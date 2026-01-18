Какое настоящее историческое название России - историк удивил открытием

Настоящее историческое название современной России скрывает гораздо более древние корни, суть которых раскрыл глава Института национальной памяти Алфьоров.

Какое настоящее название России - историк раскрыл историческое название России / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Настоящее название современной страны-агрессора России и происхождение термина "Россия" часто искажается в исторических нарративах. О том, каково настоящее, историческое название страны-агрессора, рассказал в видео на YouTube украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов.

Главред выяснил , как раньше называли Россию и россиян:

Кто создал Российскую Федерацию и почему ее название – выдумка

"Если Украину создал Ленин, то Российскую Федерацию создал Ельцин, друзья. И на самом деле Российская Федерация – это выдумка. И это государство имеет свое название, которое – вы будете удивлены", – отметил Алфьоров.

По словам эксперта, название "Российская Федерация" возникло только во времена Ельцина, и само государство по своей сути является продолжением политики "тюрьмы народов", которую проводил Союз ССР.

"Как СССР был тюрьмой народов, так и Российская Федерация просто играет в эти названия", — добавил историк.

Смотрите видео об историческом названии России:

Какое второе название России

Алфьоров подчеркнул, что сами россияне в Конституции называют свою страну "Российская Федерация", то есть Россия. Поэтому на табличках и во время их выступлений часто можно увидеть как обозначение Russian Federation, так и Russian. Однако наши предки называли это государство раньше просто Москва или Московия.

Он сообщил, что раньше была традиция называть государства в честь их главных городов. В качестве примера он привел Киевскую Русь, Новгород и, собственно, Москву.

"Так вот, мы называли это государство всегда Московией, и эта Московия, друзья, ничто иное, как европеизированное название. А жителей государства Москва называли московитами", — пояснил Алферов.

Он подчеркивает, что современное название "Россия" было "украдено" московитами в XVIII веке, потому что оно происходит от греческого названия средневекового украинского государства Русь.

"На самом деле, название "Россия", которым они пользуются, было украдено, потому что это греческое название нашего средневекового украинского государства Русь, которое латиняне называли Рутения, а греки называли Россия. Это украденное название нашего государства московитами в XVIII веке. И никакого отношения к России они не имеют", — отметил Алферов.

Почему Кремль скрывает историческую правду

Историк подчеркивает, что Кремль пытается приучить мир и своих граждан к названию "Россия", используя пропаганду и репрессии против украинцев. Он подчеркнул, что раньше украинцы никогда не называли жителей этого государства русскими, а саму страну — Россией.

"Только когда они измучили наших предков Голодоморами и другими репрессиями, мы изменили наше название в отношении них", — добавил Алферов.

Как правильно называть современную Россию

По мнению эксперта, естественным и исторически правильным названием этого государства остается Московия, а его народ следует называть московитами.

"Мы абсолютно можем естественно, как и другие наши предки, называть это государство ничем иным, как Московией, а их народ — московитами", — подытожил историк.

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алфьоров (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

