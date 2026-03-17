Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Для чего нужно кольцо на шампурах: по назначению его почти не используют

Юрий Берендий
17 марта 2026, 16:20
Несмотря на практичность, завиток и кольцо на шампурах многие люди используют лишь как декоративный элемент, но у них есть реальное практическое назначение.
Зачем нужны завиток и кольцо на шампурах — как приготовить шашлык, чтобы он не подгорел / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео, УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Для чего нужны кольца на шампурах
  • Для чего на шампурах спираль
  • Зачем закручивают шампуры

Многие люди, которые готовят шашлык, замечали странную деталь на шампурах — небольшой завиток или кольцо у ручки. Большинство воспринимает его как декоративный элемент или просто часть дизайна. На самом деле эта деталь имеет практическое назначение, о котором знают далеко не все. Популярная блогерша София Сизова в видео в Instagram объяснила, что кольцо на шампуре может значительно упростить процесс приготовления и подачи шашлыка.

Главред выяснил, как правильно пользоваться шампурами.

Не пропустите важное — присоединяйтесь к нам в WhatsApp.

Для чего нужно кольцо на конце шампура

"Зачем делают такую закрутку на шампурах? А это для того, чтобы не мучиться вилкой или ножом снимать шашлык. Попробуйте, это действительно очень удобно", — объяснила блогерша.

Смотрите видео о том, почему на шампуре есть кольцо:

О персонаже: София Сизова

София Сизова — украинская блогерша, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогершей следят более 9 тысяч пользователей.

Для чего на самом деле нужен завиток на шампуре

Специалисты по производству шампуров также подтверждают, что эта деталь имеет практическое значение при жарке мяса.

Эксперты по производству шампуров GOFF_ua в видео в Instagram объясняют, что завиток помогает удобнее управлять шампуром на мангале.

"Зачем нужен завиток на шампуре? А для того, чтобы не поднимать шампур, а прокручивать ваше мясо на 360 градусов и жарить его равномерно", — отмечают производители.

Смотрите видео о том, почему шампуры имеют завиток:

Благодаря этому можно легко поворачивать шампур, контролируя степень прожарки мяса без лишних движений.

Как правильно жарить шашлык, чтобы он не подгорал

Важную роль в приготовлении шашлыка играет не только шампур, но и правильная работа с углем. Профессиональный шеф-повар Александр Огородник в видео в Tik-Tok поделился простым лайфхаком, который помогает контролировать процесс жарки.

"Что делать, чтобы не горел шашлык. Да, друзья, смотрите, 9 лет уже работаю на кухне и знаю один очень крутой лайфхак, который поможет вам справиться с жаркой шашлыка", — рассказал повар.

По его словам, начинать жарить мясо нужно только тогда, когда угли уже хорошо прогорели.

"Начинаем жарить мясо, когда уголь у вас уже стал таким белым. Посмотрите", — пояснил он.

Что добавить к шашлыку, чтобы он не горел

Чтобы контролировать температуру и избежать пламени во время жарки, повар советует использовать обычную поваренную соль.

"Для того, чтобы контролировать процесс жарки, возьмите обычную соль. Кухонную, морскую, крупную, мелкую. Видите, возьмите горсть соли и посыпьте угли. Но осторожно, потому что она может выстрелить в руку", — пояснил Огородник.

Смотрите видео о том, как правильно жарить шашлык:

@o_gorodnik ❓Как правильно жарить шашлык?? Достаточно просто посыпать уголь солью. Посыпание углей солью во время приготовления пищи на открытом огне или гриле имеет несколько полезных эффектов: 1. Уменьшение пламени 2. Контроль температуры 3. Удаление золы #повар#шашлык#гриль♬ оригинальный звук - o_gorodnik

По словам шефа, такой метод имеет сразу несколько важных преимуществ.

"Во-первых, это делается для того, чтобы уменьшить пламя, возникающее при стекании жира. Во-вторых — для распределения температуры. Соль помогает равномерно распределить температуру углей по всему углю. И в-третьих — для уменьшения количества золы", — отметил он.

Кроме того, соль помогает избежать попадания золы на мясо.

"Зола во время жарки поднимается и попадает в нашу еду. Соль ее очень хорошо улавливает", — добавил шеф-повар.

О личности: Александр Огородник

Александр Огородник — украинский повар, имеющий 10 лет опыта работы на профессиональных кухнях в разных странах мира, владелец закрытого Кулинарного Клуба и делится рецептами различных блюд на своем YouTube-канале, в Instagram и TikTok.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Шашлык лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Выход США из мирных переговоров: какой "план Б" готовит Европа для Украины

Выход США из мирных переговоров: какой "план Б" готовит Европа для Украины

17:21Война
Ситуация обостряется: противник продвинулся на ключевом участке фронта

Ситуация обостряется: противник продвинулся на ключевом участке фронта

16:40Фронт
Доллар резко изменил позиции: новый курс валют на 18 марта

Доллар резко изменил позиции: новый курс валют на 18 марта

15:47Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Россия готовит необычный удар по Украине — названы особенности и сроки

Россия готовит необычный удар по Украине — названы особенности и сроки

Шанс на миллион: для четырёх знаков зодиака наступит период большой удачи

Шанс на миллион: для четырёх знаков зодиака наступит период большой удачи

"Не наша": известная певица "размазала" победу Лорак в РФ

"Не наша": известная певица "размазала" победу Лорак в РФ

В кассе автобуса среди денег нашли 2000-летнее сокровище - как оно выглядело

В кассе автобуса среди денег нашли 2000-летнее сокровище - как оно выглядело

Врежет 6-балльный шторм: дата сильной магнитной бури

Врежет 6-балльный шторм: дата сильной магнитной бури

Последние новости

17:40

Какую популярную рыбу категорически нельзя есть: в ней огромное количество ртути

17:30

Выход США из НАТО: появился неожиданный сценарий развала Альянса

17:21

Выход США из мирных переговоров: какой "план Б" готовит Европа для Украины

17:17

"Больше работал, чем Дима": Богдан Ступка невзлюбил звезду "Сватов"

17:14

Бананы не будут чернеть неделями: простой трюк, о котором мало кто знает

Не более 1000 в месяц: как будет работать "Нацкешбэк" на топливоНе более 1000 в месяц: как будет работать «Нацкешбэк» на топливо
17:08

День святого Патрика: лучшие фильмы об Ирландии и ирландцах

16:40

Ситуация обостряется: противник продвинулся на ключевом участке фронта

16:36

Настоящее "сокровище" из мусорного ведра: один продукт творит чудеса в огороде

16:24

В доме нашли комнату, полностью засыпанную песком: что скрывали владельцы

Реклама
16:20

Для чего нужно кольцо на шампурах: по назначению его почти не используютВидео

16:11

Чем пахнет Наталья Могилевская: певица показала свою парфюмерную коллекциюВидео

16:05

Ходьба для похудения после 50 лет: тренеры назвали эффективную ежедневную норму

15:53

Поздравления с Днем рождения сестре - красивые картинки и лучшие пожелания

15:47

Доллар резко изменил позиции: новый курс валют на 18 марта

15:31

Войну можно заставить закончиться: Зеленский обратился к США с идеями

15:12

Смертельный враг слизней и улиток: какой цветок стоит посадить на участке

15:09

На Тернопольщине станет заметно холоднее: каким будет максимальный "плюс"

15:09

"Семейные узы": внук-беглец Ротару показал долгожданную встречуВидео

14:58

Украина восстановит "Дружбу", но есть важный нюанс: кто профинансирует ремонт

14:49

Россия сократила производство ракет: Зеленский — о планах противника

Реклама
14:33

Представляли опасность для системы: какие колоритные украинские слова стерли в СРСР

14:24

"Главное, в церковь не несите": в Украине начали готовить суши-паски

14:20

"Большая опасность": названа область, в которой РФ хочет создать буферную зону

14:04

Почему в СССР массово строили из стеклоблоков: советский строительный феномен

13:55

Риск остаться без цветения: какие растения категорически нельзя обрезать в марте

13:52

О луковой шелухе можно забыть: новый способ покрасить яйца на Пасху

13:42

"Беспредел": путинистку Распутину с больной дочерью выгоняют из дома

13:17

Глава НАБУ Кривонос является подозреваемым в деле о вымогательстве взятки в размере 120 тыс. долларов за землю — экс-прокурор САП

13:13

Одна мелочь "съедает" давление: почему шины авто внезапно спускаютсяВидео

13:08

Шойгу бьет тревогу из-за прямой угрозы для Урала со стороны Украины

12:45

РФ требует не только территории: в Кремле выдвинули новый циничный ультиматум

12:38

Малину будет некуда девать: что положить под кусты в марте для богатого урожаяВидео

12:36

Не просто омлет: рецепт сытного завтрака из двух яиц за 5 минут

12:31

Строгие приметы в праздник 18 марта: что нельзя делать

12:21

Цены на АЗС взлетят: насколько подорожают бензин, дизель и газ в Украине

12:20

Исчез без следа: в лесу нашли затерянный город, который считали мифом

12:16

Пугачева появилась в образе из культового клипа 37 лет спустя - как он выглядит

12:09

Багряный, юхтовый, блаватный: что на самом деле означают эти цвета

11:52

Дроны атаковали авиазавод в РФ: под ударом могли быть самолёты А-50Видео

11:37

В Ровенской области ухудшится погода: синоптики предупреждают о скачке температуры

Реклама
11:36

Украинцы покупают килограммами: в супермаркетах подорожали базовые продукты

11:10

Хозяйка заметила странность во рту кошки: что напугало ветеринара

11:08

Впервые в истории: Украина получила финальные условия для вступления в ЕС

11:05

"Он был жестким": внезапно умер звезда фильма "Назад в будущее"

11:03

Китайский гороскоп на завтра, 18 марта: Тиграм - обиды, Змеям - конфликты

11:01

Нагар и жир исчезнут мгновенно: чем отмыть газовые конфорки до блеска

10:54

Что бросить в лунку, чтобы собрать ранний урожай томатов: секрет дачников

10:45

Врежет 6-балльный шторм: дата сильной магнитной бури

10:32

Зашли в тупик, времени мало: МВФ бьет тревогу по поводу помощи Украине

10:31

Когда Украина была империей и как выглядели её границы на карте — забытая правдаВидео

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщине
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять