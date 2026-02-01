Слова 'першит' не существует в украинском языке: как сказать правильно

Пример с "першить" показывает, как легко калька может закрепиться в повседневной речи, вытесняя правильный украинский вариант, отмечает журналист.

https://glavred.info/life/slova-pershit-ne-sushchestvuet-v-ukrainskom-yazyke-kak-skazat-pravilno-10737146.html Ссылка скопирована

Как сказать по-украински "першит" — правила украинского языка / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

Как будет слово "першит" на украинском языке

Как правильно сказать "першит"

В разговорной речи украинцы часто употребляют слово "першит" , описывая неприятное ощущение в горле, однако языковые эксперты отмечают, что такой лексемы в нормативном украинском языке не существует. На это обратил внимание украинский журналист, музыкант и популяризатор языка Аль Шайер Рами, объяснив в видео в Tik-Tok, почему слово является ошибочным и каким должен быть правильный вариант.

Главред выяснил, как сказать "першить" на украинском

видео дня

Почему "першит" — это языковая ошибка

По словам эксперта, слово "першит" является привычной, но неправильной калькой, которая не имеет никакой нормативной основы.

"Ну что такое "першит"? Где мы вообще услышали такое странное слово? Ну его нет в украинском языке", — подчеркивает Аль Шайер Рами.

Смотрите видео о том, что означает, когда горло "першит":

Он подчеркивает, что отсутствие этого слова — не личное мнение, а факт, подтвержденный словарями.

"Официально заявляю, першит — это калька", — объясняет популяризатор языка.

Как правильно описать раздражение в горле на украинском

Зато украинский язык имеет собственный точный и древний эквивалент, который описывает ощущение щекотки, сухости или раздражения в горле.

"Существует такое существительное. Пирхота. Именно оно описывает раздражение и щекотку в горле", — отмечает Аль Шайер Рами.

Это слово уместно не только для описания дискомфорта, но и в контексте кашля или простуды.

Как говорить правильно в быту и в аптеке

Эксперт советует сознательно заменять калькированное слово правильным украинским вариантом, в том числе и в повседневных ситуациях.

"Поэтому в следующий раз в аптеке покупаем леденцы не от "першения", а леденцы против пирхоты", — подчеркивает Аль Шайер Рами.

По его словам, именно такая форма является грамотной и соответствует нормам украинского литературного языка.

"И поверьте, это грамотная форма, которую следует запомнить", — заключает эксперт.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Рами Аль Шайер Рами Айманович Аль Шайер - украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы Бульвар ЛУ. Популяризатор украинского языка. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств. Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред