С приходом сентября погода становится прохладнее и влажнее. Для многих это прекрасная возможность проводить уютные вечера под пледом, но для владельцев садов и дворов такой сезон приносит и проблемы. Как напоминают эксперты Ехргеѕѕ.co.uk, после жаркого и сухого лета осень часто становится временем появления мха.
Эта зеленая скользкая пленка быстро распространяется во влажных условиях и может представлять опасность не только для вашего двора, но и для здоровья. Поэтому важно бороться с ней сразу после обнаружения.
Хорошей новостью является то, что тратить деньги на дорогие химические средства совсем не обязательно. Как отмечают эксперты, пригодится простой продукт, который есть почти в каждом доме - белый уксус. Он известен своими очищающими свойствами и прекрасно справляется даже с садовыми задачами.
Как избавиться от мха на дорожке:
- Смешайте в равных частях белый уксус и воду и перелейте в распылитель или лейку.
- В сухую погоду нанесите смесь на участки с мхом или зеленой пленкой.
- Дайте раствору подействовать 15-30 минут, чтобы кислота разрушила налет.
- После этого воспользуйтесь жесткой щеткой, а затем хорошо промойте поверхность водой.
Важно действовать быстро, ведь мох и влажная зелень могут повреждать поверхность дорожки или плитки, что приведет к лишним затратам на ремонт.
Обращайте внимание на первые сигналы - скользкие зеленые пятна в затененных местах. Также появление плесени в швах между плиткой может свидетельствовать о проблемах с отводом дождевой воды.
