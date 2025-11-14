Цена обвалилась сразу на 14%: один украинский овощ неожиданно подешевел

Интересно, что сейчас стоимость картофеля на 58% ниже, чем в 2024 году.

Цены на картофель в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

В Украине начали падать цены на картофель

Качественный картофель уже продают по 7-13 грн/кг

За неделю цена уменьшилась в среднем на 14%

На этой неделе в Украине начали снижаться цены на картофель. На это повлияли производители, которые начали синхронно снижать стоимость, пытаясь возродить интерес оптовиков к своему товару. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что на прошлой неделе производителям еще удавалось удерживать отпускные цены, однако уже в начале текущей недели стало очевидно, что при этом уровне цен, реализовать объемы, не подлежащие хранению, до наступления морозов будет крайне сложно.

Так, сейчас фермеры в основных регионах производства готовы отгружать качественный картофель по 7-13 грн/кг, что в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой недели.

"В то же время владельцы качественного картофеля на сегодняшний день предпочитают не спешить с реализацией имеющихся объемов продукции, ожидая улучшения ценовой ситуации на рынке", - говорится в сообщении.

Аналитики также добавили, что в сложившихся условиях цены на картофель на рынке Украины на данный момент уже в среднем на 58% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Какими будут цены на овощи зимой

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что сейчас цены на овощи на 26-30% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

По его мнению, в зимний период цены на овощи могут вырасти на 10-25%, а с приближением к весне - еще больше, вплоть до момента появления овощей, которые выращиваются на тепличных комбинатах.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине наблюдается дальнейшее снижение цен на лук. Стоимость падает из-за увеличения предложения продукции невысокого качества, которая не пользуется активным спросом.

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорил, что в Украине цены растут независимо от того, есть блэкауты или нет, однако перебои с электроэнергией могут усложнить выполнение планов правительства по сдерживанию инфляции.

Также известно, что до конца года цена на яйца вырастет на 3-4%, максимум на 5%, но 100 гривен за десяток точно не будет.

Об источнике: EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

