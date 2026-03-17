Для чего нужно кольцо на шампурах: по назначению его почти не используют

Несмотря на практичность, завиток и кольцо на шампурах многие люди используют лишь как декоративный элемент, но у них есть реальное практическое назначение.

Зачем нужны завиток и кольцо на шампурах — как приготовить шашлык, чтобы он не подгорел

Многие люди, которые готовят шашлык, замечали странную деталь на шампурах — небольшой завиток или кольцо у ручки. Большинство воспринимает его как декоративный элемент или просто часть дизайна. На самом деле эта деталь имеет практическое назначение, о котором знают далеко не все. Популярная блогерша София Сизова в видео в Instagram объяснила, что кольцо на шампуре может значительно упростить процесс приготовления и подачи шашлыка.

Для чего нужно кольцо на конце шампура

"Зачем делают такую закрутку на шампурах? А это для того, чтобы не мучиться вилкой или ножом снимать шашлык. Попробуйте, это действительно очень удобно", — объяснила блогерша.

О персонаже: София Сизова София Сизова — украинская блогерша, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогершей следят более 9 тысяч пользователей.

Для чего на самом деле нужен завиток на шампуре

Специалисты по производству шампуров также подтверждают, что эта деталь имеет практическое значение при жарке мяса.

Эксперты по производству шампуров GOFF_ua в видео в Instagram объясняют, что завиток помогает удобнее управлять шампуром на мангале.

"Зачем нужен завиток на шампуре? А для того, чтобы не поднимать шампур, а прокручивать ваше мясо на 360 градусов и жарить его равномерно", — отмечают производители.

Благодаря этому можно легко поворачивать шампур, контролируя степень прожарки мяса без лишних движений.

Как правильно жарить шашлык, чтобы он не подгорал

Важную роль в приготовлении шашлыка играет не только шампур, но и правильная работа с углем. Профессиональный шеф-повар Александр Огородник в видео в Tik-Tok поделился простым лайфхаком, который помогает контролировать процесс жарки.

"Что делать, чтобы не горел шашлык. Да, друзья, смотрите, 9 лет уже работаю на кухне и знаю один очень крутой лайфхак, который поможет вам справиться с жаркой шашлыка", — рассказал повар.

По его словам, начинать жарить мясо нужно только тогда, когда угли уже хорошо прогорели.

"Начинаем жарить мясо, когда уголь у вас уже стал таким белым. Посмотрите", — пояснил он.

Что добавить к шашлыку, чтобы он не горел

Чтобы контролировать температуру и избежать пламени во время жарки, повар советует использовать обычную поваренную соль.

"Для того, чтобы контролировать процесс жарки, возьмите обычную соль. Кухонную, морскую, крупную, мелкую. Видите, возьмите горсть соли и посыпьте угли. Но осторожно, потому что она может выстрелить в руку", — пояснил Огородник.

По словам шефа, такой метод имеет сразу несколько важных преимуществ.

"Во-первых, это делается для того, чтобы уменьшить пламя, возникающее при стекании жира. Во-вторых — для распределения температуры. Соль помогает равномерно распределить температуру углей по всему углю. И в-третьих — для уменьшения количества золы", — отметил он.

Кроме того, соль помогает избежать попадания золы на мясо.

"Зола во время жарки поднимается и попадает в нашу еду. Соль ее очень хорошо улавливает", — добавил шеф-повар.

О личности: Александр Огородник Александр Огородник — украинский повар, имеющий 10 лет опыта работы на профессиональных кухнях в разных странах мира, владелец закрытого Кулинарного Клуба и делится рецептами различных блюд на своем YouTube-канале, в Instagram и TikTok.

