Поздравления с Днем рождения сестре - красивые картинки и лучшие пожелания

День рождения сестры — особенный повод сказать самые искренние слова любви и благодарности. Главред собрал и сделал красивые поздравления, открытки и лучшие пожелания, которые помогут порадовать близкого человека и сделать её праздник ещё ярче и душевнее.
Поздравления с днем рождения сестре стихи
Сестренка, с днем рождения!
Желаю настроения,
Душевного тебе тепла.
И будь счастливою всегда!
Нет роднее человека
В целом мире у меня.
Я тебе желаю счастья,
Моя милая сестра!
С днем рождения, сестра!
Будь веселой ты всегда.
Пусть удача и здоровье
Не оставят никогда.
Поздравления с днем рождения сестре в прозе
С днем рождения, сестрёнка! Хочу, чтобы ты всегда улыбалась и была самой счастливой, чтобы исполнялись твои мечты. Я тебя очень люблю!
С днем рождения тебя, сестрёнка! Пусть хранит тебя Судьба и дарит самые драгоценные подарки: здоровье и удачу, красоту и гармонию, душевное равновесие, любовь и радость! Будь счастлива!
С днем рождения, сестренка! Желаю счастья, здоровья, удачи в делах. Пусть рядом будут любимые сердцу люди. Радуйся каждому дню и будь всегда таким же светлым человечком!
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред