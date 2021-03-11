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Почему святой Патрик – вовсе не Патрик и как отмечать его праздник

11 марта 2021, 00:19

День святого Патрика – что за праздник, когда он отмечается, интересные факты о святом Патрике, традиции и приметы праздника – собрал Главред.

День святого Патрика 2021 - что делать в праздник 17 марта
День святого Патрика 2021 - что делать в праздник 17 марта / grandwallpapers.net

День святого Патрика – покровителя Ирландии – празднуют 17 марта.

Причем к празднованию присоединяются десятки стран, ведь главная традиция на Патрика – выпить любимого алкоголя (в идеале – ирландского виски, но многие предпочитают отмечать пивом). А желающих отпраздновать день таким образом – хватает в любой стране.

Стоит отметить, что традиция выпивать на Патрика – довольно новая: до 1970 года этот праздник считался чисто религиозным, и (как и во все большие церковные праздники) пабы в этот день вообще не работали, выпить было негде. Постепенно всё изменилось.

Что еще интересного есть в празднике святого Патрика – читайте в нашем материале.

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День святого Патрика: интересные факты

  1. Святого Патрика на самом деле звали не Патриком (а Мэйвином Суккатом) и был не ирландцем и даже не англичанином (а римлянином, которого разбойники похитили в рабство).
  2. Сегодня традиционным цветом на День святого Патрика считается зеленый, так как это цвет трилистника и весны (в этот цвет красят пиво и даже реки, одевают зеленые наряды) – но сам святой Патрик одевался в синее.
  3. Святой Патрик не изгонял змей из Ирландии, считают ученые: для рептилий там слишком холодный климат, так что вряд ли они вообще водились в той местности. Скорее, это аллегория: под змеями следует понимать языческие верования, которые окутали и душили души местной паствы, пока святой Патрик не обратил их в христианство.
  4. К слову, клевер является символом праздника, так как именно на примере клевера святой разъяснил людям, почему Святая Троица (Бог-Отец, Бог-Сын и Святой Дух) являются единым Богом: "Подобно трем листам, что растут от одного стебля, Господь может быть един в трех лицах".
  5. Почему 17 марта – праздник святого Патрика? Это день памяти святого, день, когда он умер.

Как празднуют День святого Патрика: традиции и приметы

Главные традиции на Патрика – надеть что-то зеленое и сходить повеселиться с друзьями.

Принято танцевать, выпивать и желать друг другу удачи. Считается, что рюмка, что выпита на Патрика, удачу принесет на весь год.

По погоде 17 марта судят о погоде на следующую зиму.

Солнечная ясная погода предвещает богатый урожай ягод.

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Тосты в День святого Патрика

  • Выпьем за то, чтоб каждый нашел свое "золото леприкона" – то, что лично ему будет дороже всего.
  • Выпьем за удачу – чтоб она нас не покидала и не изменяла нам никогда!
  • Выпьем за то, чтобы мы были бедны на неудачи – но богаты на благословения, чтобы мы медленно наживали врагов – но быстро заводили друзей. За нас!
  • Пусть то, что ты больше всего желаешь – станет меньшим из того, что пошлет тебе Господь!

Календарь праздников на 2021 год

Календарь выходных 2021 Украина обнародовала заранее. И стоит отметить, что выходные 2021 Украина в производственный календарь праздников внесла щедро. Детальнее читайте в нашем материале Украина назвала официальные выходные: календарь на 2021 с праздничными днями.

Ранее мы уже писали о том, какие выходные на Пасху и День Победы в 2021 году приготовила Украина. Выходные дни в мае 2021 года включают в себя традиционный выходной на 1 Мая (День труда), 9 мая (День Победы) и дополнительные выходные на Пасху.

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