В СССР считали "аморальной": какую привычную одежду запрещали носить советским женщинам

- Советская система контролировала женскую одежду
- Многие современные вещи во времена СССР были табу
В советском государстве внешний вид женщины был не частным делом, а частью политической дисциплины. Одежда должна была соответствовать образу "образцовой труженицы", а любая попытка выглядеть иначе трактовалась как отклонение от нормы.
Нарушение негласных правил могло обернуться не только публичным осуждением, но и административными последствиями — от выговора до потери работы или места в учебном заведении, пишет Oboz.ua.
Контроль за "правильным" внешним видом осуществляли комсомольские патрули, дружинники и даже стенгазеты, где высмеивали тех, кто пытался подражать западным трендам. В повседневной жизни это означало, что ряд привычных сегодня элементов гардероба был фактически табуирован.
Брюки
В послевоенные десятилетия женщина в брюках могла столкнуться с отказом во входе в театр или ресторан. Такая одежда считалась нарушением представлений о женственности и попыткой подражать мужскому стилю.
Мини-юбки
В 70-х годах длину юбки контролировали буквально на улице — линейкой. Короткий подол воспринимали как признак аморальности и повод для "воспитательных" бесед.
Шорты
За пределами пляжа или стадиона шорты приравнивались к хулиганству. Женщина в такой одежде становилась мишенью для замечаний со стороны милиции и прохожих.
Джинсы
Дефицитный деним ассоциировался с Западом, поэтому обладательниц джинсов подозревали в связях с контрабандистами. Это могло иметь серьезные последствия для карьеры.
Глубокое декольте
Открытые платья считались несовместимыми с образом советской трудящейся. В госучреждениях такая одежда была под запретом.
Кроссовки
До середины 80-х кроссовки разрешались только для спорта. Ношение их в городе трактовалось как подражание западной моде и отсутствие вкуса.
Сетчатые чулки и яркие колготки
В 50-х годах такие вещи ассоциировались со "стилячеством" и "развратностью". Допускались только сдержанные, нейтральные варианты.
Бельевой стиль
Платья и топы, похожие на ночное белье, считались непристойными. За появление в таком виде могли обвинить в аморальном поведении.
Прозрачные ткани
Даже легкие вставки из полупрозрачных материалов осуждались как излишне вызывающие. В государственных учреждениях это было негласным табу.
Массивные украшения
Крупные аксессуары называли "безвкусицей" и "цыганщиной". Лишь в последние годы существования СССР мода на заметную бижутерию начала пробиваться на улицы.
Об источнике: Обозреватель
"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар.
Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.
