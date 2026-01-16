Имеют серьезные намерения: в ВСУ сказали, на что нацелятся россияне весной

Жорин подчеркнул, что россияне проводят ежедневные штурмовые действия, которые не дают никакого результата.

Россияне хотят захватить всю Донецкую область / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, t.me/MaksymZhorin

Главное из заявления подполковника ВСУ:

Захватить всю Донецкую область – сложная задача для россиян

У оккупантов каждый день огромные потери на фронте

Но намерения врага нужно воспринимать всерьез

Захватить всю Донецкую область до 1 апреля – это чрезвычайно сложная задача для армии страны-агрессора России. Россияне постоянно ставят эти планы, но ни разу их не осуществили. Об этом заявил подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин в комментарии 24 Каналу.

По его словам, хотя план может казаться нереалистичным, оккупанты все равно будут пытаться его достичь. Поэтому эти намерения нужно воспринимать всерьез.

Он добавил, что сейчас враг наступает по всей полосе Третьего армейского корпуса. Кроме того, у оккупантов каждый день огромные потери.

"Это вот эти ежедневные штурмовые действия, которые не дают им никакого результата. При этом они несут постоянные потери. Уже африканцев к этому привлекают. Там очень много их в плен попадает. Это говорит о том, что у них есть внутри проблемы, какие бы планы они себе там ни ставили", - подчеркнул Жорин.

Путин поставил армии дедлайн

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан ранее говорил, что российский диктатор Владимир Путин установил новый дедлайн для полной оккупации Донецкой области.

По его словам, он дал армии РФ время до 1 апреля.

Однако эксперт считает, что при отсутствии обвала украинской обороны Россия не способна выполнить поставленную задачу в определенные сроки.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, спикер ГПСУ Андрей Демченко заявлял, что российские оккупанты попытались прорвать границу в направлении Дигтярного Харьковской области, замысел врага сорвали Силы обороны. Украинские защитники отбили российскую атаку и ликвидировали более 20 захватчиков.

Аналитический проект DeepState сообщил, что российские оккупационные войска оккупировали село Красногорское Пологовского района Запорожской области и продвинулись вблизи трех других населенных пунктов.

Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин говорил, что армия страны-агрессора России активно перебрасывает резервы на Запорожское направление. Враг стягивает подразделения с других участков фронта.

О персоне: Максим Жорин Максим Жорин - заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), подполковник ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов — Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов — Киев", а впоследствии — отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

