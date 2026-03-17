Одно простое средство мгновенно уберёт мох: найдется в каждом доме

Мох на газоне не появляется просто так — он "заселяется" там, где траве некомфортно: при повышенной кислотности почвы, избытке влаги и плохой аэрации. В таких условиях газон слабеет, а мох, наоборот, чувствует себя отлично и начинает вытеснять траву.

Чтобы изменить ситуацию, важно в первую очередь повлиять на состав почвы. Один из самых эффективных способов — снизить её кислотность с помощью известкования. Газонные травы лучше развиваются при нейтральном или слабокислом pH, тогда как мох предпочитает более кислую среду, пишет Wprost.

Весна считается оптимальным временем для такой обработки: почва уже оттаяла, но активный рост травы ещё не начался. Это позволяет постепенно восстановить баланс и подготовить газон к сезону. Однако перед внесением извести желательно проверить уровень pH — слишком сильное ощелачивание может навредить не меньше, чем избыточная кислотность.

Для ухода используют разные виды извести: более мягкие составы подходят для обычных участков, а более активные применяют с осторожностью. Чтобы добиться лучшего результата, известкование часто сочетают с другими процедурами — удалением старого дерна, разрыхлением почвы и улучшением доступа воздуха к корням.

Важно помнить, что такую обработку не проводят в засуху, на новом газоне или при уже высоком уровне pH. Чрезмерное использование извести может ухудшить усвоение микроэлементов.

В дальнейшем, чтобы мох не возвращался, газону нужен регулярный уход: проветривание почвы, умеренный полив, правильная стрижка и сбалансированное питание.

Об источнике - Wprost Wprost - это польское еженедельное издание, которое освещает широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно важные вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищи.

