'Большая опасность': названа область, в которой РФ хочет создать буферную зону

Военный отметил, что россияне пополняют личный состав и проводят ротации.

Ситуация в Харьковской области

Кратко:

Россияне хотят создать буферную зону в Харьковской области

В настоящее время враг сократил количество штурмов на этом направлении

Но оккупанты активно применяют беспилотники различных типов

Страна-агрессор Россия не отказалась от намерений создать так называемую буферную зону на севере Харьковской области. Об этом заявил старший лейтенант, начальник группы взаимодействия со СМИ бригады "Гарт" Нацгвардии Александр Даниленко в эфире Киев24.

По его словам, в зоне ответственности бригады в январе-феврале велись очень ожесточенные бои, враг очень часто проводил штурмы, но сейчас оккупанты снизили активность.

Однако он отметил, что в настоящее время на этом направлении россияне очень активно применяют различные типы беспилотников.

"Очень активны вражеские дроны, разведывательные, ударные дроны, дроны на оптоволокне, так называемые "ждуны". Они залетают сейчас чуть ли не каждый день все дальше и дальше, и представляют в настоящее время очень большую опасность", — подчеркнул военный.

Он также добавил, что кроме дронов постоянно работает и российская артиллерия и авиация.

"Россияне сейчас, после больших потерь, понесенных в зимние месяцы этого года, пополняют личный состав, осуществляют ротацию", — говорит Даниленко.

По его мнению, это затишье не просто так, и враг не собирается отказываться от своих намерений.

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны говорят, что Силы обороны Украины уже освободили более 400 кв. км территорий, продвигаясь на Александровском и Гуляйпольском направлениях. Это позволило перерезать ключевые логистические пути российских войск и заставить врага выводить подразделения из резерва.

Военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров заявил, что российские войска активизировали наступательные действия на Константиновском направлении, а также усилили активность вблизи Гуляйполя.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал, что Запорожское направление в настоящее время является основным направлением удара российской армии. Именно здесь противник концентрирует значительное количество сил и техники.

Об источнике: Нацгвардия Национальная гвардия Украины — воинское формирование с правоохранительными функциями, входящее в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД) и предназначенное для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов граждан Украины, общества и государства от преступных и других противоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также во взаимодействии с правоохранительными органами — по обеспечению государственной безопасности и защиты государственной границы, пресечению террористической деятельности, деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций. Национальная гвардия Украины участвует в соответствии с законом во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины в отражении вооруженной агрессии против Украины и ликвидации вооруженного конфликта путем ведения военных (боевых) действий, а также в выполнении задач территориальной обороны, пишет Википедия.

