РФ пытается создать 'буферную зону' на ключевом направлении: в ДШВ оценили угрозу

Россияне усиливают давление на Слобожанском направлении, однако попытки оккупантов заканчиваются провалом.

https://glavred.info/front/rf-pytaetsya-sozdat-bufernuyu-zonu-na-klyuchevom-napravlenii-v-dshv-ocenili-ugrozu-10733309.html Ссылка скопирована

РФ пытается создать "буферную зону" в Харьковской и Сумской областях / Коллаж: Главред, фото: скриншот, росСМИ

Кратко:

Оккупанты активно давят на Слодожанском направлении

РФ стремится создать "буферную зону" на границе Сумской и Харьковской областей

Попытки прорыва армии РФ заканчиваются неудачей, ситуацию контролируют ВСУ

Армия страны-агрессора России усиливает давление на украинские позиции на Слобожанском направлении и пытается создать так называемую "буферную зону" в Харьковской и Сумской областях.

Ключевая задача украинских подразделений - не допустить реализации намерений врага. Об этом рассказал спикер 8-го корпуса ДШВ Вооруженных сил Вадим Карпяк в эфире телеканала "Мы - Украина".

видео дня

"Наша задача сейчас - не дать им создать эту "буферную зону", - говорится в сообщении.

Спикер отметил, что накануне небольшие пехотные группы армии оккупантов пытались атаковать украинские позиции в направлении Мирополья Сумской области. Однако оккупанты понесли потери и были вынуждены отступить.

Кроме того, российские военные пытаются использовать газовую трубу для скрытого приближения к линии боевого столкновения. Однако эти попытки также заканчиваются провалом.

Отмечается, что за прошедшую неделю всего за полчаса противник потерял 18 военнослужащих, которые пытались осуществить высадку через трубу. Точка выхода, по словам Карпьюка, находится под полным контролем украинских военных.

РФ готовится к прорыву границы Украины - предупреждение эксперта

Главред писал, что по мнению военного эксперта Ивана Ступака, в настоящее время существует существенная угроза того, что наземные операции российских оккупационных войск могут начаться в еще каких-то областях Украины.

По его словам, россияне рассчитывают зайти небольшим количеством своих войск хотя бы на 10-15 км вглубь территории приграничных областей и растянуть украинские войска.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, украинские Силы обороны существенно превосходят российские войска по эффективности во время боев в районе Купянска. За последние недели потери армии РФ на этом участке фронта оказались в 27 раз больше, чем украинские.

Кроме того, ранее сообщалось, что Гуляйполе в Запорожье оказалось в условиях фактической "серой зоны" - линия фронта проходит прямо через городские кварталы, а интенсивность боев растет с каждым днем.

Напомним, недавно подполковник ВСУ Максим Жорин заявил, что захватить всю Донецкую область до 1 апреля – это чрезвычайно сложная задача для армии страны-агрессора России. Россияне постоянно ставят эти планы, но ни разу их не осуществили.

Читайте также:

Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред