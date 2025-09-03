Как вывести мох на брусчатке: простое средство из кухни спасет ваш двор

Проблему нужно решать сразу, как только заметили мох, чтобы избежать потенциального ремонта поврежденных поверхностей.

Как убрать мох с брусчатки

Вкратце:

Какой ингредиент уничтожает мох легко и без химикатов

Чем обработать дорожку, чтобы она не стала скользкой

С приходом сентября погода становится прохладнее и влажнее. Для многих это прекрасная возможность проводить уютные вечера под пледом, но для владельцев садов и дворов такой сезон приносит и проблемы. Как напоминают эксперты Ехргеѕѕ.co.uk, после жаркого и сухого лета осень часто становится временем появления мха.

Эта зеленая скользкая пленка быстро распространяется во влажных условиях и может представлять опасность не только для вашего двора, но и для здоровья. Поэтому важно бороться с ней сразу после обнаружения.

Хорошей новостью является то, что тратить деньги на дорогие химические средства совсем не обязательно. Как отмечают эксперты, пригодится простой продукт, который есть почти в каждом доме - белый уксус. Он известен своими очищающими свойствами и прекрасно справляется даже с садовыми задачами.

Как избавиться от мха на дорожке:

Смешайте в равных частях белый уксус и воду и перелейте в распылитель или лейку.

В сухую погоду нанесите смесь на участки с мхом или зеленой пленкой.

Дайте раствору подействовать 15-30 минут, чтобы кислота разрушила налет.

После этого воспользуйтесь жесткой щеткой, а затем хорошо промойте поверхность водой.

Как избавиться от мха и лишайника на деревьях

Важно действовать быстро, ведь мох и влажная зелень могут повреждать поверхность дорожки или плитки, что приведет к лишним затратам на ремонт.

Обращайте внимание на первые сигналы - скользкие зеленые пятна в затененных местах. Также появление плесени в швах между плиткой может свидетельствовать о проблемах с отводом дождевой воды.

Ранее эксперты рассказывали о 4 причинах появления мха на участке.

