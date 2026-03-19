Почему легендарные молочные "треугольники" в СССР на самом деле оказались провалом

Дарья Пшеничник
19 марта 2026, 05:11
Популярность такой формы упаковки подпитывалась не только удобством автоматизации, но и многочисленными мифами.
Почему в СССР молоко продавалось в упаковке в форме треугольника / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Вы узнаете:

  • Откуда в СССР появилось молоко в пирамидках
  • Почему от идеи треугольных пакетов впоследствии отказались

Треугольные пакеты с молоком, знакомые многим из советского прошлого, появились в СССР не как собственная инновация, а как результат заимствования западной технологии. Хотя их футуристический вид долгое время считался признаком прогресса, история этой упаковки оказалась гораздо сложнее.

Форма, которую в СССР называли "пирамидками", возникла в 1944 году в Швеции. Именно тогда компания Tetra Pak представила способ упаковки жидкостей в тетраэдры: бумажная трубка, наполненная молоком, герметизировалась горячими прессами, создававшими характерные треугольные сегменты. Такой метод позволял отказаться от стеклянной тары, которая была тяжелой и дорогой, пишет Oboz.ua.

Почему СССР перенял технологию

В 1950-х годах советская пищевая промышленность искала способы модернизации, и чиновники обратили внимание на шведскую разработку. Закупленные линии по производству тетраэдров должны были стать шагом к автоматизации и экономии ресурсов.

Мифы, подпитывавшие популярность

Появление треугольных пакетов совпало с модой на "пирамидологию" — псевдотеорию об особых свойствах пирамидальных форм. Несмотря на то, что советская наука не признавала таких идей, среди покупателей распространялось мнение, что молоко в "пирамидке" дольше сохраняет свежесть.

Практические проблемы, о которых предпочитали молчать

Реальность оказалась далека от ожиданий.

  • Швы пакетов часто протекали, и магазины вынуждены были ставить их в металлические корзины, где постоянно собирались лужи прокисшего молока.
  • Пирамидальная форма оказалась неудобной для транспортировки: пакеты не складывались плотно, поэтому пришлось придумывать специальные шестиугольные ящики.
  • В домашних холодильниках такая тара занимала слишком много места.

Конец эпохи треугольников

В 1960-х годах Tetra Pak создала новую форму — Tetra Brik, прямоугольный пакет, который был дешевле, прочнее и значительно удобнее. Мир быстро перешел на новый стандарт, но СССР продолжал выпускать тетраэдры до середины 1980-х. Причина была проста: закупленное оборудование должно было отработать свой срок.

Когда экономическая логика взяла верх, треугольные пакеты исчезли из магазинов. Они остались лишь в воспоминаниях и архивах дизайна — как один из самых ярких артефактов советского быта.

Посмотрите видео о том, почему в СССР молоко продавалось в бумажной упаковке в виде пирамидки:

Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

