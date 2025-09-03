Почему кот ворует еду со стола: такое поведение может быть опасным признаком

Если кот постоянно голоден, несмотря на регулярное питание, это может быть опасным симптомом.

https://glavred.info/dim/pochemu-kot-voruet-edu-so-stola-takoe-povedenie-mozhet-byt-opasnym-priznakom-10694942.html Ссылка скопирована

Почему кот ворует еду / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что объяснил ветеринар:

Почему коты так любят есть еду хозяев

Как отучить кота тянуться к человеческой еде

Какие продукты действительно опасны для котов

Некоторые коты воруют еду с человеческого стола даже тогда, когда получают достаточно корма. Как пишет Pets Radar, понимание причин такого поведения поможет владельцу не только меньше раздражаться, но и лучше заботиться о здоровье своего любимца.

Почему коты воруют еду хозяев?

Дело в том, что еда, предназначенная для людей, не подходит для кошек и может даже представлять опасность. К тому же, перекусывание "чужой" едой способно привести к перееданию и ожирению. Поэтому специалисты советуют с самого начала приучать кота к сбалансированному сухому или влажному корму.

видео дня

Издание отмечает: из-за естественного охотничьего инстинкта отучить кота воровать еду непросто. Но это необходимо делать, ведь в блюдах для людей слишком много жиров и сахара, что вредит животным.

"Кошки могут воровать еду, потому что они голодны, хотят внимания или потому что ваша еда им нравится больше, чем их собственная. Поэтому подумайте, не голодна ли ваша кошка - не забыли ли вы ее покормить? Не посадили ли ее недавно на диету?", - объясняет ветеринар Джоанна Вуднатт.

Что значит, если кошка всегда голодна?

Эксперты добавляют: если хозяева уверены, что кормят кота достаточно, стоит учесть другую возможную причину - заболевание.

"Голод является признаком распространенных заболеваний кошек, таких как гипертиреоз и диабет, поэтому вопрос: "Почему моя кошка всегда голодна?" стоит исследовать", - советует ветеринар.

​ Сколько раз надо кормить кота / Инфографика: Главред ​

Иногда коты подходят к хозяевам во время приготовления пищи не столько ради корма, сколько из-за любопытства или желания быть рядом.

"Некоторые коты едят человеческую пищу, чтобы привлечь внимание - даже если это обычно негативное внимание (выговоры), это лучше, чем ничего", - говорит ветеринар.

Какие продукты опасны для кошек?

При этом владельцам нужно помнить, что некоторые продукты опасны для животных.

"Помните, если ваша кошка украла человеческую еду, важно вспомнить об обычных продуктах питания, которые являются ядовитыми для кошек, такие как лук, шоколад и изюм. Также вредными для кошек являются мясная веревка, алюминиевая фольга и острые кости", - предупреждает Вуднатт.

Какие существуют методы, чтобы кот не прыгал на стол за едой?

Чтобы предотвратить кражи со стола, ветеринары советуют никогда не подкармливать кота человеческой едой и не позволять этого другим. Упущенные продукты следует сразу поднимать, а остатки пищи не оставлять в открытом доступе. Не стоит также держать грязную посуду в мойке, ведь животное может привыкнуть искать там еду.

Для отучения от прыжков на стол можно использовать двусторонний скотч или специальные устройства с сенсорами движения, которые выпускают струю воздуха, отпугивая кота.

Также ветеринары объясняли, почему коты так любят пить воду из крана.

Больше интересных новостей:

Об источнике: Pets Radar PetsRadar - это онлайн-издание, посвященное уходу за домашними животными, которое предоставляет экспертные советы, обзоры продуктов и актуальные новости для владельцев животных. Акцент делается на положительном подкреплении и понимании поведения питомцев. Издание основано компанией Future PLC, которая также издает другие популярные ресурсы, такие как TechRadar, Tom's Guide и LiveScience.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред