Какую популярную рыбу категорически нельзя есть: в ней огромное количество ртути

Специалисты предупреждают, что некоторые виды рыб способны накапливать ртуть и токсины, вредные для организма.

В каких видах рыбы содержится больше всего ртути — какую рыбу лучше не покупать

Вы узнаете:

Какая рыба вредна для здоровья

Какие виды рыбы содержат больше всего ртути

Почему нельзя есть пангасиус

Рыба считается одним из самых полезных продуктов для здоровья, ведь она содержит белок, витамины и ценные жирные кислоты. Врачи советуют включать ее в рацион несколько раз в неделю, чередуя жирные и белые сорта. Однако не вся рыба одинаково безопасна.

Главред рассказывает, какие виды могут представлять серьезную угрозу для организма.

Пангасиус

Пангасиус часто привлекает покупателей тем, что имеет нежное мясо без костей. Однако его выращивают в дельте реки Меконг, которую считают одной из самых грязных в мире, пишет Oboz.ua. Для быстрого роста рыбу подкармливают антибиотиками, гормонами и химикатами. В результате в филе могут оставаться опасные вещества, вредящие печени и иммунной системе.

Тилапия

Тилапия известна как недорогая и мясистая рыба, которую часто можно встретить в магазинах. Однако ее выращивают в закрытых водоемах, где в корм добавляют антибиотики. Кроме того, у тилапии высокий уровень омега-6 жирных кислот при низком содержании омега-3. Такой дисбаланс может провоцировать воспалительные процессы в организме. В некоторых странах Европы тилапию даже отнесли к продуктам с потенциальным канцерогенным риском.

Крупные хищные рыбы: меч-рыба, акула, марлин, королевская макрель

Эти виды накапливают в мясе значительное количество ртути. Ее избыток опасен для нервной системы, может вызывать неврологические нарушения и негативно влиять на развитие мозга. Именно поэтому врачи категорически не рекомендуют регулярно употреблять такие сорта.

Атлантическая камбала и палтус

Популярные среди гурманов камбала и палтус также могут содержать токсины и тяжелые металлы. Их регулярное употребление может привести к накоплению вредных веществ в тканях организма.

Почему стоит избегать опасной рыбы

Основные риски связаны с отравлениями, накоплением ртути, свинца и других тяжелых металлов, заражением паразитами, а также высоким содержанием антибиотиков. Все это вредит печени, иммунитету и может провоцировать хронические проблемы со здоровьем.

Чем опасна рыба пангасиус / Инфографика: Главред

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

