвященных рынку молочной продукции и агропромышленному сектору.

