Ходьба для похудения после 50 лет: тренеры назвали эффективную ежедневную норму

Главное из новости:
- Похудение после 50 затрудняют гормоны
- Ходьба и силовые тренировки ускоряют результат
- Мышцы — ключ к ускорению метаболизма
Похудение после 50 лет превращается в задачу повышенной сложности — и это касается как женщин, так и мужчин. Об этом пишет Parade, ссылаясь на новые научные данные и комментарии специалистов по фитнесу.
Сертифицированный персональный тренер Мэллори Фокс объясняет, что главные препятствия — это естественные изменения, которые происходят в организме с возрастом. Речь идет о гормональных сдвигах, потере мышечной массы, замедлении метаболизма и изменении способа, которым тело накапливает и расходует энергию.
Что происходит с организмом женщин
Согласно данным исследования 2025 года, опубликованного в EPRA International Journal of Research and Development, снижение уровня эстрогена запускает ряд процессов, затрудняющих контроль веса. Среди них:
- увеличение жировых отложений в области живота;
- уменьшение мышечной массы;
- замедление метаболизма;
- изменения в энергетическом балансе.
"Даже если женщина питается так же, как в 30 или 40 лет, и продолжает тренироваться, тело реагирует иначе", — отмечает Фокс.
Почему мужчинам тоже нелегко
Проблемы с похудением у мужчин также имеют физиологическую основу. По словам Фокс, мужчины начинают терять мышечную массу уже после 30 лет — в среднем 3–8% за десятилетие. После 50 этот процесс ускоряется.
Меньше мышц означает более низкий базовый метаболизм и меньшее количество калорий, которые тело сжигает в состоянии покоя. Исследование 2019 года, опубликованное в Maturitas, подтверждает: возрастное снижение тестостерона также способствует накоплению жира и снижению энергии.
Белок, мышцы и восстановление: почему организм работает иначе
Автор книги "Система STRONG" Кори Лефковит добавляет: с возрастом организм хуже усваивает белок и медленнее наращивает мышцы. Это влияет на скорость восстановления и общий метаболизм, что делает похудение еще сложнее.
Ходьба — недооцененный инструмент, который работает
Несмотря на все возрастные изменения, эксперты подчеркивают: похудеть после 50 абсолютно реально. И один из самых эффективных способов — обычная ходьба.
"Ходьба увеличивает ежедневное сжигание калорий, стабилизирует уровень сахара в крови, поддерживает сердце и снижает стресс. Это простой, но мощный инструмент, который часто недооценивают", — говорит Фокс.
Что делать, чтобы вес начал снижаться
Специалисты советуют сосредоточиться на пяти ключевых привычках:
регулярная физическая активность
- силовые тренировки;
- достаточное потребление белка;
- качественный сон;
- контроль стресса.
Сочетание ходьбы и силовых упражнений дает наилучший результат. "Даже если ваша цель — похудение, начните с мышц. Они защищают метаболизм и значительно облегчают сжигание жира", — подчеркивает Фокс.
Сколько нужно ходить, чтобы увидеть результат
Тренеры рекомендуют от 30 до 90 минут ходьбы ежедневно.
Американская ассоциация сердца советует не менее 150 минут кардиотренировок в неделю — это 30 минут пять раз в неделю. Но для более заметной потери веса эффективнее будет 300 минут в неделю.
Лефковит уточняет:
- 30 минут ходьбы — это примерно 3000 шагов;
- для похудения стоит стремиться к 7000 шагам в день;
- дополнительные преимущества для сердца появляются при 8000–10 000 шагах.
Если такие цифры кажутся недостижимыми, эксперты советуют начать с малого — например, с 10-минутной прогулки после каждого приема пищи. Это помогает стабилизировать уровень глюкозы и постепенно увеличивать активность.
Об источнике: Parade
Parade.com – это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, ранее распространявшегося в США в виде воскресной газетной вставки.
Одна из основных тем – это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления еды.
Журнал Parade был основан в 1941 году.
На протяжении многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране.
Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (а в качестве электронного журнала — в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.
