Учебники скрывали - странные страсти Гоголя, Леси Украинки и Степана Бандеры

Учебники рассказывали лишь часть правды о Гоголе, Лесе Украинке и Степане Бандере, тогда как за их образами скрывались неожиданные увлечения.

https://glavred.info/culture/uchebniki-skryvali-strannye-strasti-gogolya-lesi-ukrainki-i-stepana-bandery-10734299.html Ссылка скопирована

Интересные факты об известных украинцах - какие были странные увлечения Гоголя, Леси Украинки и Степана Бандеры / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Что известно о странных увлечениях известных украинцев

Какие малоизвестные факты о Гоголе

Какое хобби было у Степана Бандеры

Имена Николая Гоголя, Леси Украинки и Степана Бандеры хорошо известны каждому украинцу, однако за школьными портретами классиков и борцов за независимость скрывались неожиданные увлечения и черты характера, о которых годами молчали учебники. Об этом говорится в материале 2+2.

Главред выяснил , какие были хобби у известных украинцев.

видео дня

Причуды Николая Гоголя: рукоделие и страсть к сладкому

Николай Гоголь — один из самых загадочных писателей XIX века — имел хобби, которые трудно совместить с образом строгого классика литературы. Автор "Мертвых душ" с удовольствием занимался рукоделием: вязал шарфы на спицах, шил платки для сестер и даже кроил платья.

Такое занятие помогало ему успокоиться и отвлечься от напряженной творческой работы. Еще одной известной странностью Гоголя была любовь к сладкому. Писатель постоянно носил в карманах сахар, жевал сладости и мог за раз съесть целую банку варенья. Вероятно, именно эта "сладкая" привычка подпитывала его воображение и фантазию.

Леся Украинка: художница-маринистка и защитница животных

Лесю Украинку привыкли воспринимать прежде всего как поэтессу-борца, но ее таланты этим не ограничивались. Она прекрасно рисовала и считается одной из первых украинских женщин-маринисток — художниц, которые изображали морские пейзажи. До наших дней, правда, сохранилась только одна ее работа.

Отдельной чертой характера поэтессы была глубокая любовь к животным. В детстве Леся заботилась о маленькой козочке, привезенной отцом с охоты. По воспоминаниям, животное ходило за ней, "как собачка". Эта чувствительность и сочувствие впоследствии нашли отражение и в ее литературном творчестве.

Степан Бандера и театр: неожиданная сторона лидера ОУН

Образ Степана Бандеры обычно ассоциируется с политической борьбой, но в его жизни важное место занимало искусство. С детства он участвовал в вертепах и праздничных постановках, а впоследствии в родном селе основал собственный театральный кружок.

Кроме того, Бандера активно занимался спортом. Особую страсть он испытывал к баскетболу, который тогда называли "кошиковкой", и лыжным прогулкам. Он организовывал соревнования и агитировал молодежь к здоровому образу жизни. Это подчеркивает его лидерские качества и умение объединять людей вокруг общего дела, даже вне политического контекста", - говорится в материале.

Образованность и феноменальная память Бандеры

Историк Юрий Юзич для проекта "Локальная история" отмечает, что Степан Бандера с детства был чрезвычайно начитанным.

"Степан Бандера с детства много читал. Его родная сестра Владимира вспоминала, что любимыми писателями будущего лидера были Иван Франко, Тарас Шевченко и Леся Украинка", — отмечает Юзич.

Смотрите видео о жизни Бандеры:

По его словам, Бандера увлекался "Кобзарем" и образом Роберта Брюса из поэмы Леси Украинки, а еще в гимназии прочитал труд Николая Михновского "Самостоятельная Украина".

Он знал шесть языков, обладал исключительной памятью и во время дискуссий легко цитировал Священное Писание, философов и украинских поэтов. Его студенческий товарищ Григорий Мельник вспоминал своеобразную интеллектуальную игру, которую придумал Бандера.

"Это было соревнование по цитированию отрывков из литературных произведений, народных песен и т. д. Наши соревнования начинал Степан, например, цитатой из "Слова о полку Игореве": "Не липо ли не бяшет, братие..." — и тогда ко мне: "Продолжай!"", — рассказывал Мельник.

Степан Бандера и спорт: дисциплина, сила и выносливость

Отдельную роль в жизни Бандеры играла физическая подготовка. Восемь лет он проходил обучение в Пласте, где каждый должен был ежедневно заниматься физкультурой независимо от погоды. Даже зимой Бандера выбегал на улицу в шортах и купался в снегу.

"Он имел сильный характер. Заботился о своей физической форме, занимался гимнастикой, читал, надеясь, что будущее принесет ему свободу", — писал журналист Марек Садзевич, который посетил его в польской тюрьме.

Смотрите видео о жизни Бандеры:

Бандера был членом спортивных обществ "Сокол" и Украинского студенческого спортивного клуба. Несмотря на невысокий рост — 159 сантиметров — его особенно увлекали баскетбол, бег и прыжки в высоту. Среди зимних видов спорта он предпочитал лыжи, а во время жизни в Германии регулярно ездил с семьей в Альпы.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Локальная история Локальная история — украинский онлайн-ресурс, посвященный популяризации исторического образования и освещению событий и персоналий из истории Украины. Публикует статьи, аналитические тексты, репортажи и инфографики о локальных событиях, культурном наследии и выдающихся исторических личностях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред