Какую популярную рыбу категорически нельзя есть: в ней огромное количество ртути

Инна Ковенько
17 марта 2026, 17:40
Специалисты предупреждают, что некоторые виды рыб способны накапливать ртуть и токсины, вредные для организма.

В каких видах рыбы содержится больше всего ртути — какую рыбу лучше не покупать / Коллаж: Главред, фото: Pexels, Freepik

Вы узнаете:

  • Какая рыба вредна для здоровья
  • Какие виды рыбы содержат больше всего ртути
  • Почему нельзя есть пангасиус

Рыба считается одним из самых полезных продуктов для здоровья, ведь она содержит белок, витамины и ценные жирные кислоты. Врачи советуют включать ее в рацион несколько раз в неделю, чередуя жирные и белые сорта. Однако не вся рыба одинаково безопасна.

Главред рассказывает, какие виды могут представлять серьезную угрозу для организма.

Пангасиус

Пангасиус часто привлекает покупателей тем, что имеет нежное мясо без костей. Однако его выращивают в дельте реки Меконг, которую считают одной из самых грязных в мире, пишет Oboz.ua. Для быстрого роста рыбу подкармливают антибиотиками, гормонами и химикатами. В результате в филе могут оставаться опасные вещества, вредящие печени и иммунной системе.

Тилапия

Тилапия известна как недорогая и мясистая рыба, которую часто можно встретить в магазинах. Однако ее выращивают в закрытых водоемах, где в корм добавляют антибиотики. Кроме того, у тилапии высокий уровень омега-6 жирных кислот при низком содержании омега-3. Такой дисбаланс может провоцировать воспалительные процессы в организме. В некоторых странах Европы тилапию даже отнесли к продуктам с потенциальным канцерогенным риском.

Крупные хищные рыбы: меч-рыба, акула, марлин, королевская макрель

Эти виды накапливают в мясе значительное количество ртути. Ее избыток опасен для нервной системы, может вызывать неврологические нарушения и негативно влиять на развитие мозга. Именно поэтому врачи категорически не рекомендуют регулярно употреблять такие сорта.

Атлантическая камбала и палтус

Популярные среди гурманов камбала и палтус также могут содержать токсины и тяжелые металлы. Их регулярное употребление может привести к накоплению вредных веществ в тканях организма.

Почему стоит избегать опасной рыбы

Основные риски связаны с отравлениями, накоплением ртути, свинца и других тяжелых металлов, заражением паразитами, а также высоким содержанием антибиотиков. Все это вредит печени, иммунитету и может провоцировать хронические проблемы со здоровьем.

Читайте больше:

Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Налёт "Ланцетов": почему атака РФ на Киев сыграла на руку Украине

Налёт "Ланцетов": почему атака РФ на Киев сыграла на руку Украине

19:14Война
"Куда делись деньги": Трамп сделал громкое заявление об Украине и её поражении в войне

"Куда делись деньги": Трамп сделал громкое заявление об Украине и её поражении в войне

18:53Война
Трамп "набросился" с обвинениями на страны НАТО — что разозлило президента США

Трамп "набросился" с обвинениями на страны НАТО — что разозлило президента США

18:08Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Шанс на миллион: для четырёх знаков зодиака наступит период большой удачи

Шанс на миллион: для четырёх знаков зодиака наступит период большой удачи

Россия готовит необычный удар по Украине — названы особенности и сроки

Россия готовит необычный удар по Украине — названы особенности и сроки

"Не наша": известная певица "размазала" победу Лорак в РФ

"Не наша": известная певица "размазала" победу Лорак в РФ

В кассе автобуса среди денег нашли 2000-летнее сокровище - как оно выглядело

В кассе автобуса среди денег нашли 2000-летнее сокровище - как оно выглядело

Врежет 6-балльный шторм: дата сильной магнитной бури

Врежет 6-балльный шторм: дата сильной магнитной бури

Последние новости

19:28

В США начался раскол из-за Ирана: высокопоставленный чиновник подал в отставку

19:14

Налёт "Ланцетов": почему атака РФ на Киев сыграла на руку Украине

19:10

Почему морские дроны могут стать главной угрозой для флотов НАТО: Невзлин раскрыл нюансмнение

19:08

Работа среди миллионеров: девушка раскрыла странные привычки богачей

18:53

Сын покойного Лесика Турко показал могилу отца

Не более 1000 в месяц: как будет работать "Нацкешбэк" на топливоНе более 1000 в месяц: как будет работать «Нацкешбэк» на топливо
18:53

"Куда делись деньги": Трамп сделал громкое заявление об Украине и её поражении в войнеВидео

18:45

Громкий трансфер в "Динамо": европейский топ-клуб готовит солидный чек за игрока

18:27

Одно простое средство мгновенно уберёт мох: найдется в каждом доме

18:14

"Походят друг другу": Денисенко высказалась про отношения Цимбалюка

Реклама
18:13

Воры всегда смотрят на это: названа самая уязвимая деталь в доме

18:08

Единственное на Земле море, у которого нет берегов: где оно находится и как такое возможно

18:08

Трамп "набросился" с обвинениями на страны НАТО — что разозлило президента США

17:40

Какую популярную рыбу категорически нельзя есть: в ней огромное количество ртути

17:30

Выход США из НАТО: появился неожиданный сценарий развала Альянса

17:21

Выход США из мирных переговоров: какой "план Б" готовит Европа для Украины

17:17

"Больше работал, чем Дима": Богдан Ступка невзлюбил звезду "Сватов"

17:14

Бананы не будут чернеть неделями: простой трюк, о котором мало кто знает

17:08

День святого Патрика: лучшие фильмы об Ирландии и ирландцах

16:40

Ситуация обостряется: противник продвинулся на ключевом участке фронта

16:36

Настоящее "сокровище" из мусорного ведра: один продукт творит чудеса в огороде

Реклама
16:24

В доме нашли комнату, полностью засыпанную песком: что скрывали владельцы

16:20

Для чего нужно кольцо на шампурах: по назначению его почти не используютВидео

16:11

Чем пахнет Наталья Могилевская: певица показала свою парфюмерную коллекциюВидео

16:05

Ходьба для похудения после 50 лет: тренеры назвали эффективную ежедневную норму

15:53

Поздравления с Днем рождения сестре - красивые картинки и лучшие пожелания

15:47

Доллар резко изменил позиции: новый курс валют на 18 марта

15:31

Войну можно заставить закончиться: Зеленский обратился к США с идеями

15:12

Смертельный враг слизней и улиток: какой цветок стоит посадить на участке

15:09

На Тернопольщине станет заметно холоднее: каким будет максимальный "плюс"

15:09

"Семейные узы": внук-беглец Ротару показал долгожданную встречуВидео

14:58

Украина восстановит "Дружбу", но есть важный нюанс: кто профинансирует ремонт

14:49

Россия сократила производство ракет: Зеленский — о планах противника

14:33

Представляли опасность для системы: какие колоритные украинские слова стерли в СРСР

14:24

"Главное, в церковь не несите": в Украине начали готовить суши-паски

14:20

"Большая опасность": названа область, в которой РФ хочет создать буферную зону

14:04

Почему в СССР массово строили из стеклоблоков: советский строительный феномен

13:55

Риск остаться без цветения: какие растения категорически нельзя обрезать в марте

13:52

О луковой шелухе можно забыть: новый способ покрасить яйца на Пасху

13:42

"Беспредел": путинистку Распутину с больной дочерью выгоняют из дома

13:17

Глава НАБУ Кривонос является подозреваемым в деле о вымогательстве взятки в размере 120 тыс. долларов за землю — экс-прокурор САП

Реклама
13:13

Одна мелочь "съедает" давление: почему шины авто внезапно спускаютсяВидео

13:08

Шойгу бьет тревогу из-за прямой угрозы для Урала со стороны Украины

12:45

РФ требует не только территории: в Кремле выдвинули новый циничный ультиматум

12:38

Малину будет некуда девать: что положить под кусты в марте для богатого урожаяВидео

12:36

Не просто омлет: рецепт сытного завтрака из двух яиц за 5 минут

12:31

Строгие приметы в праздник 18 марта: что нельзя делать

12:21

Цены на АЗС взлетят: насколько подорожают бензин, дизель и газ в Украине

12:20

Исчез без следа: в лесу нашли затерянный город, который считали мифом

12:16

Пугачева появилась в образе из культового клипа 37 лет спустя - как он выглядит

12:09

Багряный, юхтовый, блаватный: что на самом деле означают эти цвета

