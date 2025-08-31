Школьная головоломка "сорвала мозг" математикам: найдите число за 15 секунд

Для успешного прохождения теста нужно сосредоточиться и внимательно наблюдать за изображением.

Интересная головоломка на внимательность / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, fresherslive.

Головоломки - отличный тренажер для внимания и остроты зрения. Такие задачи становятся довольно простыми, когда понимаешь, как к ним подступиться, и у каждого есть собственная стратегия поиска правильного ответа, пишет fresherslive.

В сети набирает популярность новая мини-игра: ее можно решить всего за 15 секунд. Этот, на первый взгляд, не сложный тест на наблюдательность, одолеют только те люди, кто мыслит нестандартно.

Суть задания - внимательно рассмотреть иллюстрацию и найти число 662 среди 672 за отведенное время.

Головоломка на внимательность / фото: fresherslive.

Подобные ребусы не требуют сложных вычислений: достаточно сосредоточиться и внимательно "прочитать" изображение и ответ быстро бросается в глаза. Когда находишь разгадку, ощущение, как будто только что выиграл приз.

А вот и разбор головоломки: на иллюстрации наще выделен участок, где и расположен правильный ответ.

Головоломка на внимательность - ответ / фото: fresherslive.

Что такое головоломки? Головоломка - задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

