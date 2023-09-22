Зачем на шампуре спираль и петелька: по назначению их используют единицы

Многие из нас даже не догадываются, для чего предназначены эти элементы на шампурах.

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Зачем на шампуре спираль и петелька / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Спираль или кольцо на шампуре - это не просто декоративные элементы, а важные функциональный атрибут, который приносит множество преимуществ. Самое обидное, что об их предназначениях знают далеко не все.

Зачем на шампуре спираль?

Спирали на шампурах служат для обеспечения равномерного приготовления мяса. Благодаря им, можно легко повернуть шампур под любым углом, включая самый малозаметный. Это особенно важно в начале процесса готовки, когда мы стараемся "запечатать" соки внутри мяса.

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Кроме того, спирали обеспечивают удобство приготовления. Просто нанизывайте куски мяса до тех пор, пока они не достигнут этих спиралей. Это гарантирует, что мясо на всех шампурах будет приготовлено одинаково, что очень удобно при переворачивании.

Зачем на шампуре петелька?

Рукоятки шампуров имеют классическую форму петли. Но они не предназначены только для подвешивания. Петелька также облегчает снятие готового мяса с шампура, не требуя дополнительных инструментов и не рискуя обжечь пальцы.

Для этого просто наденьте петлю на шампур с готовым шашлыком с обратной стороны ручки и аккуратно опустите его, отправляя мясо на приготовленную тарелку.

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