Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

В доме нашли комнату, полностью засыпанную песком: что скрывали владельцы

Константин Пономарев
17 марта 2026, 16:24
Мужчина купил новый дом и нашел странную комнату с песком. Внутри оказалось нечто неожиданное.
В доме нашли комнату, полностью засыпанную песком / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@courtroom_shenanigans

Вы узнаете:

  • Что оказалось внутри странной комнаты в доме
  • Почему пол оказался полностью покрыт песком
  • Как необычная находка изменила планы хозяев

Необычная находка в доме в штате Кентукки (США) привлекла внимание миллионов людей и вызвала бурное обсуждение. Новый владелец недвижимости показал скрытую комнату, полностью засыпанную песком, и объяснил, для чего она нужна.

Видео, на котором мужчина открывает маленькую дверь на втором этаже, быстро стало вирусным в TikTok. За ней оказалась небольшая комната, напоминающая чердак, но вместо пола там был слой песка толщиной несколько сантиметров. Внутри также лежали ракушки, что только усилило ощущение странности происходящего.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Необычная деталь, о которой знали заранее

По словам нового владельца жилья, эта особенность дома не была сюрпризом, ведь о ней было указано еще в объявлении. Более того, при покупке это даже помогло снизить цену, ведь вывоз песка требовал дополнительных затрат.

Однако настоящая история комнаты оказалась совсем не загадочной. Предыдущие владельцы специально превратили ее в огромную песочницу для своих детей, а позже и для внуков. Это место стало любимым уголком для игр не только в семье, но и среди соседских детей.

Комната с воспоминаниями, а не тайной

Нынешние хозяева признались, что не воспринимают находку как странность или проблему. Напротив, для них это символ теплой семейной истории и заботы.

Песок в комнате был предназначен для детей
Песок в комнате был предназначен для детей / Фото: tiktok.com/@courtroom_shenanigans

"Это всего лишь комната с песком, но она наполнена смыслом. Она напоминает о том, как важно создавать для детей пространство для фантазии", - отметил амеркианец.

Новый план: "город" для кошек

Несмотря на теплое отношение к истории комнаты, пара решила изменить ее назначение. Песок планируют убрать, а помещение превратить в отдельную зону для домашних питомцев.

Владельцы хотят оборудовать там настоящий "кошачий город", с полками, зонами для лазания, мисками и лотками. Это позволит создать комфортное пространство для животных и освободить остальные комнаты дома.

Смотрите в видео подробнее о необычной комнате:

Ранее Главред писал о том, что женщина купила старый дом, напугав друзей. Старое бунгало 1960-х годов казалось неудачной покупкой, но спустя годы ремонта оно полностью изменилось и превратилось в уютный дом.

Также сообщалось о том, как поднять стоимость дома за неделю при небольшом бюджете. Простые изменения в интерьере могут сделать жилое пространство уютнее и увеличить его рыночную стоимость. Эксперт рассказала, с чего начать и на что обратить внимание.

Вам может быть интересно:

TikTok

TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

соцсеть TikTok недвижимость интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщине
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять