В СССР считали "аморальной": какую привычную одежду запрещали носить советским женщинам

Система тщательно следила за тем, чтобы одежда не стала проявлением индивидуальности или симпатии к западным ценностям.

Что нельзя было носить женщинам в СССР

Главное из новости:

Советская система контролировала женскую одежду

Многие современные вещи во времена СССР были табу

В советском государстве внешний вид женщины был не частным делом, а частью политической дисциплины. Одежда должна была соответствовать образу "образцовой труженицы", а любая попытка выглядеть иначе трактовалась как отклонение от нормы.

Нарушение негласных правил могло обернуться не только публичным осуждением, но и административными последствиями — от выговора до потери работы или места в учебном заведении, пишет Oboz.ua.

Контроль за "правильным" внешним видом осуществляли комсомольские патрули, дружинники и даже стенгазеты, где высмеивали тех, кто пытался подражать западным трендам. В повседневной жизни это означало, что ряд привычных сегодня элементов гардероба был фактически табуирован.

Брюки

В послевоенные десятилетия женщина в брюках могла столкнуться с отказом во входе в театр или ресторан. Такая одежда считалась нарушением представлений о женственности и попыткой подражать мужскому стилю.

Мини-юбки

В 70-х годах длину юбки контролировали буквально на улице — линейкой. Короткий подол воспринимали как признак аморальности и повод для "воспитательных" бесед.

Шорты

За пределами пляжа или стадиона шорты приравнивались к хулиганству. Женщина в такой одежде становилась мишенью для замечаний со стороны милиции и прохожих.

Джинсы

Дефицитный деним ассоциировался с Западом, поэтому обладательниц джинсов подозревали в связях с контрабандистами. Это могло иметь серьезные последствия для карьеры.

Глубокое декольте

Открытые платья считались несовместимыми с образом советской трудящейся. В госучреждениях такая одежда была под запретом.

Кроссовки

До середины 80-х кроссовки разрешались только для спорта. Ношение их в городе трактовалось как подражание западной моде и отсутствие вкуса.

Сетчатые чулки и яркие колготки

В 50-х годах такие вещи ассоциировались со "стилячеством" и "развратностью". Допускались только сдержанные, нейтральные варианты.

Бельевой стиль

Платья и топы, похожие на ночное белье, считались непристойными. За появление в таком виде могли обвинить в аморальном поведении.

Прозрачные ткани

Даже легкие вставки из полупрозрачных материалов осуждались как излишне вызывающие. В государственных учреждениях это было негласным табу.

Массивные украшения

Крупные аксессуары называли "безвкусицей" и "цыганщиной". Лишь в последние годы существования СССР мода на заметную бижутерию начала пробиваться на улицы.

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

