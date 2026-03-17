В СССР считали "аморальной": какую привычную одежду запрещали носить советским женщинам

Дарья Пшеничник
17 марта 2026, 04:41
Система тщательно следила за тем, чтобы одежда не стала проявлением индивидуальности или симпатии к западным ценностям.

Что нельзя было носить женщинам в СССР / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из новости:

  • Советская система контролировала женскую одежду
  • Многие современные вещи во времена СССР были табу

видео дня

В советском государстве внешний вид женщины был не частным делом, а частью политической дисциплины. Одежда должна была соответствовать образу "образцовой труженицы", а любая попытка выглядеть иначе трактовалась как отклонение от нормы.

Нарушение негласных правил могло обернуться не только публичным осуждением, но и административными последствиями — от выговора до потери работы или места в учебном заведении, пишет Oboz.ua.

Контроль за "правильным" внешним видом осуществляли комсомольские патрули, дружинники и даже стенгазеты, где высмеивали тех, кто пытался подражать западным трендам. В повседневной жизни это означало, что ряд привычных сегодня элементов гардероба был фактически табуирован.

Брюки

В послевоенные десятилетия женщина в брюках могла столкнуться с отказом во входе в театр или ресторан. Такая одежда считалась нарушением представлений о женственности и попыткой подражать мужскому стилю.

Мини-юбки

В 70-х годах длину юбки контролировали буквально на улице — линейкой. Короткий подол воспринимали как признак аморальности и повод для "воспитательных" бесед.

Шорты

За пределами пляжа или стадиона шорты приравнивались к хулиганству. Женщина в такой одежде становилась мишенью для замечаний со стороны милиции и прохожих.

Джинсы

Дефицитный деним ассоциировался с Западом, поэтому обладательниц джинсов подозревали в связях с контрабандистами. Это могло иметь серьезные последствия для карьеры.

Глубокое декольте

Открытые платья считались несовместимыми с образом советской трудящейся. В госучреждениях такая одежда была под запретом.

Кроссовки

До середины 80-х кроссовки разрешались только для спорта. Ношение их в городе трактовалось как подражание западной моде и отсутствие вкуса.

Сетчатые чулки и яркие колготки

В 50-х годах такие вещи ассоциировались со "стилячеством" и "развратностью". Допускались только сдержанные, нейтральные варианты.

Бельевой стиль

Платья и топы, похожие на ночное белье, считались непристойными. За появление в таком виде могли обвинить в аморальном поведении.

Прозрачные ткани

Даже легкие вставки из полупрозрачных материалов осуждались как излишне вызывающие. В государственных учреждениях это было негласным табу.

Массивные украшения

Крупные аксессуары называли "безвкусицей" и "цыганщиной". Лишь в последние годы существования СССР мода на заметную бижутерию начала пробиваться на улицы.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

    Взрывы в Запорожье: РФ ударила по терминалу, пострадали работники

    "У него есть то, что нужно мне": Зеленский заинтриговал заявлением о Нетаньяху

    "Я могу сделать всё, что захочу": Трамп раскрыл сценарий для ещё одной страны

    Реклама

    Алла Пугачева выбрала новую страну - куда она переехала

    Китайский гороскоп на завтра, 17 марта: Змеям - унижение, Обезьянам - хандра

    Тяжелые времена уходят с 16 марта: трем знакам зодиака судьба готовит передышку

    Доллар и евро неожиданно пошли в пике: курс валют на 17 марта

    Слепнет и прикована к постели: у молодой российской ведущей нашли новую опухоль

    Последние новости

    07:32

    Когда закончится война: реалистичный прогноз Казанского

    07:18

    Взрывы в Запорожье: РФ ударила по терминалу, пострадали работникиФотоВидео

    06:54

    "У него есть то, что нужно мне": Зеленский заинтриговал заявлением о НетаньяхуВидео

    05:55

    "Не наша": известная певица "размазала" победу Лорак в РФ

    05:15

    Шанс на миллион: для четырёх знаков зодиака наступит период большой удачи

    Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

    04:41

    В СССР считали "аморальной": какую привычную одежду запрещали носить советским женщинам

    04:25

    Две фразы, которые Весы ненавидят слышать: что не стоит говорить

    04:00

    Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с собакой за 49 с

    03:13

    Как сказать "в том числе" на украинском языке: большинство говорит неправильно

    Реклама
    02:37

    Трансгендерный сын Шер женился: какой была свадьба 57-летнего Чеза Боно

    02:32

    Для чего реально нужны пакетики в коробках с новыми кроссовками: удивит многихВидео

    02:01

    Внебрачный сын Шварценеггера удивил сходством со звездным отцом

    02:00

    Никита Пресняков обнищал: его отец-путинист слил правду о состоянии сына

    01:52

    "Я могу сделать всё, что захочу": Трамп раскрыл сценарий для ещё одной страны

    01:22

    Ющенко "дружескими объятиями" поздравил Шона Пенна с "Оскаром"

    00:48

    Не уступил даже Шевченко: молодой нападающий "Динамо" повторил уникальный рекорд

    00:23

    "Нельзя прощать": Елена Мозговая заговорила о предательстве

    00:02

    Испортят интерьер и доставит хлопот: 4 ошибочных решения при ремонте кухниВидео

    16 марта, понедельник
    23:29

    Елена Тополя рассказала о смене фамилии после развода

    23:08

    Не только Донбасс: ВСУ раскрыли, где РФ создает условия для крупного наступления

    Реклама
    23:06

    Россия готовит необычный удар по Украине — названы особенности и сроки

    22:55

    Нужна срочная операция: у Марины Хлебниковой обнаружили опухоль

    22:44

    Во Львове прогремел громкий взрыв, горит автобус — первые подробностиФотоВидео

    22:25

    Как сделать "мраморные" пасхальные яйца: лайфхак, покоривший Сеть

    22:21

    Лишь половина водителей скажет, кто может ехать прямо: запутанный тест по ПДДВидео

    22:06

    "Хочу жить": российская ведущая в слезах рассказала о своей смертельной болезни

    22:04

    "Самолеты Судного дня": почему их появление в небе вновь привлекло внимание сети

    21:55

    Лучшее средство от конденсата на стекле: эффект держится несколько недель

    21:39

    Силы обороны сорвали планы Кремля по наступлению — Зеленский рассказал подробностиВидео

    21:07

    Трамп признался, кого боится Путин, и высказался о помощи Украине — подробностиВидео

    21:06

    Тепло берет паузу: насколько упадут столбики термометра в Днепре

    21:03

    Легендарный рецепт пасхального кулича - получится у всехВидео

    21:02

    Редкая встреча: Ольга Сумская показала свежее фото Ротару

    20:29

    Урожай огурцов может пропасть полностью: какие соседи вредят им больше всегоВидео

    20:26

    Какие деликатесы считались роскошью в СССР: могли позволить себе далеко не все

    20:24

    В кассе автобуса среди денег нашли 2000-летнее сокровище - как оно выгляделоФотоВидео

    20:09

    Температура может опуститься до -2: погода на Тернопольщине изменит курс

    19:57

    Персик после заморозков: ошибка, которую нельзя допускать при весенней обрезкеВидео

    19:21

    Единственный путь к миру: Свитан сказал, как Украина может победить РоссиюВидео

    19:21

    "Путин дал зеленый свет": раскрыты подробности "соглашения" России с СШАВидео

    Реклама
    19:20

    Почему на чае появляется райдужная пленка и безопасно ли пить напиток с ней

    19:10

    Война вокруг Ирана меняет правила мировой игры: Денисенко о проблеме для Украинымнение

    19:07

    Россия перебрасывает элиту ВДВ: Сырский заявил об изменении основного направления удара

    18:34

    Какие животные приносили украинцам достаток и счастье: тайны фольклораВидео

    18:20

    "Будем достигать целей на земле": в Кремле выступили с новым заявлением о войне

    18:13

    Много новичков: Ребров объявил состав на решающие матчи плей-офф к ЧМ-2026

    17:59

    "Настоящий друг Украины": Шон Пенн прибыл в Киев

    17:58

    Угроза только для одной области — РФ готовит новый удар, что станет целью

    17:57

    Как вторая кожа: легкий макияж на каждый день с эффектом фотошопа покорил TikTokВидео

    17:18

    Доллар и евро неожиданно пошли в пике: курс валют на 17 марта

