Работа среди миллионеров: девушка раскрыла странные привычки богачей

Константин Пономарев
17 марта 2026, 19:08
Работа на яхте позволила женщине жить без аренды и счетов. За два года она накопила деньги и увидела мир, не тратя личные средства.
Девушка путешествует по миру и не платит ни копейки
Девушка путешествует по миру и не платит ни копейки / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@sarahmonaco99

  • Как зарабатывать и ничего не тратить
  • Почему жизнь на яхте выглядит как мечта
  • Какие сюрпризы ждут на работе среди миллионеров

Молодая женщина рассказала, как ей удалось полностью отказаться от расходов на жилье и путешествовать по миру, не тратя собственные деньги. По ее словам, все изменилось после того, как она устроилась на работу без опыта на роскошную яхту.

Сара, которой было 24 года на момент начала карьеры, объяснила, что ее образ жизни стал возможен благодаря условиям работы на борту судна. Проживание, питание, перелеты и даже базовые бытовые расходы полностью покрываются работодателем. В результате вся зарплата остается у нее в распоряжении. О необычной работе девушка рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Жизнь без аренды

По словам девушки, за два года она не потратила ни копейки на жилье или повседневные нужды. Это позволило ей не только путешествовать, но и накопить значительную сумму.

Она призналась, что в первый же сезон смогла отложить деньги на депозит за квартиру. К примеру на это у ее друзей, работающих в офисе, уходят годы.

"Проживание, трехразовое питание, туалетные принадлежности, проезд до лодки и обратно. За два года я не потратила ни копейки на проживание. В свой первый полный сезон я накопила достаточно, чтобы внести залог за квартиру. Мне было 24 года. Мои друзья, работающие с 9 до 5, до сих пор копят. Я говорю это не для того, чтобы похвастаться. Я действительно не могла поверить, что это правда", - написала она.

Работа без опыта, но с высокой нагрузкой

Сара отметила, что попасть в индустрию яхтинга можно без специальной квалификации. Новички часто находят работу через специализированные агентства, а главным требованием является готовность к интенсивной работе.

Девушка работает на роскошной яхте / Фото: tiktok.com/@sarahmonaco99

За внешней легкостью скрываются длительные смены, строгая дисциплина и постоянное обслуживание гостей.

Роскошь, которую сложно представить

Работа на яхте дала ей возможность наблюдать за образом жизни сверхбогатых людей изнутри. Некоторые ситуации, по ее словам, до сих пор кажутся нереальными.

Среди самых запоминающихся случаев она назвала ночное путешествие на два часа только потому, что гостям "не понравились звезды", а также заказ продуктов на тысячи долларов, к которым никто так и не притронулся.

Один из гостей оставил экипажу щедрые чаевые
Один из гостей оставил экипажу щедрые чаевые / Фото: tiktok.com/@sarahmonaco99

Девушка также рассказала, что один из гостей оставил экипажу щедрые чаевые, а именно более 12 тысяч долларов (примерно 526 тысяч гривен), а другой был недоволен тем, что море показалось ему "слишком синим".

Ранее Главред писал о том, что пара продала дом и живет на круизном лайнере. Они путешествуют по миру, работают из каюты и уверяют, что тратят меньше, чем на суше.

Также стало известно о том, что сотрудница круизного лайнера Люси, работающая в индустрии морских путешествий, решила рассказать о реальности, о которой редко говорят вслух. По ее словам, падение человека за борт почти всегда заканчивается трагически.

TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

20:42Украина

20:42Украина

19:14Война

