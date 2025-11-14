Доллар внезапно полетел вниз, евро безумно подскочило: курс валют на 17 ноября

НБУ снизил курс доллара, но поднял стоимость евро и злотого.

https://glavred.info/economics/dollar-vnezapno-poletel-vniz-evro-bezumno-podskochilo-kurs-valyut-na-17-noyabrya-10715531.html Ссылка скопирована

Курс валют на 17 ноября / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

На сколько снизился курс доллара

Каким будет курс евро 17 ноября

Сколько будет стоить злотый с понедельника

На понедельник, 17 ноября, Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара. В то же время евро и злотый продолжил дорожать. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Американский доллар на 17 ноября подешевел на 2 копейки. Его курс составит 42,04 грн/доллар.

видео дня

Зато курс евро продолжает расти. С понедельника евро будет стоить 48,98 грн/евро. То есть единая европейская валюта подорожала сразу на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском рынке курс доллара вырос на 7 копеек и составляет 42,01-42,04 грн/доллар по сравнению с закрытием торгов 13 ноября. В то же время на наличном рынке курс продажи доллара снизился до 42,26 грн, а евро подорожал на 6 копеек - до 49,22 грн.

Курс злотого на 17 ноября

Курс польского злотого на 17 ноября установлен на уровне 11,57 грн/злотый. Польская валюта подорожала на одну копейку.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Что будет с курсом доллара в ноябре - прогноз экономиста

Экономист Андрей Новак прогнозирует стабильный курс доллара и евро в ноябре. По его словам, золотовалютные резервы НБУ достигли рекордных 44 млрд долларов, превысив показатели мирных лет. Также Новак отметил, что на валютном рынке пока нет ажиотажа.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, на пятницу, 14 ноября, НБУ повысил курсы основных валют в Украине. Доллар США подорожал до 42,06 грн, а евро - до 48,88 грн.

Также директор департамента финансовых рынков "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что середина ноября на валютном рынке Украины будет зависеть от нескольких факторов, главным из которых является энергетический. Он прогнозирует колебания курса доллара в пределах 41,8-42,2 грн, евро - 48-49,5 грн.

Как сообщал Главред, в ноябре курс доллара и евро несколько снизился, однако экономист Андрей Забловский советует не спешить с продажей валюты. Он рекомендует формировать сбалансированный инвестиционный портфель: 60% валюты, 30% гривневых активов и 10% банковских металлов.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред