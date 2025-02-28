Без химии и краски: элементарный лайфхак очистки ограждения от плесени и мха

Следуя этим советам, вы сможете поддерживать свою ограду в чистоте и защитить ее от преждевременной порчи.

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Как ухаживать за садовой изгородью после зимы / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Как избавиться от зелени на заборе без химии

Почему покраска ограждения не решает проблему

Зимние месяцы могут оставить на садовых ограждениях неприятные следы в виде плесени и зелени. Если вовремя не избавиться от этих наслоений, они могут вызвать гниение древесины и значительно сократить срок службы конструкции, объясняет Главред со ссылкой на Mirror.

Почему не стоит просто закрашивать пятна на заборе?

Покраска поверх старых "водорослей" не решает проблему - пятна могут проступить снова, а агрессивные химикаты в некоторых средствах могут повредить окружающие растения. Зато существуют безопасные и экологичные методы очистки.

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Как избавиться от зелени на заборе?

Команда East Coast Fencing советует использовать простой раствор белого уксуса и теплой воды. Кислотность уксуса естественным образом уничтожает зелень, не нанося вреда почве и растениям.

Как применять:

Смешайте уксус и теплую воду в равных частях. Опрыскайте пораженные участки раствором. Дайте смеси впитаться в течение 15 минут. Тщательно очистите поверхность жесткой щеткой. Смойте остатки чистой водой.

Выливание горячей воды непосредственно на плесень также может помочь. Однако следует быть осторожным, чтобы не повредить корни растений или не получить ожоги.

Что сделать, чтобы зелень на заборе не появлялась?

Чтобы предотвратить повторное появление зелени, можно натянуть вдоль забора медную проволоку. При контакте с дождевой водой медь выделяет ионы, которые препятствуют росту "водорослей".

Также рассказываем экологический способ, как быстро убрать известковый налет в душе.

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