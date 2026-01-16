За последние недели российские потери в боях за город в 27 раз превысили потери Украины.

В Купянске соотношение потерь РФ и Украины достигло абсолютного рекорда / Коллаж: Главред, фото: wikimedia, Офис президента

Потери РФ в районе Купянска в 27 раз превышают украинские

Около 200 российских военных оказались в окружении в конце декабря

Дипломаты не видят готовности Кремля к компромиссу, несмотря на масштабные потери и отсутствие прогресса на фронте

Украинские Силы обороны существенно превосходят российские войска по эффективности во время боев в районе Купянска: за последние недели потери армии РФ на этом участке фронта оказались в 27 раз больше, чем украинские. Об этом сообщает The Times со ссылкой на данные британской разведки.

По информации издания, на прошлой неделе британские чиновники проинформировали об актуальном "соотношении убийств" на фронте. Эти данные рассматриваются как один из ключевых индикаторов способности Украины успешно отбивать территории, несмотря на численное превосходство российских сил.

Источник в британском оборонном ведомстве рассказал журналистам, что в конце декабря, накануне Рождества, в районе Купянска в окружение попали около 200 российских военных. Точное количество погибших во время украинского контрнаступления не разглашается, однако общие потери РФ в этом секторе за прошлый год оцениваются в тысячи.

Несмотря на масштабные потери и отсутствие ощутимого прогресса на поле боя, дипломатические источники, на которые ссылается The Times, не фиксируют никаких сигналов о готовности Кремля идти на компромисс. По их словам, Владимир Путин продолжает настаивать на своих максималистских требованиях в отношении Украины, и изменения позиции в ближайшее время не ожидается.

Бои за Купянск: данные военных

Командир 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" Игорь Оболенский заявил, что возвращение позиций в районе Купянска стало возможным благодаря четко скоординированным действиям всех подразделений Сил обороны Украины. По его словам, успех операции обеспечила командная работа, и он выразил благодарность военнослужащим, которые участвовали в выполнении боевой задачи.

Ранее Владимир Зеленский приехал в Купянск после успешной операции Сил обороны. Глава государства записал видео у полуразрушенной стелы города, а также поздравил Сухопутные войска с их днем.

Напомним, ранее сообщалось об успешной операции ВСУ. Операцию по стабилизации ситуации на этом направлении начало поисково-ударная группировка "Хартия".

Напомним, Главред писал, что Вооруженные силы Украины почти полностью освободили Купянск в Харьковской области, опровергнув российские утверждения о якобы установленном контроле над городом.

Об источнике: The Times The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. С момента основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на более молодую аудиторию, пишет Википедия.

