СОУ разнесли склад боеприпасов и предприятие РФ: известны подробности операции

Украинские военные проводят мероприятия по снижению наступательных возможностей РФ.

СОУ поразили склад боеприпасов россиян

Подразделения Сил обороны Украины поразили склад боеприпасов РФ в Запорожской области

Масштабы ущерба в настоящее время уточняются

Также уточнены результаты удара по предприятию "Атлант Аэро" в Ростовской области

В ночь на 16 января подразделения Сил обороны Украины поразили склад боеприпасов подразделения РФ из состава 76 десантно-штурмовой дивизии во временно оккупированном городе Приморск на территории Запорожской области. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Отмечается, что атака состоялась в рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора.

"Зафиксировано попадание в цель. Масштабы ущерба уточняются", - говорится в сообщении.

Кроме того, уточнены результаты удара по предприятию "Атлант Аэро" в Таганроге Ростовской области страны-агрессора. По нему Силы обороны Украины нанесли удар ракетами украинского производства 13 января.

"Подтверждено повреждение цеха конечной сборки БПЛА, двух производственных цехов, а также административного здания предприятия. На этом объекте осуществляется полный цикл проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов типа "Молния", а также изготовление комплектующих изделий к БПЛА "Орион" для нужд оккупационных войск РФ", - добавили в Генштабе.

Удары по логистике россиян

Генеральный штаб ВСУ 7 января сообщал, что для нарушения логистики врага на временно оккупированной территории Донецкой области Силы обороны Украины атаковали склад материально-технических средств подразделения 20-й мотострелковой дивизии захватчиков.

В Генштабе говорили, что масштабы ущерба еще уточняются.

Удары по российским объектам - что известно

Как сообщал Главред, 11 января Силы обороны Украины поразили три буровые установки компании страны-агрессора РФ Лукойл в акватории Каспийского моря.

В ночь на 10 января Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов противника на территории РФ и на временно оккупированных украинских землях. В частности, под удар попала нефтебаза "Жутовская" в Октябрьском районе Волгоградской области РФ.

В ночь на 28 декабря Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Сызранский" в Самарской области РФ. Также был поражен завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка".

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины воинскими формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

