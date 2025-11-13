В Украине пересчитали субсидии на отопительный сезон: как оформить выплаты

Если человек имеет право на получение жилищной субсидии, но еще не обращался за ее назначением, это можно сделать одним из двух способов.

Украинцам рассказали о пересчете субсидий / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Важно:

Осуществлен перерасчет субсидий на отопительный сезон 2025/2026 годов

Получить расчет субсидий можно одним из двух способов

Пенсионный фонд Украины осуществил перерасчет жилищных субсидий на отопительный сезон 2025/2026 годов.

Как сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства, размер субсидии за октябрь определен с учетом стоимости услуги по отоплению жилья.

"Индивидуального газового или электрического, а также централизованного теплоснабжения. Расчет охватывает период с 16 октября (16 дней)", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что если человек имеет право на получение жилищной субсидии, но еще не обращался за ее назначением, это можно сделать одним из следующих способов:

онлайн - через веб-портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение "Пенсионный фонд Украины";

лично - в любом сервисном центре ПФУ; по почте - в адрес соответствующего территориального органа Фонда.

Что важно помнить

"В случае подачи документов до 30 ноября жилищная субсидия назначается с начала отопительного периода. Если обращение будет подано после этой даты - с месяца подачи документов", - добавили в ведомстве.

Как известно, домохозяйства в прифронтовых регионах Украины получат по 19,4 тыс. грн помощи на закупку твердого топлива во время прохождения отопительного сезона.

Пересмотр субсидий: что говорят в ПФУ

Пенсионный фонд запустил процесс автоматического пересчёта жилищных субсидий. При этом часть граждан получит выплаты автоматически, без необходимости повторно обращаться за помощью, тогда как другим категориям получателей придётся подать новое заявление.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинцам вернут деньги за аренду жилья. Владельцам жилья государство будет компенсировать НДФЛ и военный сбор, ФЛП - ставку единого налога, исходя из размера социальной стоимости аренды.

Ранее сообщалось о том, что украинцам доначислят субсидии. Кабинет Министров принял решение о доначислении субсидий гражданам, которые не смогли их получить из-за несвоевременного представления данных.

Как ранее сообщал Главред, в Украине запланирована индексация пенсий. Однако некоторые пенсионеры останутся без доплат.

Об источнике: Пенсионный фонд Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, а также повлекших потерю трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

