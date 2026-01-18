Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

РФ пытается создать "буферную зону" на ключевом направлении: в ДШВ оценили угрозу

Инна Ковенько
18 января 2026, 16:04
241
Россияне усиливают давление на Слобожанском направлении, однако попытки оккупантов заканчиваются провалом.
РФ пытается создать 'буферную зону' на ключевом направлении: в ДШВ оценили угрозу
РФ пытается создать "буферную зону" в Харьковской и Сумской областях / Коллаж: Главред, фото: скриншот, росСМИ

Кратко:

  • Оккупанты активно давят на Слодожанском направлении
  • РФ стремится создать "буферную зону" на границе Сумской и Харьковской областей
  • Попытки прорыва армии РФ заканчиваются неудачей, ситуацию контролируют ВСУ

Армия страны-агрессора России усиливает давление на украинские позиции на Слобожанском направлении и пытается создать так называемую "буферную зону" в Харьковской и Сумской областях.

Ключевая задача украинских подразделений - не допустить реализации намерений врага. Об этом рассказал спикер 8-го корпуса ДШВ Вооруженных сил Вадим Карпяк в эфире телеканала "Мы - Украина".

видео дня

"Наша задача сейчас - не дать им создать эту "буферную зону", - говорится в сообщении.

Спикер отметил, что накануне небольшие пехотные группы армии оккупантов пытались атаковать украинские позиции в направлении Мирополья Сумской области. Однако оккупанты понесли потери и были вынуждены отступить.

Кроме того, российские военные пытаются использовать газовую трубу для скрытого приближения к линии боевого столкновения. Однако эти попытки также заканчиваются провалом.

Отмечается, что за прошедшую неделю всего за полчаса противник потерял 18 военнослужащих, которые пытались осуществить высадку через трубу. Точка выхода, по словам Карпьюка, находится под полным контролем украинских военных.

РФ готовится к прорыву границы Украины - предупреждение эксперта

Главред писал, что по мнению военного эксперта Ивана Ступака, в настоящее время существует существенная угроза того, что наземные операции российских оккупационных войск могут начаться в еще каких-то областях Украины.

По его словам, россияне рассчитывают зайти небольшим количеством своих войск хотя бы на 10-15 км вглубь территории приграничных областей и растянуть украинские войска.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, украинские Силы обороны существенно превосходят российские войска по эффективности во время боев в районе Купянска. За последние недели потери армии РФ на этом участке фронта оказались в 27 раз больше, чем украинские.

Кроме того, ранее сообщалось, что Гуляйполе в Запорожье оказалось в условиях фактической "серой зоны" - линия фронта проходит прямо через городские кварталы, а интенсивность боев растет с каждым днем.

Напомним, недавно подполковник ВСУ Максим Жорин заявил, что захватить всю Донецкую область до 1 апреля – это чрезвычайно сложная задача для армии страны-агрессора России. Россияне постоянно ставят эти планы, но ни разу их не осуществили.

Читайте также:

Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

буферная зона Харьковская область Слобожанщина
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ на ТОТ развернула тотальную принудительную мобилизацию: кого бросают в бой первыми

РФ на ТОТ развернула тотальную принудительную мобилизацию: кого бросают в бой первыми

16:51Война
Тактический успех на двух направлениях: ISW о продвижении ВСУ на фронте

Тактический успех на двух направлениях: ISW о продвижении ВСУ на фронте

16:26Украина
Россияне сообщили о прорыве на Славянском направлении - в ВСУ сделали заявление

Россияне сообщили о прорыве на Славянском направлении - в ВСУ сделали заявление

16:15Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
РФ атаковала несколько областей Украины: есть жертва, среди раненых 7-летний ребенок

РФ атаковала несколько областей Украины: есть жертва, среди раненых 7-летний ребенок

Китайский гороскоп на завтра 18 января: Крысам - испытания, Петухам - обиды

Китайский гороскоп на завтра 18 января: Крысам - испытания, Петухам - обиды

Отключение света в Украине — графики на 18 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 18 января (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 января: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 19 января: Тельцам - большие перемены, Козерогам - путешествие

Гороскоп на завтра 19 января: Тельцам - большие перемены, Козерогам - путешествие

Последние новости

16:56

Украинцам советуют запастись наличными на случай блэкаута: какую сумму следует подготовить

16:51

РФ на ТОТ развернула тотальную принудительную мобилизацию: кого бросают в бой первыми

16:26

Тактический успех на двух направлениях: ISW о продвижении ВСУ на фронте

16:15

Россияне сообщили о прорыве на Славянском направлении - в ВСУ сделали заявление

16:15

"Рабский контракт": скандал Jerry Heil и Кажанны сделал неожиданный поворот

Смена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - КурносоваСмена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - Курносова
16:04

РФ пытается создать "буферную зону" на ключевом направлении: в ДШВ оценили угрозу

15:39

Какое настоящее историческое название России - историк удивил открытиемВидео

15:36

Как правильно мириться с обиженным котом: ветеринары дали 7 важных советов

15:32

После чего посадить морковь на следующий год: лучшие предшественникиВидео

Реклама
15:21

Психолог назвал 3 привычки, которые могут разрушить даже крепкие отношения

15:20

Почти 75 лет носил имя "красного палача" и врага Махно - что это за город Украины

15:16

Новолуние в Козероге 18 января: сильный прогноз на две недели для всех знаков зодиакаВидео

14:58

Бабушка не помогала: внук-беглец Ротару сделал заявление о музыкальной карьереВидео

14:54

"Город вспыхнет, начнется эффект домино": где в России может начаться бунт против властиВидео

14:33

Не клейкий, а рассыпчатый: как варить рис, чтобы он получился идеальным

14:26

Будущая мама Алина Гросу не смогла определить пол малыша: "Катастрофа"

14:18

Отключение света в Украине — графики на 18 января (обновляется)

14:07

Ценники перепишут уже до конца февраля: какие продукты подорожают сразу на 10%

14:04

Смертельное ДТП с сыном Кадырова: что скрывают в России и кто теперь возглавит ЧечнюВидео

13:17

Популярная украинская певица сделала операцию - детали

Реклама
13:14

Могилевская вернула дочек в Украину и раскрыла, что их ждало: "У мужа огромная задача"Видео

12:54

В Украине началось локальное прекращение огня: МАГАТЭ раскрыло подробности

12:14

Финансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 января

12:02

"Масик есть": Леся Никитюк показала редкий отдых с женихом-военнымВидео

11:59

Доллар меняет цену: прогноз эксперта по стоимости до 25 января

11:55

Удар "большой ракетой": появились новые детали массированной атаки по РФ, куда попали

11:24

"Боевые" монахини, которых замечали возле оккупантов, пробрались в Швецию - СМИ

11:06

Любовный гороскоп на неделю с 19 по 25 января

10:57

Круглосуточные ограничения: как 18 января будут отключать свет в Житомирской области

10:41

"Спасибо за моральные травмы": известная певица высмеяла Jerry Heil и со скандалом покинула ее лейбл

09:59

Платный "билет" в Совет мира: Bloomberg раскрыл детали громкой инициативы Трампа

09:54

Гороскоп Таро на неделю с 19 по 25 января: Рыбам нужна помощь, Весам - интрига

09:25

В Украине начались экстренные отключения света - где больше не действуют графики

08:58

Удар по логистике РФ: партизаны "АТЕШ" атаковали ключевой энергообъект Брянска

08:53

Гороскоп на завтра 19 января: Тельцам - большие перемены, Козерогам - путешествие

08:42

Гороскоп на неделю с 19 по 25 января: Львам - власть, Девам - прозрение

08:30

Карта Deep State онлайн за 18 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:15

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 января (обновляется)

08:10

У Украины есть 2-3 месяца: что будет потоммнение

07:39

РФ атаковала несколько областей Украины: есть жертва, среди раненых 7-летний ребенокФотоВидео

Реклама
06:10

Почему Лондон не хочет встречи с Путиныммнение

05:27

Котлеты из обычного фарша совершенно по-новому: рецепт проще простого

04:36

Избранные Вселенной: три знака зодиака, которых ждет неожиданный поворот в жизни

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с игрушкой за 19 секунд

03:00

Настало лучшее время: четыре знака зодиака вступают в период большой удачи

01:49

Ученые ошеломили катастрофическим прогнозом: Земля может быть испарена Солнцем

17 января, суббота
23:45

Россия весь день бьет по энергетике Харьковщины: детали серьезных "прилетов"Фото

22:33

Не уксус и не химия: найдено средство против плесени, которое реально работаетВидео

22:11

Трем знакам зодиака уготована радикальная перезагрузка: перемены на пороге

21:37

Правила комендантского часа в Киеве обновлены: названы главные изменения

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчине
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять