Доллар стремительно летит вверх, евро хлынуло следом: курс валют на 14 ноября

Национальный банк Украины повысил курсы основных валют.

На пятницу, 14 ноября, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Доллар США подорожал, как и евро и злотый. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 14 ноября установлен на уровне 42,06 грн/доллар, Американская валюта подорожала на 3 копейки, по сравнению с днем ранее.

Евро также продолжает укрепляться. На пятницу его курс повысился на 23 копейки и составит 48,88 грн/евро.

На межбанковском валютном рынке Украины 13 ноября курс доллара остался без изменений по сравнению с 12 ноября и составляет 42,07-42,10 грн/доллар (купля-продажа).

Зато на наличном рынке доллар подорожал на 4 копейки и продается по 42,28 грн. Евро также подорожало на 17 копеек - до 49,17 грн/евро.

Курс злотого на 14 ноября

Курс польского злотого на 14 ноября установлен на уровне 11,56 грн/злотый. Польская валюта подорожала на 6 копеек.

Что будет с курсом доллара в ноябре - прогноз экономиста

Экономист Андрей Новак спрогнозировал в комментарии Главреду, что в ноябре курс доллара и евро останется стабильным. По его словам, золотовалютные резервы НБУ достигли 44 миллиардов долларов, превысив показатели даже лучших мирных лет.

Новак отметил, что ажиотажа нет ни на бирже, ни в банках. Также нет очередей возле пунктов обмена, что свидетельствует о спокойной ситуации на валютном рынке.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Национальный банк Украины на 13 ноября установил курс доллара на уровне 42,04 грн, что на 3 копейки больше, чем днем ранее. Евро также подорожало - до 48,65 грн.

Также директор департамента финансовых рынков "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что середина ноября на валютном рынке Украины будет зависеть от нескольких факторов, главным из которых является энергетический фактор. По его прогнозу, курс доллара будет колебаться в пределах 41,8-42,2 грн, а евро - 48-49,5 грн.

Кроме этого, в ноябре курс доллара и евро в Украине несколько снизился, однако не стоит не спешить с продажей валюты. Экономист Андрей Забловский рекомендует формировать сбалансированный инвестиционный портфель, который состоит из 60% валюты, 30% гривневых активов и 10% банковских металлов.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

