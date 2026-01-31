Переломный год, который изменит все: назван лучший период в истории Украины

Современный период является определяющим для Украины, ведь сейчас народ проходит через испытания, которые формируют его будущее и единство, указал историк.

Современный период можно считать лучшим в истории Украины, даже несмотря на вызовы войны и личные потери. Об этом заявил украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов в интервью Liga.net на YouTube.

Почему сегодня – лучший период в истории Украины

По мнению историка, это время является испытанием для нации, которое одновременно показывает ее силу и способность к единству.

"Лучший период в истории Украины – это сегодня. Он может быть худшим, конечно. В каждую семью пришла весть о потере близкого родственника, дальнего, близкого круга", – сказал Александр Алферов.

В то же время, по его словам, эти испытания показывают, насколько украинцы способны строить свое будущее.

Солидарность и единство украинцев

Историк подчеркивает, что война объединила украинцев из разных регионов и разного происхождения.

"Мы сегодня получили такую солидаризацию, мы все почувствовали себя украинцами. И неважно, этот украинец из Слобожанщины, или этот украинец из Закарпатья, этот украинец из Одессы, из Херсона, из Житомира, из Полесья", — добавил историк.

По его словам, общее чувство национальной идентичности отличает украинцев от россиян и дает преимущество в борьбе за будущее.

"А мы сегодня стали настоящим монолитом. И это, кстати, один из факторов, благодаря которому мы победим, потому что мы стали едиными", — добавил он.

Перспектива и вызовы следующих лет

Альфьоров также подчеркнул, что победа не приходит мгновенно, даже если сегодня кажется переломным моментом.

"Не нужно расслабляться и понимать, что что-либо, даже подписанное в 26-м году, не приведет к моментальному перелому. Мы сейчас живем на переломе", — сказал Александр Алферов.

Он отметил, что война — это не только борьба России против Украины, а часть глобального конфликта, который формирует будущее всего континента.

"Поэтому как мы из этого перелома выйдем, и, кстати, как выйдут другие страны, потому что эта война, она не является войной России против Украины, это глобальная война, глобальная мировая война уже в Европе, гибридная, которая не объявляется, которая ведется различными методами, средствами", — пояснил эксперт.

Стратегическое мышление для будущих поколений

Историк призывает украинцев мыслить долгосрочно и формировать будущее государства для потомков.

"Нам нужно быть государственниками и думать не на год вперед, или тем более, как все время мы думали, нам думали на пять лет. От избирательной кампании до кампании. Нам нужно смотреть стратегически в очень-очень далеком расстоянии, чтобы формировать будущее нашего государства для наших правнуков", — подытожил Александр Алферов.

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

