Почему святой Патрик – вовсе не Патрик и как отмечать его праздник

День святого Патрика – что за праздник, когда он отмечается, интересные факты о святом Патрике, традиции и приметы праздника – собрал Главред.
День святого Патрика – покровителя Ирландии – празднуют 17 марта.
Причем к празднованию присоединяются десятки стран, ведь главная традиция на Патрика – выпить любимого алкоголя (в идеале – ирландского виски, но многие предпочитают отмечать пивом). А желающих отпраздновать день таким образом – хватает в любой стране.
Стоит отметить, что традиция выпивать на Патрика – довольно новая: до 1970 года этот праздник считался чисто религиозным, и (как и во все большие церковные праздники) пабы в этот день вообще не работали, выпить было негде. Постепенно всё изменилось.
Что еще интересного есть в празднике святого Патрика – читайте в нашем материале.
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День святого Патрика: интересные факты
- Святого Патрика на самом деле звали не Патриком (а Мэйвином Суккатом) и был не ирландцем и даже не англичанином (а римлянином, которого разбойники похитили в рабство).
- Сегодня традиционным цветом на День святого Патрика считается зеленый, так как это цвет трилистника и весны (в этот цвет красят пиво и даже реки, одевают зеленые наряды) – но сам святой Патрик одевался в синее.
- Святой Патрик не изгонял змей из Ирландии, считают ученые: для рептилий там слишком холодный климат, так что вряд ли они вообще водились в той местности. Скорее, это аллегория: под змеями следует понимать языческие верования, которые окутали и душили души местной паствы, пока святой Патрик не обратил их в христианство.
- К слову, клевер является символом праздника, так как именно на примере клевера святой разъяснил людям, почему Святая Троица (Бог-Отец, Бог-Сын и Святой Дух) являются единым Богом: "Подобно трем листам, что растут от одного стебля, Господь может быть един в трех лицах".
- Почему 17 марта – праздник святого Патрика? Это день памяти святого, день, когда он умер.
Как празднуют День святого Патрика: традиции и приметы
Главные традиции на Патрика – надеть что-то зеленое и сходить повеселиться с друзьями.
Принято танцевать, выпивать и желать друг другу удачи. Считается, что рюмка, что выпита на Патрика, удачу принесет на весь год.
По погоде 17 марта судят о погоде на следующую зиму.
Солнечная ясная погода предвещает богатый урожай ягод.
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Тосты в День святого Патрика
- Выпьем за то, чтоб каждый нашел свое "золото леприкона" – то, что лично ему будет дороже всего.
- Выпьем за удачу – чтоб она нас не покидала и не изменяла нам никогда!
- Выпьем за то, чтобы мы были бедны на неудачи – но богаты на благословения, чтобы мы медленно наживали врагов – но быстро заводили друзей. За нас!
- Пусть то, что ты больше всего желаешь – станет меньшим из того, что пошлет тебе Господь!
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