День святого Патрика: лучшие фильмы об Ирландии и ирландцах

Киноподборка, чтобы проникнуться духом праздника и заручиться удачей на весь следующий год.

День святого Патрика традиции - лучшие фильмы ко Дню святого Патрика

17 марта отмечается День святого Патрика - покровителя и крестителя Ирландии. Национальный праздник, как символ традиционализма и почитания ирландской культуры постепенно приобрел всемирные масштабы - практически в каждом уголке земного шара в средине марта люди надевают наряды зеленого цвета с листочком клевера, чтобы почтить память святого и как следует отдохнуть.

К традиционным способам отметить День святого Патрика относятся парады и шумные гуляния в компании верных друзей с танцами и выпивкой. Отличным способом почтить святого и погрузиться в ирландскую культуру также может стать просмотр фильмов об Ирландии и ирландцах. Главред сделал киноподборку ко Дню святого Патрика из лучших кинолент (по версии Readr's Digest).

Шустрая (1993)

Шустрая / фото: imdb.com

В ирландской семье Керли грядет неожиданное событие: 20-летняя Шэрон объявляет, что ждет ребенка. Чтобы избежать скандала и скрыть настоящего отца малыша, она сочиняет романтическую историю о загадочном испанском моряке. Соседи начинают судачить, братья дерутся, а отец Шэрон постепенно учится поддерживать дочь и даже изучает вопросы беременности. Очаровательный в своей непосредственности фильм с живым юмором, который рисует колоритный портрет ирландской провинции 90-ых.

Шустрая / фото: imdb.com

Разрыв (2003)

Разрыв / фото: imdb.com

Криминальная комедия о переплетении судеб жителей пригорода Дублина. В центре сюжета - авантюрист Лейф, который задумал ограбление, и его приятели: бывший водитель Мик и неудачливый Джон. План преступления неидеален и начинает рассыпаться на глазах, задевая совершенно разных людей и увлекая их в водоворот случайных событий.

Разрыв / фото: imdb.com

Ветер, который качает вереск (2006)

Ветер, который качает вереск / фото: imdb.com

Начало ХХ века, Ирландия на пороге войны за независимость. Молодой врач Дэмиен приезжает домой, чтобы проститься с умирающим отцом, но оказывается втянут в борьбу против британских властей. Вместе с братом Тедди он вступает в ряды повстанческой армии, однако идеализму Дэмиена придется столкнуться с реальностью: цена свобода гораздо выше, чем он мог предполагать.

Ветер, который качает вереск / фото: imdb.com

Однажды в Ирландии (2011)

Однажды в Ирландии / фото: imdb.com

Сержант Джерри Бойл - грубоватый, но обаятельный полицейский из захолустного городишки. Он не слишком рвется раскрывать преступления, но когда в его участке появляется агент ФБР Уэнделл Эверетт, Бойлу приходится включиться в расследование. Их дуэт не сходится характерами - один циничный и непредсказуемый, другой принципиальный и правильный. Но вместе им удается выследить преступников международного наркокартеля, попадая при этом в череду абсурдных ситуаций.

Однажды в Ирландии / фото: imdb.com

Другой (2019)

Другой / фото: imdb.com

Сара вместе с маленьким сыном Крисом переезжает в дом неподалеку от мрачного леса - на новом месте она надеется начать жизнь с чистого листа. Вскоре после переезда мальчик исчезает в чаще. Его удается найти у зловещей воронки в земле, которая образовалась совершенно непонятным образом. После этого случая Сара все отчетливей чувствует, что с сыном что-то не так - его поведение меняется, взгляд становится чужим. Мать начинает подозревать, что его ребенка подменили, и отправляется на поиски настоящего Криса.

Другой / фото: imdb.com

Легенда о волках (2020)

Легенда о волках / фото: imdb.com

1650-ые годы. Девочка по имени Робин приезжает из Англии в ирландский город Килкенни. Она мечтает стать охотницей, как ее отец. Взгляды Робин меняются после встречи с Мэб - девочкой-оборотнем, которая открывает ей тайну древнего союза людей и волков. Дружба заставляет главную героиню в приказах отца, и ставит ее перед непростым выбором.

Легенда о волках / фото: imdb.com

Банши Инишерина (2022)

Банши Инишерина / фото: imdb.com

На уединенном ирландском острове два давних друга, Падрайк и Колм, неожиданно разрывают дружбу: однажды Колм просто и без объяснений объявляет приятелю, что не желает с ним общаться. Падрайк пытается понять причину такого поведения друга, но каждый его поступок лишь усугубляет ситуацию.

Банши Инишерина / фото: imdb.com

Об источнике: Readerʼs Digest Readerʼs Digest - американский журнал для семейного чтения, выходит ежемесячно с 1922 года. Ридерз Дайджест в настоящее время издается в 49 изданиях и на 21 языке, доступен более чем в 70 странах. Его международные издания составляют около 50 % от общего объема торговли журнала. Издания Ридерз Дайджест читают более 70 миллионов человек в мире. Он имеет огромный тираж 10 500 000, что делает его крупнейшим журналом в мире, сообщает Википедия.

