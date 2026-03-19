Электроснабжение под угрозой: отключения в Киеве и области 19 марта

Главное:
- В некоторых районах сохраняются пониженное напряжение и нестабильная работа сетей
- Группы потребителей могут испытывать ограничения подачи электроэнергии
Большинство повреждений, вызванных обстрелами РФ и перегрузкой электросетей, уже устранены специалистами.
Как сообщили в ДТЭК, сейчас завершается подключение последних абонентов, и большинство домов снова получают электроэнергию.
Тем не менее в некоторых районах Киевской области сохраняются пониженное напряжение и нестабильная работа сетей. Ремонтные бригады продолжают работы, поэтому возможны кратковременные отключения в течение дня.
Согласно обновлённому графику, в четверг, 19 марта, группы потребителей могут испытывать ограничения подачи электроэнергии.
Энергетики советуют следить за актуальной информацией через официальный телеграм-канал, где оперативно публикуются изменения.
Кроме того, для жителей Киева уже доступны графики плановых отключений электроэнергии на 19 марта.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.
Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.
Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
