Армия РФ захватила Красногорское и продвинулась ещё на трёх участках — DeepState

Анна Ярославская
16 января 2026, 09:11
Официального подтверждения от Генерального штаба ВСУ о захвате россиянами Красногорского пока нет.
ВСУ, карта DeepState
РФ оккупировала Красногорское в Запорожской области / Коллаж: Главред, фото:ОК Юг, DeepState

Кратко:

  • Войска РФ оккупировали село Красногорское на Запорожье
  • На картах DeepState Красногорское переведено в "красную зону"
  • Официального подтверждения от Генштаба ВСУ нет

Российские оккупационные войска оккупировали село Красногорское Пологовского района Запорожской области и продвинулись вблизи трех других населенных пунктов. Об этом аналитический проект DeepState сообщил поздно вечером 15 января и опубликовал свежие карты.

"Враг оккупировал Красногорское", — сообщили в DeepState.

Аналитики также внесли изменения в карту боевых действий. Село Красногорское теперь находится в красной зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом перешел к оккупантам.

Красногорское на карте
Красногорское и Привольное на карте / DeepState

Также отмечается, что российские войска продвинулись в Гуляйполе, вблизи Привольного и Зализнянского.

Гуляйполе на карте
Гуляйполе на карте / DeepState
Зализнянское на карте
Зализнянское на карте / DeepState

Стоит отметить, что официального подтверждения от Генерального штаба ВСУ о захвате россиянами Красногорского на момент публикации материала не было.

В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что на Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 30 атак россиян, в районах Солодкого, Гуляйполя и в сторону Доброполья, Леноконстантиновки, Зеленого, Варваровки.

Отчет Генштаба ВСУ
Отчет Генштаба ВСУ / facebook.com/GeneralStaff.ua

На Ореховском направлении произошло пять боевых столкновений, в районах Приморского, Степногорска, Степного, Каменского.

Отчет Генштаба ВСУ
Отчет Генштаба ВСУ / facebook.com/GeneralStaff.ua

Война в Украине последние - новости сегодня

Как писал Главред, российские оккупационные войска продвинулись в Донецкой и Запорожской областях. Об этом аналитический проект DeepState сообщил 14 января. В частности, враг продвинулся в районе населенных пунктов Зализнянское, Яблоновка и Степногорск.

Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что армия России активно перебрасывает резервы на Запорожское направление. Враг стягивает подразделения с других участков фронта. В штурмовики идут даже повара.

"По данным нашей разведки, с Херсонского направления снимаются и бросаются на Запорожское направление для поддержания темпов наступательных действий. Это в основном подразделения их воздушно-десантных войск", - говорится в сообщении.

Также сообщалось, что российские оккупационные войска пытаются перейти государственную границу Украины на новом направлении и закрепиться недалеко от населенного пункта Комаровка Шосткинского района Сумской области.

В Институте изучения войны заявили, что армия России продолжает свою кампанию когнитивной войны, используя мелкомасштабные трансграничные атаки в прифронтовых районах на севере Украины. Так оккупанты пытаются убедить Запад в том, что линии фронта в Украине разрушаются.

Способна ли РФ наступать на фронте: оценка эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил в интервью Главреду, что Россия уже не обладает тем военным потенциалом, который имела в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

По его словам, ключевая задача Вооруженных сил Украины заключается в максимальном истощении противника, ведь государство, которое теряет способность удерживать оборону, в конечном итоге вынуждено отступать.

"Россия показала себя как страна, которая не имеет возможности вести большие войны. И она проигрывает войну в Украине. Сейчас Россия пытается удержать ситуацию локальными тактическими действиями и демонстрировать свою способность наступать", — подчеркнул Коваленко.

Другие новости:

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.

Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины война России и Украины DeepState Фронт
