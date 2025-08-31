Укр
Читать на украинском
  Новости
  Жизнь

Школьная головоломка "сорвала мозг" математикам: найдите число за 15 секунд

Даяна Швец
31 августа 2025, 01:13
9
Для успешного прохождения теста нужно сосредоточиться и внимательно наблюдать за изображением.
Интересная головоломка на внимательность
Интересная головоломка на внимательность / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, fresherslive.

Головоломки - отличный тренажер для внимания и остроты зрения. Такие задачи становятся довольно простыми, когда понимаешь, как к ним подступиться, и у каждого есть собственная стратегия поиска правильного ответа, пишет fresherslive.

В сети набирает популярность новая мини-игра: ее можно решить всего за 15 секунд. Этот, на первый взгляд, не сложный тест на наблюдательность, одолеют только те люди, кто мыслит нестандартно.

Суть задания - внимательно рассмотреть иллюстрацию и найти число 662 среди 672 за отведенное время.

видео дня
Головоломка на внимательность
Головоломка на внимательность / фото: fresherslive.

Подобные ребусы не требуют сложных вычислений: достаточно сосредоточиться и внимательно "прочитать" изображение и ответ быстро бросается в глаза. Когда находишь разгадку, ощущение, как будто только что выиграл приз.

А вот и разбор головоломки: на иллюстрации наще выделен участок, где и расположен правильный ответ.

Головоломка на внимательность - ответ
Головоломка на внимательность - ответ / фото: fresherslive.

Другие интересные головоломки

Главред ранее предлагал головоломку, где надо определить, чем отличаются два аквариума. Только самые внимательные смогут найти отличия.

Есть еще одна загадка на скорость интеллекта. Только гений найдет, чем отличаются двое мужчин, которые играют в бильярд.

Вот здесь стоит определить три отличия между двумя мужчинами с гитарой. На поиски ответа есть всего 27 секунд.

Больше интересных новостей:

Что такое головоломки?

Головоломка - задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересные новости тест по картинке головоломки
