Что делать, чтобы бананы не почернели: малоизвестный метод, что работает всегда

Бананы быстро портятся из-за выделения природного гормона - этилена, который ускоряет процесс их созревания.

Как сохранить бананы свежими дольше

Почему стоит обертывать бананы пленкой

Бананы - это не только вкусный и питательный фрукт, который идеально подходит для легкого перекуса, но и продукт, который очень быстро теряет свежесть. Однако диетологи поделились советом, который поможет продлить срок хранения бананов: достаточно обернуть их плодоножки пищевой пленкой. Об этом пишет Express.

Дело в том, что бананы выделяют этилен - природный газ-гормон, который ускоряет созревание плодов. Когда же плодоножки обернуты пленкой, газ удерживается внутри, и процесс созревания происходит значительно медленнее.

"В любом случае, лучший способ сохранить бананы свежими дольше - это обернуть стебли полиэтиленом. Стебли производят этилен, который способствует созреванию фруктов (и всего, что находится рядом). Пластик будет действовать как барьер, удерживающий газ и продлевающий срок годности фруктов. Вы можете использовать пакет, обернутый вокруг и закрепленный, например, резинкой, но лучше всего попробовать небольшой кусок полиэтиленовой пленки", - пояснили специалисты по питанию Allrecipes.

В случае, если под рукой нет пищевой пленки, можно воспользоваться алюминиевой фольгой. Также эксперты советуют держать бананы подальше от других фруктов, ведь этилен, который они выделяют, способен ускорять созревание соседних плодов.

"Многие фрукты реагируют на этилен, выделяемый бананами, в частности яблоки, груши и маракуйя, но цитрусовые, такие как апельсины и лимоны, не поддаются этому воздействию", - уточняют авторы материала.

